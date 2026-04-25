Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- प्रेगनेंसी
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- आयुष
- वीडियो
- फोटो
- योग आसन
- हर्ब्स
- पेरेंटिंग
- बेबी नेम्स
Unhealthy eating habits in kids : आजकल के बच्चों में जंक फूड खाने का चलन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। हेल्दी चीजें खाने की वजह उनकी लाइफ में पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज्ड स्नैक्स जैसी चीजों ने अपनी जगह बना ली है। इस कारण से न सिर्फ बच्चों को भरपूर पोषण मिल पाता है, बल्कि सेहत से जुड़ी कई तरह की परेशानियां भी होने लगती हैं। यही कारण है कि कम उम्र में ही बच्चों में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। नारायणा हॉस्पिटल के डॉ. आदित्य कुलकर्णी का कहना है कि बचपन का मोटापा अब सिर्फ एक लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़ी स्वास्थ्य चिंता बनता जा रहा है। चिप्स, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड-ड्रिंक्स और पैकेट वाले स्नैक्स की आसानी से उपलब्धता ने जंक फूड को कई बच्चों की डाइट का एक आम हिस्सा बना दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में-
डॉ. कुलकर्णी कहते हैं कि जंक फूड में कैलोरी, शुगर और अनहेल्दी फैट बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है। जब बच्चे बार-बार ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, तो इससे शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा होने लगती है, जो मोटापे का कारण बनती है। मुख्य रूप से मीठे ड्रिंक और प्रोसेस्ड फूड वजन बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
जंक फूड का लगातार सेवन करने से बच्चों की खाने की आदतों को भी बिगाड़ देता है। वे घर का हेल्दी खाना छोड़कर बाहर का खाना ज्यादा पसंद करने लगते हैं। यह आदत आगे चलकर उनकी सेहत पर नकारात्मक असर डालती है और मोटापा के साथ-साथ अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ाती है।
डॉक्टर कुलकर्णी कहते हैं कि सिर्फ जंक फूड ही नहीं, बल्कि बच्चों की घटती शारीरिक गतिविधि भी मोटापे को बढ़ा रही है। आजकल बच्चे खेलकूद की बजाय मोबाइल, टीवी और वीडियो गेम्स में ज्यादा समय बिताते हैं। इससे शरीर में जमा कैलोरी बर्न नहीं हो पाती और वजन बढ़ने लगता है।
बच्चों की डाइट और लाइफस्टाइल को नियंत्रित करने में माता-पिता की अहम भूमिका होती है। अगर घर में हेल्दी खाने को प्राथमिकता दी जाए और जंक फूड सीमित मात्रा में दिया जाए, तो बच्चों को सही आदतें सिखाई जा सकती हैं। साथ ही, माता-पिता को खुद भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए ताकि बच्चे उनसे सीख सकें।
अगर आप अपने बच्चों का बढ़ता मोटापा कम करना चाहते हैं, तो कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे-
Disclaimer : यह कहना गलत नहीं होगा कि जंक फूड का बढ़ता कल्चर बच्चों में मोटापे की बड़ी वजह बनता जा रहा है। अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया गया, तो आने वाले समय में यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का रूप ले सकता है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को अभी से ही हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर प्रेरित करना जरूरी होता है।
मोटापा बढ़ने के पीछे आपकी लाइफस्टाइल, खान-पान की आदतें, कसरत ना करने की आदत, जंक फूड अधिक खाने की आदत, कुछ क्रोनिक बीमारियां और अनुवांशिकी जैसे कारण हो सकते हैं।
जब-जब आपका जंक फूड खाने का मन करे, तब आप फल, नट्स या ऑट्स जैसे पोषण से भरपूर चीजों को खाएं।
ज्यादा जंक फूड खाने से मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और लिवर से जुड़ी आदि समस्याएं हो सकती हैं।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information