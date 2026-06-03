क्या आपका बढ़ता पेट अंदर ही अंदर पहुंचा रहा है नुकसान?

Belly Fat: अगर आपका भी बेली फैट है, तो यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। बेली फैट की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बेली फैट हृदय और लिवर से जुड़ी बीमारियों का कारण भी बन सकता है।

Written By: Dr. Pankaj Sharma | Published : June 3, 2026 8:02 PM IST

belly fat

आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली, घंटों बैठकर काम करना, अनियमित खान-पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी की वजह से बेली फैट तेजी से बढ़ जाता है। बेली फैट सिर्फ मोटे लोगों में ही नहीं, सामान्य वजन वाले लोगों में भी पेट के आसपास अतिरिक्त चर्बी जमा हो सकती है, जो सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। बेली फैट सिर्फ बाहरी शरीर को ही, अंदर के अंगों को भी प्रभावित करती है। बेली फैट की वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं।

बेली फैट से जुड़ी बीमारियां

आपको बता दें कि बेली फैट, सिर्फ पेट के आसपास की त्वचा के नीचे नहीं होता है। यह आंतरिक अंगों जैसे लिवर, अग्न्याशय और आंतों के आसपास भी जमा होता है। इसे विसरल फैट कहा जाता है। विसरल फैट हार्मोन और सूजन बढ़ाने वाले रसायनों का उत्पादन करता है, जो शरीर के सामान्य कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि पेट की चर्बी को केवल वजन बढ़ने की समस्या नहीं, बल्कि एक मेडिकल जोखिम माना जाता है। यह कई बीमारियों का कारण बन सकता है।

डायबिटीज का खतरा

बेली फैट डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकता है। दरअसल, पेट की चर्बी इंसुलिन के प्रभाव को कम कर सकती है। इससे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस विकसित होने लगता है। यह स्थिति आगे चलकर टाइप-2 डायबिटीज का कारण बन सकती है।

हृदय रोगों का खतरा

बेली फैट, हृदय रोगों का कारण भी बन सकता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा सकता है। वहीं, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर, धमनियों में रुकावट और हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

फैटी लिवर का खतरा

बेली फैट, फैटी लिवर का कारण बन सकता है। आजकल युवाओं में फैटी लिवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण पेट की चर्बी है। जब शरीर में अतिरिक्त फैट जमा होता है, तो इसका असर लिवर पर भी पड़ता है। समय रहते ध्यान न देने पर यह स्थिति लिवर में सूजन, फाइब्रोसिस और गंभीर लिवर रोगों तक पहुंच सकती है।

नींद और सांस की समस्याएं

पेट की चर्बी वाले लोगों में स्लीप एपनिया का खतरा भी बढ़ जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति की नींद के दौरान सांस बार-बार रुकती है, जिससे दिनभर थकान, सिरदर्द और एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है।

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पेट की चर्बी कैसे कम करें?

पेट की चर्बी कम करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

इसके लिए रोजाना कम से कम 30-45 मिनट एक्सरसाइज करें।

प्रोसेस्ड और ज्यादा मीठे फूड्स खाने से बचें।

पूरी नींद लें और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें।

बैलेंस डाइट लें और पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएं।

लंबे समय तक बैठे रहने से बचें। थोड़ी-थोड़ी देर में उठें और वॉक करें

Disclaimer: पेट की चर्बी कोई आम समस्या नहीं है। यह कई बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए बेली फैट को कम करना बहुत जरूरी है। अगर बेली फैट कम नहीं हो रहा है, तो एक्सपर्ट की राय जरूर लें। कुछ मामलों में सर्जरी की मदद से बेली फैट को कम किया जा सकता है।