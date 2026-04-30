वैष्णोंं देवी यात्रा के लिए ये इमरजेंसी किट जरूर साथ रखें, न थकान होगी न पैरों में सूजन आएगी

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Written By: Rashmi Upadhyay | Published : April 30, 2026 4:06 PM IST
वैष्णों देवी की यात्रा हिंदू धर्म में एक प्रमुख धार्मिक तीर्थयात्रा है। बच्चे से लेकर युवा और बुजुर्ग तक हर किसी के अंदर माता के दर्शन करने की श्रद्धा रहती है। क्योंकि गर्मियों में बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं ऐसे में अक्सर पेरेंट्स इस समय बच्चों समेत माता वैष्णों देवी के दिव्य दर्शन पर निकलते हैं। लेकिन अगर आप अप्रेल मई जून जैसे तेज गर्मी वाले महीनों में यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आपको साथ में इमरजेंसी किट जरूर रखनी चाहिए। जो लोग छोटे बच्चे, बुजुर्ग या शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के साथ इतनी लंबी चढ़ाई वाली यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो उन्हें उन बारीक चीजों के बारे में जरूर गौर करना चाहिए जो उनकी हेल्थ को सीधे प्रभावित कर सकते हैं।
वैसे तो आज के समय में सुविधाएं बढ़ चुकी हैं और यह जरूरी नहीं रह गया है कि यात्री केवल पैदल ही चढ़ाई करें। अगर आपकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो जम्मू के कटरा से माता वैष्णों की चढ़ाई के लिए टट्टू (घोड़े), पालकी, या हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। हालांकि ज्यादातर लोग आज भी पैदल चढ़ाई चढ़ना ही पसंद करते हैं। क्योंकि अभी गर्मी अपने पीक पर है और मई जैसे महीने में लंबे समय तक धूप में चलने से लू लगना बहुत कॉमन है। इसलिए आपको अपने साथ नीचे बताई गई हेल्थ किट जरूर रखनी चाहिए।
|उम्र (Age)
|किट में क्या रखें
|क्यों जरूरी है?
|बच्चे (0-12 वर्ष)
|बुखार की सिरप, इलेक्ट्रोल, बैंड-एड, नेब्युलाइजर
|पहाड़ों पर तापमान बदलने से बुखार का डर रहता है। खेल-कूद में चोट या डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए।
|युवा (13-45 वर्ष)
|सिरदर्द और बुखार की दवा, पेनकिलर, Antacids इलेक्ट्रोल, सनस्क्रीन
|लंबी चढ़ाई से सिरदर्द और थकान हो सकती है। शरीर में मिनरल्स की कमी न हो, इसलिए इलेक्ट्रोल जरूरी है।
|बुजुर्ग (45+ वर्ष)
|पेन स्प्रे, इनहेलर, मालिश का तेल, लौंग, घुटने के कैप
|घुटनों के दर्द के लिए स्प्रे और तेल, सांस लेने में दिक्कत होने पर इनहेलर और दांत दर्द या गले की खराश में लौंग काम आती है।
Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी केवल आपकी जागरुकता के लिए हैं। इन्हें अपनाने से पहले कृपया किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
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