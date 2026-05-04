गर्मियों में बढ़ जाती है कि घुटनों से जुड़ी ये 3 बीमारियां, डॉक्टर बता रहे हैं क्या करना है सही

गर्मियों में घुटनों का दर्द क्यों बढ़ता है? जानिए घुटनों से जुड़ी बीमारियां, उनके और इससे बचाव के तरीकों के बारे में

Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 4, 2026 3:48 PM IST

Medically Verified By: Dr Ashis Acharya

Image credits by: (AI Generated image)

गर्मियों के मौसम में अक्सर सिर्फ डिहाइड्रेशन, लू लगने और शारीरिक थकान की बात होती है। गर्मियों में होने वाली इन परेशानियों से बचने के लिए लोग ढेर सारा पानी पीते हैं, विभिन्न प्रकार के पानी वाले फल खाते हैं। गर्मी में सिर्फ डिहाइड्रेशन की बात की जाती है, लेकिन घुटनों व जोड़ों की समस्या की नहीं। बहुत से लोग मानते हैं कि घुटनों का दर्द केवल सर्दियों में बढ़ता है, लेकिन हकीकत यह है कि गर्मियों में भी कई ऐसी स्थितियां होती हैं जो घुटनों की सेहत को प्रभावित करती हैं। नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक एवं स्पोर्ट्स मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. आशीष आचार्य बताते हैं कि गर्मियों में डिहाइड्रेशन, शारीरिक थकान, लू और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बिगड़ने की घुटनों में दर्द की परेशानी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं हीट एक्सपोजर के कारण घुटनों में सूजन ज्यादा हो जाती है। इससे घुटनों में दर्द ज्यादा हो जाता है। गर्मियों में गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण एक नहीं बल्कि कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसमें प्रमुख रूप से शामिल हैः

1. ऑस्टियोआर्थराइटिस (Osteoarthritis)

यह घुटनों की सबसे आम बीमारी है। इस बीमारी में मुख्य रूप से घुटनों की गद्दी घिस जाती है। गर्मियों में पानी कम पीने का कारण जब लोगों के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो जाता है, तब घुटनों से जुड़ी यह बीमारी बढ़ने लगती है। जो लोग फील्ड वर्क करते हैं और ज्यादा चलते- फिरते हैं उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा होता है।

ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण

घुटनों में दर्द और जकड़न चलने या उठने में परेशानी घुटनों के ऊपर और नीचे वाले हिस्से में सूजन

घुटनों के दर्द की समस्या को कभी भी सामान्य नहीं समझना चाहिए।

2. रुमेटॉइड आर्थराइटिस (Rheumatoid Arthritis)

यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही घुटनों पर हमला करने लगता है। गर्मियों में जब तापमान ज्यादा होता है, तब इस प्रकार की सूजन घुटनों में ज्यादा देखने को मिलती है। घुटनों में सूजन के कारण दर्द और असहजता भी देखी जाती है।

रुमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण

3. गाउट (Gout)

डॉ. आशीष का कहना है कि गर्मियों में जब हम कम पानी पीते हैं, तब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। दरअसल, गर्मी में शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत होती है। लेकिन जब हम कम पानी कम पीते हैं तब डिहाइड्रेशन की समस्या ज्यादा होती है। गर्मियों में यूरिक एसिड का स्तर ज्यादा होने पर गाउट की परेशानी होना आम बात मानी जाती है। लेकिन यह गंभीर स्थिति होती है और इलाज समय पर होना बहुत जरूरी है।

गाउट के लक्षण क्या हैं?

घुटनों में अचानक से तेज दर्द घुटनों में लालिमा और सूजन चलने में परेशानी महसूस करना

गर्मियों में शरीर में पानी की कमी के कारण घुटनों का दर्द बढ़ता है।

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गर्मियों में घुटनों की समस्या बढ़ने के मुख्य कारण

डिहाइड्रेशन- डॉक्टर का कहना है कि गर्मियों में शरीर में पानी की कमी से जोड़ों में लुब्रिकेशन कम हो जाता है। पसीना आना- गर्मियों में ज्यादा पसीना आने से शरीर से मिनरल्स बाहर निकलते हैं। इससे घुटनों का दर्द बढ़ता है। इलेक्ट्रोलाइट की कमी- गर्मियों में सोडियम-पोटेशियम का असंतुलन मांसपेशियों और जोड़ों को प्रभावित करता है। खराब लाइफस्टाइल- ज्यादा देर खड़े रहना, गलत जूते पहनना और एक्सरसाइज की कमी के कारण भी घुटनों की समस्या होती है।

क्या है घुटनों की बीमारी का इलाज?

डॉक्टर का कहना है कि गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में व्यक्ति को घुटनों की बीमारी हो रही है तो इसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है। घुटनों के दर्द का इलाज पेनकिलर और एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाइयां से किया जाता है। कुछ मामलों में एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और फिजियोथेरेपी की सलाह भी दी जा सकती है। अगर घुटनों का दर्द शुरुआती स्टेज मे है तो ठंडी सिकाई, हल्की मालिश और पर्याप्त पानी पीना फायदेमंद होता है।

Disclaimer: घुटनों के दर्द की परेशानी सिर्फ सर्दी ही नहीं बल्कि गर्मियों में भी हो सकती है। गर्मियों में शरीर में पानी की कमी, एक्सरसाइज की कमी के कारण घुटनों के दर्द की परेशानी होती है। इसलिए इस समस्या को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। घुटनों के दर्द का इलाज तुरंत करवाना बहुत जरूरी है। इस स्थिति में तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें।

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