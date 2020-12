Kartik Aaryan Post of Wearing Mask: बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने सोशल मीडिया पर अपने नए पोस्ट में कोरोनावायरस महामारी के दौरान मास्क (Face Mask) पहनने की अहमियत के बारे में लोगों को फिर से याद दिलाया। कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक मोनोक्रॉम तस्वीर साझा की है, जिसमें वह ब्लैक डेनिम की आउटफिट में नजर आ रहे हैं। तस्वीर में वह मास्क (Kartik Aaryan post of wearing mask) पहने नजर आ रहे हैं। Also Read - एक्टर वरुण धवन, एक्ट्रेस नीतू कपूर, निर्देशक राज मेहता के बाद अब अनिल कपूर भी हुए कोरोना संक्रमित

अपने इस पोस्ट के कैप्शन में अभिनेता ने लिखा है, "माना काम करना जरूरी है, पर मास्क बना ही इसलिए है। पहन लो यार। ले लो प्रिकॉशन। हैशटैगकोरोनास्टॉपकरोना।"

अभिनय की बात करें, तो आने वाले समय में कार्तिक (Kartik Aaryan in Hindi) एक थ्रिलर धमाका में नजर आएंगे, जिसके निर्देशक राम माधवनी हैं। फिल्म में कार्तिक एक पत्रकार के किरदार में नजर आने वाले हैं, जो मुंबई में एक आतंकी हमले के लाइव प्रसारण को कवर करता है। इसके अलावा, वह ‘दोस्ताना 2’ और ‘भूल भुलैया’ में भी काम करते नजर आएंगे।