उंगलियां चटकाना: क्या इससे आगे चलकर गठिया (Arthritis) होने का खतरा रहता है?

Cracking fingers: इस आर्टिकल में आकाश हेल्थकेयर के डायरेक्टर एवं हेड और ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर आशीष चौधरी ने उंगलियों को चटकने से गठिया हो सकता है या नहीं, इस विषय पर गहन जानकारी शेयर की है।

उंगलियां चटकाना: क्या इससे आगे चलकर गठिया (Arthritis) होने का खतरा रहता है?
Dr. Aashish Chaudhry

Written by Dr Aashish Chaudhry |Published : February 5, 2026 5:35 PM IST

Gathiya Kab Hota Hai: उंगलियां चटकाने की आदत बहुत से लोगों में बचपन से ही देखी जाती है। कुछ लोग इसे तनाव कम करने का तरीका मानते हैं, तो कुछ के लिए यह एक अनजानी आदत बन जाती है। अक्सर घर में या आसपास यह चेतावनी सुनने को मिलती है- 'उंगलियां मत चटकाओ, आगे चलकर गठिया हो जाएगा।' लेकिन क्या वाकई उंगलियां चटकाने से गठिया जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है? इस लेख में हम इसी सवाल को वैज्ञानिक और चिकित्सकीय नजरिए से समझेंगे।

उंगलियां चटकाने की आवाज आखिर आती क्यों है?

जब हम उंगलियां चटकाते हैं, तो जो आवाज आती है, वह हड्डियों के आपस में टकराने से नहीं होती। दरअसल, हमारी उंगलियों के जोड़ों यानी ज्वाइंट्स के बीच एक तरल पदार्थ होता है, जिसे Synovial Fluid कहा जाता है। इस तरल में गैस के छोटे-छोटे बुलबुले मौजूद रहते हैं।

जब हम उंगली को अचानक खींचते या मोड़ते हैं, तो जोड़ के अंदर दबाव तेजी से बदलता है और इन गैस बुलबुलों के फूटने या बनने की प्रक्रिया से ‘चटक’ जैसी आवाज आती है। यह एक सामान्य फिजिकल प्रक्रिया है, न कि हड्डियों को नुकसान पहुंचाने वाली क्रिया।

क्या उंगलियां चटकाने से गठिया होता है?

इस सवाल का सीधा जवाब है-नहीं, उंगलियां चटकाने से गठिया होने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अब तक किए गए कई मेडिकल रिसर्च और स्टडीज में यह साबित नहीं हो पाया है कि उंगलियां चटकाने और गठिया (विशेष रूप से Osteoarthritis) के बीच सीधा संबंध है। एक प्रसिद्ध अध्ययन में वर्षों तक नियमित रूप से उंगलियां चटकाने वाले लोगों की तुलना उन लोगों से की गई, जो ऐसा नहीं करते थे- दोनों में गठिया की दर लगभग समान पाई गई।

फिर लोगों को यह डर क्यों लगता है?

इस भ्रम के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं:

  1. आवाज तेज होने के कारण लोग मान लेते हैं कि जोड़ को नुकसान हो रहा है
  2. उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द होना आम है, जिसे उंगलियां चटकाने से जोड़ दिया जाता है
  3. पीढ़ियों से चली आ रही चेतावनियां, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता

क्या उंगलियां चटकाना पूरी तरह सुरक्षित है?

हालांकि गठिया का सीधा खतरानहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा और जोर से उंगलियां चटकाने की आदतकुछ समस्याएं पैदा कर सकती है:

  1. उंगलियों की पकड़ थोड़ी कमजोर हो सकती है
  2. जोड़ के आसपास हल्की सूजन या असहजता महसूस हो सकती है
  3. सामाजिक या पेशेवर माहौल में यह आदत असुविधाजनक लग सकती है
  4. कुछ लोगों में यह आदत नर्वस हैबिट या तनाव का संकेत भी हो सकती है।

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?

ऐसी समस्याएं हैं, तो उन्हें बार-बार उंगलियां चटकाने से बचना चाहिए और किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या रूमेटोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए।

जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें?

उंगलियां चटकाने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने जोड़ों की सही देखभाल करें:

  1. नियमित रूप से हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करें
  2. लंबे समय तक मोबाइल या कीबोर्ड के इस्तेमाल के बीच ब्रेक लें
  3. कैल्शियम, विटामिन D और प्रोटीन युक्त आहार लें
  4. पर्याप्त पानी पिएं
  5. अगर जोड़ों में लगातार दर्द या सूजन हो, तो डॉक्टर से जांच कराएं

उंगलियां चटकाने को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। यह आदत अपने आप में गठिया का कारण नहीं बनती, लेकिन इसे बार-बार और जोर से करना भी समझदारी नहीं है। अगर यह केवल कभी-कभार किया जाए और इससे दर्द न हो, तो इसे गंभीर समस्या मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, अगर जोड़ों से जुड़ी कोई भी परेशानी लंबे समय तक बनी रहती है, तो खुद से उपचार करने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना ही सबसे बेहतर विकल्प है।

About the Author

