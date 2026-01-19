क्या जूस व काढ़े पीने से वाकई किडनी साफ होती है? कहीं उल्टा खराब तो नहीं कर रहे आप अपने गुर्दे

Kadha aur juice ke fayde: काढ़ा और जूस आदि का सेवन करना किडनी के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में जानकारी के लिए आपको इस लेख में खास जानकारी देने वाले हैं।

Kidney Kharab Hone ke Karan: किडनी हमारे शरीर से सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जिसका काम फिल्टर करके शरीर से टॉक्सिन व अन्य अपशिष्ट चीजों को यूरिन की मदद से बाहर निकालना होता है। ब्लड को फिल्टर करना भी किडनी के प्रमुख कार्यों में से एक हैऔर शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है। माना जाता है कि सही मात्रा में पानी पीने से किडनी की सेहतमंद रहती है, क्योंकि यह उसे अपना काम ठीक से करने में मदद करता है। हालांकि, कई लोगों का मानना है कि जूस या हर्बल काढ़ा भी पानी की तरह ही काम करता है और इसे पीने से किडनी तुरंत साफ हो जाती है। लेकिन क्या यह पूरा सच है? या कहीं इसका सेवन करने से इसका असर उल्टा हो जाएगा और आपको नुकसान हो सकता है? तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, जो आपको बताएंगी कि किडनी की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या सही है और क्या नहीं।

जूस व काढ़ा हाइड्रेशन में मदद करे

फल और सब्जियों का जूस, जैसे नींबू, तरबूज या गाजर का जूस आदि शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाते हैं और हाइड्रेशन में मदद करते हैं। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए हाइड्रेशन जरूरी है, क्योंकि हाइड्रेशन से यूरिन बनाने की प्रक्रिया सही तरह से हो पाती है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल पाते हैं। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि इसका मतलब यह मतलब, बिल्कुल नहीं है कि जूस सीधे किडनी को डिटॉक्स कर देगा।

अधिकता करती है नुकसान

जूस में चीनी, नमक या हर्बल इंग्रेडिएंट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं कई काढ़े में भी यह तत्व शामिल होते हैं। ऐसे में लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से किडनी पर अधिक दबाव पड़ता है और यूरिन में असंतुलन की समस्या होने लगती है। इसके अलावा कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स भी किडनी को नुकसान भी पहुंचाते हैं, खासकर यदि किसी को पहले से किडनी की समस्या है तो।

ऐसे होगी किडनी साफ

विशेषज्ञों का मत है कि सिर्फ जूस या काढ़ा पीने से किडनी साफ नहीं होती। इसके लिए सबसे जरूरी होता है पानी की पर्याप्त मात्रा लेना, संतुलित आहार का सेवन करना, नमक और प्रोसेस्ड फूड की मात्रा कम कर देना और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। ये सभी आदतें किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में सबसे अधिक भूमिका अदा करती हैं।

डॉक्टर की सलाह लें

अगर आपको किडनी की कोई बीमारी है या यूरिन में असामान्यता नजर आ रही है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी जूस या हर्बल काढ़े का सेवन न करें। ऐसा इसलिए, क्योंकि कुछ जड़ी-बूटियों और सप्लीमेंट्स किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि हमेशा प्रमाणित और सुरक्षित विकल्पों को ही चुनें। जूस और काढ़े शरीर को हाइड्रेट कर सकते हैं और कुछ हद तक सही पोषण भी दे सकते हैं, लेकिन यह किडनी को साफ करने का जादुई उपाय नहीं हैं।

यहां तक कि कुछ खास प्रकार के जूस जैसे चुकंदर या अनार आदि का जूस जिनका रंग ज्यादा गहरा होता है, उनका सेवन किडनी के मरीजों को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। क्योंकि इन गहरे रंग वाले जूस को फिल्टर करने में किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है और इसलिए डॉक्टर उन लोगों को इनका कम सेवन करने की सलाह देते हैं, जिनकी किडनी खराब होती है।

You may like to read

TRENDING NOW

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।