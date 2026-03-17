किडनी कैंसर क्या होता है? जानें इस बीमारी के लक्षण, कारण और इलाज के विकल्प

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Kidney Cancer Kya Hota Hai: किडनी कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जिसमें किडनी की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। आपको बता दें कि किडनी शरीर के अहम अंगों में से एक है। यह खून को साफ करने, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने, तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाती है। जब किडनी की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ती हैं और शरीर की सामान्य नियंत्रण प्रणाली से बाहर हो जाती हैं, तब किडनी कैंसर (Kidney Cancer) विकसित होता है। ज्यादातर मामलों में किडनी कैंसर धीरे-धीरे विकसित होता है और शुरुआती अवस्था में इसके लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं। आइए, आकाश हेल्थकेयर के डायरेक्ट एंड एचओडी-रोबोटिक यूरोलॉजी डॉ. विकास अग्रवाल (Dr. Vikas Agarwal, Director & HOD -Robotic Urology, Aakash Healthcare) से जानते हैं किडनी कैंसर के लक्षण, कारण, इलाज और बचाव के उपाय-
किडनी कैंसर के शुरुआती चरण में लक्षण स्पष्ट नजर नहीं आते हैं। लेकिन, जैसे-जैसे बीमारी फैलती है, कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं। इसमें शामिल हैं-
अगर आपको ये संकेत दिखाई दे तो इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज न करें। ये किडनी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं और इनकी अनदेखी जानलेवा हो सकता है।
धूम्रपान को किडनी कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है। धूम्रपान करने से शरीर में कैंसर पैदा करने वाले रसायनों का प्रभाव बढ़ जाता है।
लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहना या मोटापे से जूझ रहे लोगों में भी किडनी कैंसर का खतरा ज्यादा बना रहता है।
कुछ प्रकार की दर्द निवारक दवाइयों का सेवन करने से भी किडनी कैंसर हो सकता है।
किडनी कैंसर का निदान करने के लिए कई तरह की जांचें की जाती हैं। इसमें शामिल हैं-
इन टेस्ट की मदद से किडनी में मौजूद असामान्य वृद्धि या ट्यूमर का पता लगाने में मदद मिलती है। कुछ मामलों में बायोप्सी की भी जरूरत पड़ सकती है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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