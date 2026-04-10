क्या पार्किंसन रोग सिर्फ जेनेटिक होता है? या खराब लाइफस्टाइल भी है इसका एक कारण, जानें इसके बारे में सबकुछ

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Parkinson's Disease: पार्किंसन रोग को एक न्यूरोलॉजिकल समस्या माना जाता है, जिसमें दिमाग के एक हिस्से में डोपामाइन बनाने वाली कोशिकाएं धीरे-धीरे कम हो जाती हैं। इसकी वजह से शरीर की मूवमेंट प्रभावित की जाती है। आमतौर पर इसे उम्र से जुड़ी बीमारी माना जाता है, लेकिन यह बीमारी कई अन्य कारणों से भी हो सकती है। कई लोगों को लगता है कि पार्किंसन रोग सिर्फ जेनेटिक होता है? जबकि, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह खराब लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। आइए, विश्व पार्किंसन दिवस (जो हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है) के मौके परनारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के मूवमेंट डिसऑर्डर एंड DBS स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट-न्यूरोलॉजी के डॉ. वैभव माथुर (Dr. Vaibhav Mathur, Consultant - Neurology, Movement Disorder and DBS Specialist, Narayana Hospital Jaipur) से जानते हैं कि पार्किंसन रोग जेनेटिक होता है या नहीं?
डॉ. वैभव माथुर बताते हैं, "पार्किंसन रोग का संबंध जेनेटिक बदलावों से जोड़ा गया है। अगर परिवार में किसी व्यक्ति को पार्किंसन रोग है, तो आप में इसका खतरा बढ़ सकता है। कुछ जीन म्यूटेशन को इसके साथ लिंक किया जाता है। लेकिन, ज्यादातर मामलों में पार्किंसन रोग जेनेटिक नहीं होता है। हर मरीज में पार्किंसन रोग के लिए जेनेटिक कारण नहीं पाया जाता है। सिर्फ 10 से 15 फीसदी पार्किंसन रोगिोयं में ही जेनेटिक कारण मिलते हैं।"
खराब लाइफस्टाइल सिर्फ डायबिटीज, थायराइड या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का ही नहीं, बल्कि पार्किंसन रोग का कारण भी बन सकता है। आज की बदलती जीवनशैली को भी पार्किंसन रोग के लिए मुख्य कारण माना गया है। दरअसल, राब लाइफस्टाइल शरीर और दिमाग दोनों पर असर डालती है। इससे न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है और पार्किंसन रोग विकसित हो सकता है।
आपको बता दें कि जीवनशैली से जुड़ी कुछ आदतें पार्किंसन रोग का कारण बन सकती हैं। इसमें शामिल हैं-
दरअसल, इन आदतों की वजह से दिमाग की कार्यप्रणाली पर बुरा असर पड़ता है। इससे डोपामाइन (हैप्पी हार्मोन) की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिससे पार्किंसन रोग के लक्षण बढ़ सकते हैं।
आपको बता दें कि सिर्फ जेनेटिक या खराब लाइफस्टाइल ही नहीं, कुछ पर्यावरणीय कारण भी पार्किंसन रोग के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कुछ तरह के केमिकल्स और टॉक्सिंस के लंबे संपर्क में रहने से पार्किंसन रोग का खतरा बढ़ सकता है। ज्यादा प्रदूषण, और कीटनाशकों के संपर्क में रहने से भी पार्किंसन रोग का खतरा ज्याद रहता है। दरअसल, कुछ केमिकल्स और टॉक्सिंस दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से धीरे-धीरे पार्किंसन रोग विकसित हो सकता है।
शुरुआत में पार्किंसन रोग के लक्षण महसूस नहीं होते हैं या बोले कि पहचान में नहीं आते हैं। लेकिन, जब स्थिति बिगड़ती है तो कुछ संकेत महसूस हो सकते हैं।
पार्किंसन रोग से पूरी तरह बचाव संभव नहीं है। हालांकि, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके इसके जोखिम कम किया जा सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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