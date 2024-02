King Charles III Cancer: ब्रिटेन के महाराज किंग चार्ल्स तृतीय को कैंसर हो गया है। चार्ल्स को कैंसर होने की इस खबर की पुष्टि बकिंघम पैलेस द्वारा की गयी है। मिली जानकारी के अनुसार पैलेस की तरफ से बयान जारी किया गया कि उन सभी कार्यक्रमों और पब्लिक मीटिंग्स को आनेवाले कुछ दिनों के लिए टाल दी गयी हैं जिनमें किंग चार्ल्स को शिरकत करनी है। इसके अलावा किंग चार्ल्स के कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में भी अपडेट दी गयी। बयान में कहा गया कि चार्ल्स अपने कैंसर ट्रीटमेंट (King Charles III Cancer Treatment) को लेकर काफी पॉजिटिव हैं।

मिली जानकारी के अनुसार किंग चार्ल्स 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। 75 वर्ष के किंग चार्ल्स बीते 3 दिन के लिए डॉक्टरों की देखरेख में हैं। चार्ल्स का प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया गया है। बताया जा रहा है कि किंग चार्ल्स को किसी अन्य बीमारी से जुड़े लक्षण दिखायी दे रहे थे जिनकी जांच के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। किंग चार्ल्स को प्रोस्टेट में सूजन (enlarged prostate) की शिकायत थी। इसी दौरान पाया गया कि चार्ल्स को कैंसर हुआ है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गयी है कि चार्ल्स को किस प्रकार का कैंसर है।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंग को जल्द रिकवरी और स्वस्थ होने के लिए कामना की। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर चार्ल्स के लिए मैसेज लिखा-