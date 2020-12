Covid-19 safety tips in hindi: जब COVID-19 के प्रसार को रोकने की बात आती है, तो आपस में एक-दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रहने और मास्क पहनने को सबसे बेहतर उपाय और तरीका माना गया है। हालांकि, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर 6 फीट की दूरी मेंटेन कर पाना असंभव हो जाता है, ऐसे में कोरोनावायरस से बचाव के लिए सिर्फ मास्क ही एक तरीका बच जाता है। हम सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के फेस मास्क पहनने से ना सिर्फ खुद की सेफ्टी होती है, बल्कि आस-पास के लोगों को भी सुरक्षित रखते हैं। हालांकि, आजकल कुछ लोग एक साथ दो मास्क पहनना शुरू कर दिए हैं। क्या एक मास्क (Is Wearing two mask safe) पहनने से अधिक बेहतर है दो मास्क पहनना? आइए जानते हैं, क्या है एक्सपर्ट की राय (Corona and Wearing two masks) … Also Read - Covid-19 Live Updates: भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 96,44,222 अब तक 1,40,573 लोगों की मौत

क्या दो मास्क पहनना अधिक सेफ है? (Corona and Wearing two masks)

कोलंबिया विश्वविद्यालय के मेडिकल सेंटर में एपि़डेमियोलॉजी के प्रोफेसर स्टीफन मोर्स का कहना है कि आप किस प्रकार का मास्क पहन रहे हैं और वह आपके चेहरे पर सही तरीके से फिट हो रहा है या नहीं, इस पर निर्भर करता है कि आप एक मास्क पहने या दो मास्क। और, चाहे आप एक मास्क पहनें या दो, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मास्क पहने से आप COVID-19 से संक्रमित होने के जोखिम को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बुलेटप्रूफ नहीं होते हैं। आपको खुद को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए दूसरे महत्वपूर्ण को अपनाना भी बेहद जरूरी है। Also Read - हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, डॉक्टरों ने मुझे कोवैक्सिन की दक्षता के बारे में बताया था

कब हो सकता है दो मास्क पहनना फायदेमंद

सामान्य तौर पर, फेस मास्क (Face Mask) बड़े रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो किसी के खांसने, छींकने के दौरान हवा में फैलकर लोगों को कोरोना से संक्रमित करते हैं, को फैलने से रोकता है। मास्क छोटे एरोसोल (Aerosols) के खिलाफ भी एक रुकावट के रूप में काम कर सकते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि दो मास्क पहनना तब फायदेमंद (Corona and Wearing two masks in hindi) हो सकता है, जब हर मास्क सिंगल कपड़े वाले लेयर का बना हो। ये इतने सुरक्षित हो सकते हैं कि यदि प्रत्येक इंसान इस तरह का मास्क पहनना शुरू कर दे, तो कुछ ही महीनों में कोरोना से होने वाली मौतों को बड़ी संख्या में रोका जा सकता है। Also Read - कोरोना संक्रमितों में बढ़ा इस खतरनाक बीमारी के होने का खतरा, इम्यूनिटी कमजोर हुई तो जा सकती है जान

लेकिन, अलग-अलग मास्क हर लोगों पर अलग-अलग तरीके, कार्य और स्थितियों के अनुसार बेहतर लाभ देते हैं। उदाहरण के तौर पर, एन-95 (N-95 Mask) मास्क सबसे अधिक स्वास्थ्य कर्मियों (Healthcare workers) के लिए सुरक्षात्मक है, जबकि आम लोगों के लिए कॉटन टी-शर्ट या कपड़े से बने मास्क भी सुरक्षित होते हैं। हालांकि, कॉटन के दो परत वाले कपड़ों से बने मास्क भी बेहतर हैं।

दो मास्क आपको तभी अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जब आप दो सिंगल-लेयर कॉटन मास्क का उपयोग कर रहे हैं। दो परत वाले मास्क सिंगल लेयर मास्क से अधिक सुरक्षित होते हैं, बावजूद ये सर्जिकल मास्क से अधिक सुरक्षात्मक नहीं होते हैं।

बेसिक कॉटन मास्क से बेहतर है दो मास्क?

यदि आप बेसिक कॉटन का मास्क पहनते हैं, तो दूसरा मास्क पहनना ज्यादा वायरल पार्टिकल्स को ट्रैप करने में सक्षम होगा। इस तरह आप वायरस को सांस के जरिए अंदर भेजने से भी बचे रहेंगे। हाल ही में हुए एक शोध में यह बात सामने आई है कि दो लेयर वाले कपड़े के मास्क (two-layer cloth face mask) एक लेयर वाले कपड़े के मास्क (single-layer mask) से कहीं अधिक वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं।

तो क्या इसका मतलब यह है कि डबल-मास्किंग से मिलने वाली अतिरिक्त लेयर कोरोना के खिलाफ अधिक सुरक्षा प्रदान करेंगी? वैसे, इसका अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन जब तक इस पर कोई शोधकार्य नहीं हो जाता, डबल-मास्क पहनने में कोई नुकसान भी नहीं है। खासकर, उन जगहों पर डबल मास्क (wearing two face mask in Hindi) पहनना सुरक्षित साबित हो सकता है, जहां कोरोना के केसेज बहुत अधिक हों या आप COVID-19 से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हों।

आप एक मास्क पहनें या दो मास्क, अन्य अहतियाती उपायों जैसे हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फिट की दूरी, साफ-सफाई आदि को जरूर अपनाएं। मास्क में कितने लेयर वाले फैब्रिक लगे हुए हैं, ये जिनता महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है मास्क का आपके चेहरे पर सही तरीके से फिट होना, चारों तरफ से कोई गैप ना हो।

पेरिस के कई हिस्सों में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, जानिए कब होता है मास्क पहनने का फायदा