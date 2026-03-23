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Yellow Urine in Early Pregnancy: Yellow Urine in Pregnancy: प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान उल्टी, जी मिचलाना, थकान, सुस्ती जैसी समस्याएं होना बेहद आम हैं। प्रेग्नेंसी में तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स भी होने लगते हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को पेशाब से जुड़े बदलावों का भी सामना करना पड़ता है। इसमें पेशाब का रंग पीला नजर आना एक सबसे आम समस्या है। जब प्रेग्नेंसी में पेशाब का रंग पीला आता है, तो ज्यादातर महिलाएं घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है कि पेशाब का रंग पीला होने का मतलब है कि उनके शरीर में कोई गड़बड़ी चल रही है, क्या वाकई ऐसा होता है? क्या प्रेग्नेंसी के शुरुआत में पेशाब का रंग पीला आना नॉर्मल होता है? आइए, नर्चर की स्त्री रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉ. अर्चना धवन बजाज से जानते हैं कि प्रेग्नेंसी में पेशाब का रंग पीला आने का क्या मतलब है?
आपको बता दें कि ज्यादातर मामलों में प्रेग्नेंसी के शुरुआती दिनों में पेशाब का रंग पीला नजर आना बेहद नॉर्मल होता है। कुछ महिलाओं को पूरी प्रेग्नेंसी के दौरान पेशाब का रंग पीला दिख सकता है। अगर आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं,तो पीला पेशाब दिखने पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह हार्मोनल बदलाव या कुछ दवाइयों का सेवन करने की वजह से हो सकता है। जब शरीर से टॉक्सिंस बाहर निकलते हैं, तब भी पेशाब का रंग पीला नजर आ सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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