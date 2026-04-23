क्या रूमेटाइड अर्थराइटिस लाइलाज है? जानें कैसे किया जाता है इस बीमारी के मरीजों का उपचार

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Rheumatoid Arthritis: क्या आपको जोड़ों में तेज दर्द और शरीर में अकड़न होती है? अगर हां, तो इस संकेत की अनदेखी बिल्कुल न करें। ये रूमेटाइड अर्थराइटिस के संकेत हो सकते हैं। यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, रुमेटाइड अर्थराइटिस से पीड़ित लगभग 70 फीसदी लोग महिलाएं हैं। वहीं, 55 फीसदी लोग 55 वर्ष से अधिक आयु के हैं।
यह बीमारी मुख्य रूप से हाथों, कलाई, घुटनों और पैरों के छोटे-छोटे जोड़ों को प्रभावित करती है। इससे जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न हो सकती है। जब रूमेटाइड अर्थराइटिस की बात आती है, तो कहा जाता है कि यह एक लाइलाज बीमारी है। क्या वाकई ऐसा है? आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के डायरेक्टर-रूमेटोलॉजी डॉ. राहुल जैन (Dr. Rahul Jain, Director - Rheumatology, Narayana Hospital, Jaipur) से जानते हैं कि रूमेटाइड अर्थराइटिस का इलाज है या नहीं?
इस बीमारी का मुख्य कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ज्यादातर मामलों में इसे जेनेटिक (आनुवंशिक) माना जाता है। हालांकि, कुछ लोगों में गंभीर संक्रमण, तनाव और हार्मोनल बदलावों की वजह से भी रूमेटाइड अर्थराइटिस हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इसके मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं।
रूमेटाइड अर्थराइटिस विकसि होने पर शरीर में कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। इनमें शामिल हैं-
इतना ही नहीं, जैसे-जैसे यह बीमारी बढ़ती है, जोड़ों का आकार बदल सकता है और रोजमर्रा के काम करने में भी कठिनाई हो सकती है।
डॉ. राहुल जैन बताते हैं, "रूमेटाइड अर्थराइटिस का कोई स्थायी इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन, कुछ दवाइयों और एक्सरसाइज आदि की मदद से इसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। सही समय पर पहचान और इलाज शुरू होने से मरीज एक सामान्य जीवन जी सकता है।"
रूमेटाइड अर्थराइटिस पूरी तरह लाइलाज बीमारी है, यह कहना सही नहीं होगा। इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए अगर आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस के लक्षण महसूस हो तो तुरंत जांच और इलाज शुरू कराएं।
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