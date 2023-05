कर्नाटक में एमआर वैक्सीन लगने के बाद 3 शिशुओं की मौत का कारण सेप्टिक शॉक सिंड्रोम, क्या है ये सिंड्रोम, लक्षण, खतरे जानें

Karnataka Belagavi district News: कर्नाटक के बेलागावी आयुर्विज्ञान संस्थान के हॉस्पिटल (BIMS) में पिछले दिनों रूबेला वैक्सीन (MR Vaccine) लगाने के बाद तीन शिशुओं की मौत हो गई थी। ये सभी शिशु कर्नाटक के बेलागावी जिले (Belagavi district) के दो गांवों के रहने वाले थे। इन तीनों शिशुओं की उम्र 13, 14 और 17 महीने थी। इन्हें उल्टी, दस्त होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और इन्हें मीजिल्स-रूबेला वैक्सीन (measles-rubella vaccine) लगाई गई थी। इस पर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. के सुधाकर ( Dr. K Sudhakar) ने सोमवार को कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को विभाग से निलंबित कर दिया जाएगा। राज्य मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट्स के अनुसार, इन तीनों शिशुओं की मौत का कारण सेप्टिक शॉक सिंड्रोम (Septic Shock Syndrome) बताया जा रहा है। फिलहाल, इस घटना की पूरी जांच की जा रही है। इस बात का भी पताया लगाया जा रहा है कि क्या वैक्सीन फॉर्मूलेशन में भी कोई गड़बड़ी थी? इस पर चर्चा के लिए सोमवार को एक आपात बैठक भी बुलाई गई थी।

I received the report claiming cause of death to be septic shock syndrome but I want to know if there's a failure in cold chain management of vaccine storage&handling: Karnataka Health Min Dr Sudhakar K on 3 infants who died in Belagavi after receiving the measles-rubella vaccine pic.twitter.com/i2o25U7k15 — ANI (@ANI) January 17, 2022