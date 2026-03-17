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किडनी कैंसर क्या होता है? जानें इस बीमारी के लक्षण, कारण और इलाज के विकल्प

Kidney Cancer: किडनी कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है, इसलिए इसका समय पर इलाज बहुत जरूरी है। जानें, क्या हैं इस बीमारी के लक्षण, कारण और बचाव के उपाय-

किडनी कैंसर क्या होता है? जानें इस बीमारी के लक्षण, कारण और इलाज के विकल्प
किडनी कैंसर
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Vikas Agarwal

Written by Anju Rawat |Published : March 17, 2026 10:05 AM IST

Kidney Cancer Kya Hota Hai:  किडनी कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जिसमें किडनी की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। आपको बता दें कि किडनी शरीर के अहम अंगों में से एक है। यह खून को साफ करने, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने, तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाती है। जब किडनी की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ती हैं और शरीर की सामान्य नियंत्रण प्रणाली से बाहर हो जाती हैं, तब किडनी कैंसर (Kidney Cancer) विकसित होता है। ज्यादातर मामलों में किडनी कैंसर धीरे-धीरे विकसित होता है और शुरुआती अवस्था में इसके लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं। आइए, आकाश हेल्थकेयर के डायरेक्ट एंड एचओडी-रोबोटिक यूरोलॉजी डॉ. विकास अग्रवाल (Dr. Vikas Agarwal, Director & HOD -Robotic Urology, Aakash Healthcare) से जानते हैं किडनी कैंसर के लक्षण, कारण, इलाज और बचाव के उपाय-

किडनी कैंसर के लक्षण क्या हैं?

किडनी कैंसर के शुरुआती चरण में लक्षण स्पष्ट नजर नहीं आते हैं। लेकिन, जैसे-जैसे बीमारी फैलती है, कुछ संकेत दिखाई देने लगते हैं। इसमें शामिल हैं-

  • पेशाब में खून आना
  • पीठ या कमर के एक तरफ लगातार दर्द रहना
  • पेट के आसपास गांठ महसूस होना
  • लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना
  • बिना कारण वजन कम होना
  • भूख कम लगना
  • बार-बार बुखार आना

अगर आपको ये संकेत दिखाई दे तो इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज न करें। ये किडनी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं और इनकी अनदेखी जानलेवा हो सकता है।

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किडनी कैंसर के जोखिम कारक क्या हैं?

धूम्रपान को किडनी कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है। धूम्रपान करने से शरीर में कैंसर पैदा करने वाले रसायनों का प्रभाव बढ़ जाता है।

लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहना या मोटापे से जूझ रहे लोगों में भी किडनी कैंसर का खतरा ज्यादा बना रहता है।

कुछ प्रकार की दर्द निवारक दवाइयों का सेवन करने से भी किडनी कैंसर हो सकता है।

किडनी कैंसर की जांच कैसे की जाती है?

किडनी कैंसर का निदान करने के लिए कई तरह की जांचें की जाती हैं। इसमें शामिल हैं-

इन टेस्ट की मदद से किडनी में मौजूद असामान्य वृद्धि या ट्यूमर का पता लगाने में मदद मिलती है। कुछ मामलों में बायोप्सी की भी जरूरत पड़ सकती है।

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किडनी कैंसर का इलाज कैसे होता है?

  • किडनी कैंसर का इलाज ट्यूमर के आकार और मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है।
  • किडनी कैंसर के शुरुआती चरण में सर्जरी सबसे प्रभावी उपचार माना जाता है। इसमें ट्यूमर या कैंसर से प्रभावित हिस्से को हटाया जाता है।
  • किडनी कैंसर के कई मामलों में नेफ्रेक्टॉमी की जाती है। इसमें सिर्फ ट्यूमर को हटाया जाता है और किडनी को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है।
  • अगर कैंसर बहुत ज्यादा फैल चुका हो तो इम्यूनोथेरेपी, टार्गेटेड थेरेपी या कुछ मामलों में रेडिएशन थेरेपी का उपयोग किया जा सकता है।

किडनी कैंसर से बचाव कैसे करें?

  • किडनी कैंसर से बचाव के लिए धूम्रपान से दूर बनाए रखना बहुत जरूरी है।
  • किडनी को हेल्दी बनाए रखने के लिए बैलेंस डाइल लें।
  • रेगुलर एक्सरसाइज या योगाभ्यास करके भी किडनी कैंसर से बचा जा सकता है।
  • अगर वजन कंट्रोल में रहेगातो किडनी कैंसर से बचा जा सकता है।
  • हाई ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों को नियंत्रण में रखना जरूरी है।

Highlights:

  • किडनी कैंसर एक जानलेवा बीमारी है।
  • किडनी कैंसर की जांच के लिए सी-स्कैन और एमआरआई करवाया जा सकता है।
  • पेशाब से जुड़ी समस्याएं किडनी कैंसर की तरफ इशारा कर सकती हैं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More