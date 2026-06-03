डायबिटीज रोगियों में क्यों बढ़ता है किडनी रोग का जोखिम? जानें Healthy Kidney के लिए क्या करें?

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Written By: Anju Rawat | Published : June 3, 2026 11:25 AM IST
Medically Verified By: Dr. Monika Sharma
Diabetes and Kidney Disease: डायबिटीज आजकल की एक बेहद आम समस्या बन गई है। कई लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी को खराब लाइफस्टाइल से जोड़ा जाता है। डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन, यह बीमारी यही तक सीमित नहीं है। डायबिटीज किडनी को भी बुरी तरह से प्रभावित कर देता है। डायबिटीज रोगियों में किडनी से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा रहता है। जब डायबिटीज की वजह से किडनी को नुकसान पहुंचता है, तो इसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। आइए, आकाश हेल्थकेयर की सीनियर कंसल्टेंट डॉ. मोनिका शर्मा से जानते हैं कि डायबिटीज रोगियों में किडनी की बीमारी का खतरा ज्यादा क्यों रहता है?
जब किडनी खराब होती है, तो डायबिटीज रोगियों को कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं, जिन्हें अक्सर वे नजरअंदाज कर देते हैं। इसमें शामिल हैं-
अगर आपको डायबिटीज है, तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें।
CDC के अनुसार, डायबिटीज रोगियों में किडनी से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा रहता है। इसलिए डायबिटीज रोगियों को समय-समय पर किडनी की जांच जरूर करानी चाहिए। इससे किडनी फेलियर या किडनी डैमेज से बचा जा सकता है। डायबिटीज रोगियों में क्रोनिक किडनी डिजीज बेहद आम है। डायबिटीज से पीड़ित 3 में 1 व्यक्ति को किडनी रोग विकसित हो सकता है। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार के डायबिटीज, किडनी की बीमारी का कारण बन सकते हैं।
Disclaimer: डायबिटीज आजकल की एक बेहद आम बीमारी बन गई है। डायबिटीज रोगियों में किडनी से जुड़ी बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज है, तो किडनी की जांच भी जरूर कराएं। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें।