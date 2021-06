Ketchup Covid Test: कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में जितनी नयी जानकारियां समय बीतने के साथ सामने आ रही हैं। उतनी ही अफवाहें, मिथक और भ्रांतियां भी इसके साथ फैल रही हैं। कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए जहां प्रोफेशनल टेस्ट्स किए जा रहे हैं। वहीं, कुछ घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके भी घर में ही कोरोना टेस्ट करने के दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक दावा किया जा रहा कि टोमैटो केचअप से कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। आइए जानें यह दावा कितना सही है और कितना ग़लत? (Ketchup Covid Test in Hindi ) Also Read - Blood Cancer Myths: क्या ब्लड कैंसर है जानलेवा बीमारी, क्या इसके मरीज को बचाना नहीं है मुमकिन? जानें मिथ्स एंड फैक्ट्स

क्या केचअप टेस्ट से पता चलता है कोविड-19 संक्रमण का ?

कुछ समय से सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि घर में इस्तेमाल होने वाले साधारण टोमैटो केचअप से टेस्ट करके कुछ ही मिनटों में कोविड-19 संक्रमण होने की पुष्टि हो सकती है। लैटरल फ्लो टेस्ट पद्धति (Covid-19 using a lateral flow test) से किए गए इस टेस्ट से कोरोना संक्रमण होने का पता झटपट ही चलने का दावा किया जा सकता है। वहीं, कई अन्य फूड्स जैसे संतरा, कोला और कीवि फ्रूट की मदद से भी कोविड-19 टेस्टिंग की बातें कही जाती रही हैं। (Ketchup Covid Test in Hindi ) Also Read - Door to Door Covid Testing : गांवों में घर-घर जाकर करें कोविड-19 टेस्ट, प्रधानमंत्री ने दिया आदेश

जानें इस मिथक के पीछे का सच

एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस तरह से खाद्य पदार्थों की मदद से कोविड-19 संक्रमण का पता नहीं लग सकता। यह तरीके पूरी तरह ग़लत हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार, किसी भी खाद्य पदार्थ में होनेवाले रिएक्शन्स के आधार पर नहीं कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हुआ है या नहीं। Also Read - कोरोना वायरस को 15 मिनट में ट्रैक कर सकता है ये नया पोर्टेबल टेस्‍ट, जानिए कैसे काम करेगी ये तकनीक

