क्या वाकई Ozempic वजन और शुगर कम करने की सही दवा है? जानें कैसे करती है यह शरीर पर काम

ओजेम्पिक एक FDA अप्रूव दवा है, जिसे टाइप 2 डायबिटीज के लिए असरदार माना गया है। लेकिन, क्या इससे मोटापा भी कम होता है? आइए, जानते हैं इसके बारे में-

Medically Verified By: Dr. Nandini Dadu

ozempic

आजकल सोशल मीडिया पर Ozempic दवा और इंजेक्शन की खूब चर्चा चल रही है। सेलिब्रिटी, इंफ्लुएंसर से लेकर सामान्य कॉटेंट क्रिटएर भी इस दवा की खूब बाते कर रहे हैं। कोई इसे मैजिक वेट लॉस इंजेक्शन समझ रहा है, तो किसी का कहना है कि इस दवा को लेने से डायबिटीज रोगियों को लाभ मिलता है और ब्लड शुगर लेवल कम बना रहता है। लेकिन क्या वाकई ओजेम्पिक वेट लॉस के लिए फायदेमंद होता है? क्या यह दवा वेट लॉस के लिए सबसे आसान तरीका है? क्या इस दवा को खुद घर पर लिया जा सकता है? आपके इन सभी सवालों के जबाव जानने के लिए हमने दादू मेडिकल सेंटर, वसंत विहार की एस्थेटिक फिजिशियन और GLP कोच डॉ. नंदिनी दादू से बात की। उनका कहना है कि ओजेम्पिक कोई कॉस्मेटिक या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट नहीं है। यह एक प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा है, जिसे आप सिर्फ डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही ले सकते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की वीडियो देखकर इस दवा को लेना गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

क्या है Ozempic?

डॉ. नंदिनी बताती हैं कि ओजेम्पिक (Semaglutide) एक GLP-1 receptor agonist दवा है। इस दवा को टाइप-2 डायबिटीज के इलाज के लिए बनाया गया था। यह दवा शरीर में इंसुलिन के उत्पादन को बेहतर बनाती है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है।

आपको बता दें कि ओजेम्पिक दवा को FDA की मंजूरी मिली हुई है। इसका पहला FDA अप्रूवल साल 2017 में मिला था।

मिली हुई है। इसका पहला FDA अप्रूवल साल 2017 में मिला था। FDA ने इस दवा को टाइप 2 डायबिटीज वाले वयस्कों में ब्लड शुगर कंट्रोल में रखने के लिए इस दवा को अप्रूव किया था।

टाइप-2 डायबिटीज वाले मरीजों में क्रोनिक किडनी डिजीज के जोखिम को कम करने के लिए इसका अप्रूवल मिला था।

टाइ-2 डायबिटीज और पहले से हृदय रोग से पीड़ित वयस्कों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करने के लिए भी इसे मंजूरी मिली हुई है।

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टाइप-2 डायबिटीज में Ozempic कैसे काम करता है?

डॉ. नंदिनी दादू बताती हैं कि टाइप-2 डायबिटीज में शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है या शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है। ऐसे में ओजेम्पिक दवा, भोजन के बाद इंसुलिन रिलीज करने, ग्लूकागन हार्मोन को कम करने और ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। कुछ मरीजों में इस दवा को हृदय संबंधी रोगों के जोखिम कम करने में भी असरदार माना गया है।

मोटापा कम करने में Ozempic कैसे काम करता है?

डॉ. नंदिनी दादू बताती हैं कि ओजेम्पिक दवा भूख को नियंत्रित करके वाले मस्तिष्क के हिस्से पर असर डालती है। इस दवा को लेने से, जल्दी पेट भरने का अहसास होता है और बार-बार खाना खाने की इच्छा भी कम होती है। इतना ही नहीं, इस दवा को लेने से ओवईटिंग से भी बचाव हो सकता है। लेकिन, इस इंजेक्शन को लेने से स्थायी परिणाम नहीं मिलते हैं। इसलिए सिर्फ इसी इंजेक्शन पर निर्भर रहना सही नहीं है। इसके साथ ही, आपको बैलेंस और हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर भी फोकस करना जरूरी है, ताकि वजन कम होने के साथ मांसपेशियों को नुकसान न पहुंचे। हालांकि, FDA ने ओजेम्पिक को वजन घटाने की दवा के रूप में अप्रूव नहीं किया है।

डॉ. नंदिनी दादू आगे बताती हैं कि तेजी से वजन कम होना सेहत के लिहाज से सही नहीं होता है। इससे व्यक्ति को कमजोरी, थकान और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना प्रोटीन और एक्सरसाइज किए, सिर्फ इस दवा को लेता है तो इससे मांसपेशियां कमजोर पड़ सकती हैं। इसका असर, त्वचा की कसावट, चेहरे और बालों की सेहत पर भी पड़ सकता है।

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Ozempic लेने के बाद दिख सकते हैं ये सामान्य लक्षण

इस दवा को लेने के बाद कुछ हफ्तों तक शरीर में इसके दुष्प्रभाव नजर आ सकते हैं। जैसे-

मतली या उल्टी जैसा महसूस होना

किसी को कब्ज तो किसी को दस्त की समस्या हो सकती है।

इस दवा को लेने के बाद पेट फूलना या ब्लोटिंग की दिक्कत भी हो सकती है।

एसिडिटी, अपच या भूख कम लगने जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं।

इस दवा के बाद कुछ लोगों को थकान और कमजोरी जैसा महसूस हो सकता है।

हालांकि, ये लक्षण समय के साथ-साथ कम होते जाते हैं। लेकिन, अगर लंबे समय तक ये लक्षण दिखाई दे तो इनकी अनदेखी बिल्कुल न करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।

Ozempic लेने के बाद इन गंभीर लक्षणों की न करें अनदेखी

इस दवा को हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही लेना चाहिए। डॉ. नंदिनी बताती हैं कि आजकल कई लोग सोशल मीडिया देखकर इस दवा को खुद ही ले रहे हैं, इससे गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। अधिकतर लोगों में यह दवा पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन अगर गंभीर लक्षण दिखे तो अनदेखी बिल्कुल न करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।

लगातार या बहुत तेज पेट दर्द, यह दर्द पीठ तक जाए तो इसकी अनदेखी न करें।

दवा लेने के बाद बार-बार उल्टी हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अगर पानी पीते ही निकल रहा है, तो यह गंभीर लक्षण हो सकता है।

इस दवा को लेने के बाद शरीर में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन हो गया है और कमजोरी महसूस हो सकती है तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए।

इस दवा को लेने के बाद आंखों की रोशनी में अचानक से बदलाव नजर आए तो आपको थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है।

एलर्जी जैसे चेहरे या गले में सूजन, सांस लेने में तकलीफ, लगातार धड़कन बढ़ना या बेहोशी जैसा महसूस होना आदि लक्षणों को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए।

Disclaimer: डॉ. नंदिनी दादू के अनुसार, ओजेम्पिक दवा शुगर लेवल कंट्रोल करने और वजन घटाने में असरदार हो सकती हैं। लेकिन, वजन घटाने के लिए सिर्फ इस दवा पर निर्भर रहना सही नहीं है। वेट लॉस के दौरान आपको हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करना भी जरूरी होता है। इस दवा का सही रिजल्ट तभी मिलता है, जब दवा के साथ खान-पान भी सही रखा जाता है। इस दवा को विशेषज्ञ की सलाह पर ही लें और अगर कोई असामान्य लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।