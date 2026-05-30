क्या खुद से बात करना नॉर्मल है या फिर मेंटल इलनेस हो गई है? एक्सपर्ट से जानें इन दोनों के बीच अंतर

क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि खुद से बात करने वाले लोग पागल होते हैं? बहुत से लोगों को ऐसा लगता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि खुद से बात करना मेंटल इलनेस का कारण हो। आइए साइकोलॉजिस्ट से जानते हैं, सेल्फ टॉक और मेंटल इलनेस में क्या अंतर है।

Written By: Vidya Sharma | Published : May 30, 2026 4:23 PM IST

Medically Verified By: Dr. Malini Saba

Image Credit- ChatGPT

“यार मैं आखिर इतना भूल क्यों रहा हूं?”, “चलो, पहले ये काम खत्म कर लेती हूं…”, “नहीं, मुझे घबराना नहीं है…”

अगर आपने कभी खुद से इस तरह की बातें की हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर इंसान अपने मन में या कई बार धीरे-धीरे आवाज में खुद से बात करता है। लेकिन हमारे समाज में इसे लेकर एक अजीब डर बना हुआ है। जैसे ही कोई व्यक्ति खुद से बात करते दिख जाए, लोग तुरंत मजाक उड़ाने लगते हैं या कह देते हैं कि “इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है।” यही सोच लोगों को डराने लगती है। कई लोग फिर खुद ही इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं कि कहीं उन्हें कोई मानसिक बीमारी तो नहीं हो गई।

इस विषय पर साइकोलॉजिस्ट और महिला एवं मानवाधिकारों की समर्थक डॉक्टर मालिनी सबा कहती हैं कि खुद से बात करना हमेशा कोई बीमारी नहीं होता। कई बार यह दिमाग का खुद को संभालने का तरीका होता है। कोई भी व्यक्ति जब तनाव में होता है, अकेलापन महसूस करता है या किसी चीज को लेकर उलझा होता है, तब वह अपने विचारों को शब्दों में बदलने लगता है। इससे दिमाग को चीजें समझने और व्यवस्थित करने में मदद मिलती है।

खुद से बात करना कब नॉर्मल माना जाता है?

डॉक्टर बताती हैं कि कई लोग काम करते समय खुद से बातें करते हैं। कोई खाना बनाते हुए खुद को याद दिलाता है कि “गैस बंद करनी है”, कोई पढ़ाई करते हुए जोर से दोहराता है, तो कोई मुश्किल समय में खुद को समझाता है कि “सब ठीक हो जाएगा।” यह बहुत सामान्य बात है। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि व्यक्ति को यह एहसास है या नहीं कि वह खुद से बात कर रहा है।

अगर इंसान पूरी तरह समझ रहा है कि ये उसके अपने विचार हैं, वह सामान्य जिंदगी जी रहा है, लोगों से जुड़ा हुआ है और उसका व्यवहार संतुलित है, तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती। बल्कि कई बार खुद से सकारात्मक बातें करना आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करता है।

कब सावधान होने की जरूरत होती है?

जैसे अगर किसी व्यक्ति को ऐसी आवाजें सुनाई देने लगें जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं, उसे लगे कि कोई उससे बात कर रहा है जबकि आसपास कोई नहीं है, वह धीरे-धीरे लोगों से कटने लगे, हर समय डर, शक या भ्रम में रहने लगे या उसका व्यवहार अचानक बहुत बदल जाए। तो यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी हो जाता है।

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खराब होते मानसिक स्वास्थ को लेकर डॉक्टर की राय

डॉक्टर मालिनी सबा के अनुसार सबसे बड़ी जरूरत लोगों को डराने की नहीं, बल्कि उन्हें सही जानकारी देने की है। आज भी हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत शर्म और गलतफहमियां हैं। लोग मदद लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें पागल कहेंगे। जबकि सच यह है कि इंसानी दिमाग भी शरीर की तरह ही थकता, उलझता और भावनाओं से गुजरता है। खुद से बात करना कई बार उसी प्रक्रिया का हिस्सा होता है।

इसलिए हर चीज को बीमारी मान लेना सही नहीं है। जरूरी यह है कि हम अपने व्यवहार, भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझें। अगर कोई आदत आपकी जिंदगी, रिश्तों या सोच को नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो वह हमेशा समस्या नहीं होती। लेकिन अगर चीजें नियंत्रण से बाहर महसूस होने लगें, तब मदद लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए।

डिस्क्लेमर: खुद से बात करने से कई लोगों को हौसला मिलता है और यह सामान्य भी है। यह पागलपन का संकेत नहीं है। लेकिन परिस्थितियां तब बिगड़ती हैं जब आप अपनी एक अलग ही दुनिया में रहने लगते हैं। इस तरह के संकेतों को अनदेखा न करें।