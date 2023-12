किडनी स्टोन के ये 5 सिंपल लक्षण जिन्हें अक्सर इग्नोर करने के कारण बढ़ जाता है किडनी डैमेज का खतरा

Kidney damage symptoms: किडनी से जुड़े कुछ लक्षण बहुत ही सामान्य होते हैं और इन्हें इग्नोर करना किडनी डैमेज के खतरे को बढ़ा देता है। इस लेख में जानें इसक किन लक्षणों को गलती से भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए।

Ignoring these kidney symptoms could increase the risk of kidney damage: आजकल खराब जीवनशैली और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण ज्यादातर लोगों को तरह-तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं। ये स्वास्थ्य आम नहीं बल्कि इनमें से कुछ तो शरीर के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचाती हैं। हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स खराब होने और खानपान सही न होने के कारण किडनी से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती हैं, जिस कारण से किडनी में पथरी भी बनने लगती है। किडनी में पथरी बनना गंभीर स्थिति है, जिसका जल्द से जल्द इलाज करना जरूरी है। लेकिन इसका इलाज सिर्फ तब ही शुरू किया जा सकता है, जब आप इसके लक्षणों की पहचान करते हैं। किडनी मे स्टोन के कुछ लक्षण बेहद ही साधारण होते हैं और लोग इन्हें अक्सर आम लक्षण समझकर इग्नोर कर देते हैं। इस लेख में हम आपको किडनी स्टोन के ऐसे ही लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें लोग अक्सर साधारण लक्षण समझकर इग्नोर कर देते हैं।

1. लगातार हल्का दर्द रहना

किडनी स्टोन से शुरुआत में कई बार किसी प्रकार का लक्षण पैदा नहीं होता है और दर्द जैसे लक्षण आमतौर पर तब ही शुरू होते हैं, जब किडनी में मौजूद पथरी कितनी की किसी नली में पहुंच जाती है। ऐसे में लगातार किडनी के आसपास दर्द रहने लगता है। कुछ लोग किडनी के आस पास के दर्द को सामान्य समझ कर इग्नोर कर देते हैं।

2. गतिविधि करने पर दर्द बढ़ना

यह बात नोट करने की है कि किडनी में स्टोन होने पर पैदा होने वाला दर्द आमतौर पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी करने पर बढ़ता है। इसके लक्षणों को गलती से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ लोग दर्द के इस प्रकार को भी कोई सामान्य समस्या समझ कर इग्नोर कर देते हैं।

3. बुखार चढ़ना व ठंड लगना

ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि किडनी स्टोन होने पर बार-बार बुखार चढ़ने लगता है। लेकिन ज्यातर लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि बुखार चढ़ना किडनी में स्टोन का संकेत भी हो सकता है। खासतौर पर अगर किसी को किडनी में दर्द के साथ बुखार की समस्या है, तो जल्द से जल्द किडनी स्पेशलिस्ट से संपर्क करें।

4. पेशाब में धुंधलापन आना

किडनी में स्टोन होने के कारण किडनी प्रभावित होकर ठीक से काम करना बंद कर देती है और इसके फिल्टर करने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो जाती है। अगर पेशाब में धुंधलापन आ रहा है, तो यह साफ संकेत हो सकता है कि किडनी को फिल्टर करने की किसी प्रकार की परेशान हो रही है और इसके पीछे किडनी स्टोन भी एक कारण हो सकता है।

5. जी मिचलाना व उल्टी आना

किडनी से जुड़ी समस्याएं होने के कारण अक्सर जी मिचलाना और उल्टी आना जैसे संकेत देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर अगर किसी व्यक्ति को किडनी से जुड़े किसी भी लक्षण जैसे दर्द आदि के साथ-साथ जी मिचलाना या उल्टी आने जैसे मन होना या फिर उल्टी आना जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।

