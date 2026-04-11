क्या पार्किंसन डिजीज का इलाज हो सकता है? जानें, क्या हैं इसके शुरुआती लक्षण

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Can Parkinson's be cured: पार्किंसन डिजीज, एक गंभीर और धीरे-धीरे बढ़ने वाली न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जो मरीज की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। यह बीमारी तब होती है, जब दिमाग में डोपामिन बनाने वाली कोशिकाएं धीरे-धीरे नष्ट होने लगती हैं। हैदराबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड प्रोग्राम डायरेक्टर डॉ. रूपम का कहना है कि आज के समय में पार्किंसन न सिर्फ बुजुर्गों को हो रहा है, बल्कि युवा वर्ग में भी यह परेशानी देखी जा रही है। पार्किंसन एक न्यरोलॉजिकल डिजीज है, जो किसी व्यक्ति को तब होता है, जब दिमाग में डोपामिन बनाने वाले सेल्स खत्म या नष्ट होने लगते हैं।
मालूम हो कि डोपामिन एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है, जो शरीर की मूवमेंट और संतुलन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। ऐसे में पार्किंसन का समय पर इलाज जरूरी होता है। अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? वर्ल्ड पार्किंसन डे (World parkinson's day 2026) के इस मौके पर हम आपके इस सवाल का जबाव देंगे। आइए जानते हैं क्या पार्किंसन डिजीज को खत्म किया जा सकता है।
डॉ. रूपम का कहना है कि पार्किंसन के शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के होते हैं, लेकिन समय के साथ ये बढ़ते जाते हैं। ऐसे में हल्के लक्षणों को इग्नोर करने से बचें, इसके लक्षण (5 signs you'll get Parkinson's ) निम्न हैं-
कुछ मरीजों में चेहरे के भाव कम हो जाते हैं और आवाज भी धीमी पड़ सकती है। हालांकि, यह बीमारी हर व्यक्ति में अलग-अलग तरीके से नजर आती है।
न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रुपम का कहना गै कि फिलहाल पार्किंसन डिजीज का पूरी तरह से इलाज संभव नहीं है। यह बीमारी किसी बैक्टीरियल इंफेक्शन की तरह नहीं है, जिसे दवाओं से पूरी तरह खत्म किया जा सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही मैनेजमेंट से पार्किंसन का मरीज एक सामान्य जीवन जी सकता है।
पार्किंसन का इलाज मरीज की स्थिति के हिसाब से अलग-अलग तरीके से होता है, जैसे-
ये सभी चीजें जीवन की गुणवत्ता सुधारने और बीमारी की गति धीमी करने में सहायक साबित हो सकती हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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