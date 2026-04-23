क्या रूमेटाइड अर्थराइटिस लाइलाज है? जानें कैसे किया जाता है इस बीमारी के मरीजों का उपचार

रूमेटाइड अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम जोड़ों पर हमला करता है और इससे जोड़ों में दर्द-सूजन जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

image Source: Chatgpt

Rheumatoid Arthritis: क्या आपको जोड़ों में तेज दर्द और शरीर में अकड़न होती है? अगर हां, तो इस संकेत की अनदेखी बिल्कुल न करें। ये रूमेटाइड अर्थराइटिस के संकेत हो सकते हैं। यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, रुमेटाइड अर्थराइटिस से पीड़ित लगभग 70 फीसदी लोग महिलाएं हैं। वहीं, 55 फीसदी लोग 55 वर्ष से अधिक आयु के हैं।

यह बीमारी मुख्य रूप से हाथों, कलाई, घुटनों और पैरों के छोटे-छोटे जोड़ों को प्रभावित करती है। इससे जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न हो सकती है। जब रूमेटाइड अर्थराइटिस की बात आती है, तो कहा जाता है कि यह एक लाइलाज बीमारी है। क्या वाकई ऐसा है? आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के डायरेक्टर-रूमेटोलॉजी डॉ. राहुल जैन (Dr. Rahul Jain, Director - Rheumatology, Narayana Hospital, Jaipur) से जानते हैं कि रूमेटाइड अर्थराइटिस का इलाज है या नहीं?

रूमेटाइड अर्थराइटिस के कारण क्या हैं?

इस बीमारी का मुख्य कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। ज्यादातर मामलों में इसे जेनेटिक (आनुवंशिक) माना जाता है। हालांकि, कुछ लोगों में गंभीर संक्रमण, तनाव और हार्मोनल बदलावों की वजह से भी रूमेटाइड अर्थराइटिस हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इसके मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं।

रूमेटाइड अर्थराइटिस के शुरुआती लक्षण

रूमेटाइड अर्थराइटिस विकसि होने पर शरीर में कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। इनमें शामिल हैं-

इतना ही नहीं, जैसे-जैसे यह बीमारी बढ़ती है, जोड़ों का आकार बदल सकता है और रोजमर्रा के काम करने में भी कठिनाई हो सकती है।

रूमेटाइड अर्थराइटिस का इलाज क्या है?

डॉ. राहुल जैन बताते हैं, "रूमेटाइड अर्थराइटिस का कोई स्थायी इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन, कुछ दवाइयों और एक्सरसाइज आदि की मदद से इसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। सही समय पर पहचान और इलाज शुरू होने से मरीज एक सामान्य जीवन जी सकता है।"

You may like to read

Add The HealthSite as a Preferred Source

आपको बता दें कि इस बीमारी को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता है। कुछ दवाइयों की मदद से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। ये दवाइयां इम्यून सिस्टम की असामान्य गतिविधि को धीमा करती हैं, इससे जोड़ों को नुकसान पहुंचता है।

अर्थराइटिस की वजह से होने वाले दर्द और सूजन को कम करने के लिए पेन किलर दवाइयां भी दी जाती हैं।

आजकल, रूमेटाइड अर्थराइटिस के इलाज के लिए बायोलॉजिकल थेरेपी जैसी एडवांस ट्रीटमेंट्स भी उपलब्ध हैं। ये थेरेपी उन मरीजों के लिए ज्यादा प्रभावी मानी जाती है, जिन पर दवाइयां असर नहीं करती हैं।

के लिए बायोलॉजिकल थेरेपी जैसी एडवांस ट्रीटमेंट्स भी उपलब्ध हैं। ये थेरेपी उन मरीजों के लिए ज्यादा प्रभावी मानी जाती है, जिन पर दवाइयां असर नहीं करती हैं। फिजियोथेरेपी और रेगुलर एक्सरसाइज की मदद से भी इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रण में लाया जा सकता है।

रूमेटाइड अर्थराइटिस रोगियों की लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए?

इस बीमारी से पीड़ित लोगों को बैलेंस डाइट लेना चाहिए।

वजन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है।

धूम्रपान का सेवन करने से बचना चाहिए।

शराब से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

तनावमुक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए।

रूमेटाइड अर्थराइटिस पूरी तरह लाइलाज बीमारी है, यह कहना सही नहीं होगा। इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए अगर आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस के लक्षण महसूस हो तो तुरंत जांच और इलाज शुरू कराएं।