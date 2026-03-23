क्या टीबी एक संक्रामक बीमारी है? जानें यह बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलती है?

टीबी एक बेहद गंभीर बीमारी है। लेकिन, अब इसका इलाज संभव है। अगर टीबी का इलाज करवाया जाए तो इस बीमारी से पूरी तरह निजात मिल सकता है।

टीबी रोग

Is Tuberculosis Contagious: क्या आपके घर में कभी किसी को टीबी हुआ है? अगर हां, तो हेल्थ एक्सपर्ट्स ने टीबी रोगी से थोड़ी दूरी बनाकर रखने की सलाह जरूर दी होगी। दरअसल, टीबी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अब इसका इलाज संभव है और रोगी फिर से सामान्य जीवन जी सकता है। यह बीमारी माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। इस बीमारी को लेकर समाज में कई बातें फैली हुई हैं, जिनमें से कुछ बातें सच हैं तो कुछ बातें मिथक बताई जाती हैं। कई लोगों को लगता है कि टीबी रोग संक्रामक होता है? क्या वाकई यह बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है? आइए, विश्व टीबी दिवस (World Tuberculosis Day) के मौके पर PSRI हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट- पल्मोनोलॉजी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन की डॉ. नीतू जैन (Dr Neetu Jain Senior consultant pulmonology critical care and sleep medicine PSRI hospital) से जानते हैं टीबी संक्रामक है या नहीं? आपको बता दें कि एक समय पर टीबी जानलेवा बीमारी हुआ करती थी, हालांकि आज भी टीबी की बीमारी से लोगों के मन में भय बना रहता है। यहीं वजह है कि टीबी रोग के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है।

क्या टीबी एक संक्रामक बीमारी है?

जी हां, टीबी एक संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। जब टीबी से संक्रमित कोई मरीज खांसता, छींकता या बोलता है और उसके मुंह से छोटे-छोटे कण निकलते हैं, जो हवा में फैल जाते हैं। जब स्वस्थ व्यक्ति हवा में सांस लेता है और इन कण के संपर्क में आता है, तो टीबी बैक्टीरिया उसके फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं और उसे भी टीबी का संक्रमण हो सकता है।

हालांकि, हर टीबी मरीज से संक्रमण नहीं फैलता है। सिर्फ उन्हीं टीबी रोगियों से संक्रमण फैलता है, जिनका टीबी एक्टिव स्टेज में होता है। फेफड़ों की टीबी एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। जिन लोगों का टीबी शुरुआती स्टेज में होता है, उनसे संक्रमण फैलने का खतरा काफी कम होता है।

टीबी फैलने का खतरा कब ज्यादा रहता है?

टीबी फैलने का खतरा उन जगहों पर ज्यादा होता है, जहां ज्यादा भीड़भाड़ होती है।

जहां वेंटिलेशन कम होती है और लोग एक-दूसरे के संपर्क में ज्यादा आते हैं, उन जगहों पर एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से टीबी की बीमारी फैल सकती है।

आपको बता दें कि हाथ मिलाने, खाना शेयर करने या एक साथ बैठने से टीबी रोग नहीं फैलता है। लेकिन, अगर कोई टीबी संक्रमित व्यक्ति लंबे समय से आपके संपर्क में है तो जोखिम ज्यादा हो सकता है।

टीबी के आम लक्षण क्या हैं?

खांसी में खून आना

बुखार

रात में पसीना आना

वजन कम होना

लंबे समय तक खांसी रहना

थकान और कमजोरी महसूस करना

अगर आपको लंबे समय तक ये लक्षण दिखे तो इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज न करें।

Add The HealthSite as a Preferred Source

डॉ. नीतू जैन बताती हैं कि टीबी से बचाव और इसका इलाज संभव है। अगर किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी हो गई है, तो उसे अपना पूरा इलाज जरूर कराना चाहिए। साथ ही, टीबी से संक्रमित मरीज को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिएं। खांसते या छींकते समय मुंह ढकना चाहिए, इससे दूसरे लोगों को टीबी का संक्रमण फैलने से बचाया जा सकता है।

Highlights:

टीबी रोग खांसने, छींकने के जरिए फैल सकता है।

एक्टिव टीबी स्वस्थ व्यक्तियों को अपनी चपेट में जल्दी ले सकता है।

टीबी रोग होने पर इलाजा करवाना बहुत जरूरी है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।