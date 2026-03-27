क्या IUGR हाई रिस्क प्रेगनेंसी है? डॉक्टर से जानिए क्या IUGR शिशुओं की जल्दी होती है डिलीवरी

Can you have a healthy baby with IUGR: क्या आपका बेबी IUGR है? अगर हां, तो यह आर्टिकल आपकी परेशानी को काफी हद तक कम कर सकता है। आइए जानते हैं, कैसे?

IUGR pregnancy

Is IUGR a high-risk pregnancy: मां बनना हर एक महिला का काफी खास पल माना गया है, लेकिन यह पल तब उनके लिए चिंता और स्ट्रेस भरा बन जाता है, जब डॉक्टर आपकी प्रेग्नेंसी को हाई रिस्क प्रेग्नेंसी बता देते हैं। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी कई स्थितियों में हो सकती है, जिसमें IUGR बेबी होना भी शामिल है। लेकिन आपको इस स्थिति में घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस विषय पर मुंबई स्थित नारायणा हेल्थ SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल की ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, कंसल्टेंट डॉ. केकिन गाला का कहना है कि IUGR प्रेग्नेंसी को सेंसटिव जरूर बनाता है, लेकिन यह डरने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की स्थिति है। इसे हाई-रिस्क इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे की ग्रोथ प्रभावित होती है, लेकिन आधुनिक मेडिकल टेक्नीक और नियमित जांच के जरिए डॉक्टर स्थिति को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं।

इतना ही नहीं, डॉक्टर बताती हैं कि हर IUGR केस में जल्दी डिलीवरी हो, यह जरूरी नहीं होती, लेकिन अगर बच्चे की सेहत खतरे में हो, तो डॉक्टर समय से पहले डिलीवरी का निर्णय ले सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में-

क्या है IUGR?

गर्भावस्था के दौरान जब डॉक्टर IUGR (Intrauterine Growth Restriction) का जिक्र करते हैं, तो यह सुनकर अधिकतर माता-पिता घबरा जाते हैं। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि IUGR कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है, जिसमें गर्भ में पल रहे शिशु का वजन और आकार अपने उम्र के हिसाब से नहीं होता है।

ऐसी स्थिति कई कारणों से हो सकती है, जिसमें प्लेसेंटा का ठीक न होना, मां की सेहत से जुड़ी समस्याएं या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल शामिल हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें क IUGR को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसके लिए अधिक सतर्क होने की जरूरत होती है, ताकि सही से डिलीवरी हो सके।

क्या IUGR का मतलब हाई रिस्क है?

[caption id="attachment_1311844" align="alignnone" width="1200"] डॉक्टर का कहना है कि अगर साफ शब्दों में कहें, तो IUGR हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की लिस्ट में है। इसका कारण यह है कि इस स्थिति में बच्चे को गर्भ के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनके ग्रोथ पर असर पड़ सकता है।[/caption]

IUGR होने क्या कारण हैं?

इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे-

[caption id="attachment_1311846" align="alignnone" width="1200"] IUGR के कारण क्या हैं?[/caption]

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क्या IUGR में बच्चे की डिलीवरी जल्दी होती है?

डॉ. केकिन का कहना है कि अक्सर ओपीडी में पूछा जाता है कि IUGR होने पर क्या समय से पहले डिलीवरी हो जाएगी? तो इसका जवाब यह है कि हर केस में ऐसा जरूरी नहीं होता है। हालांकि, कई मामलों में स्थिति गंभीर होने पर प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है।

डॉक्टर बताती हैं कि अगर गर्भ में बच्चे की ग्रोथ स्थिर है और वह गर्भ में पूरी तरह से सुरक्षित है, तो डॉक्टर प्रेग्नेंसी को जितना संभव हो सके, उसे पूरे समय पर ले जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि गर्भ का हर एक दिन, बच्चे के विकास के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में डॉक्टर को जल्दी डिलीवरी का फैसला लेना पड़ सकता है।

किन स्थितियों में जल्दी डिलीवरी हो सकती है?

डॉक्टर का कहना है कि कुछ स्थितियों में जल्दी डिलीवरी के लिए कहा जा सकता है, जैसे-

बच्चे की ग्रोथ अचानक बहुत धीमी हो जाए।

प्लेसेंटा से बच्चे तक ब्लड फ्लो में कमी आ जाए।

एम्नियोटिक फ्लूइड का स्तर कम हो जाए।

बच्चे में फीटल डिस्ट्रेस के लक्षण दिखे।

मां को गंभीर समस्याएं हो जाएं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या प्रीक्लेम्पसिया, इत्यादि।

ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स जल्दी डिलीवरी कराने का फैलता लेते हैं। ताकि गर्भ से बच्चे को बाहर लाकर उसे सुरक्षित रखा जा सके।

डिलीवरी कैसे होती है, नॉर्मल या सी-सेक्शन?

IUGR में डिलीवरी कैसे होगी, ये हर केस में अलग-अलग हो सकता है। डॉक्टर कहती हैं कि अगर बच्चा स्थिर है और कोई खतरा नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है। लेकिन अगर बच्चे की स्थिति कमजोर है या वह लेबर को सहन नहीं कर पाएगा, तो डॉक्टर सी-सेक्शन की सलाह दे सकते हैं।

क्या IUGR बेबी पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है? - Can IUGR babies be normal

हर एक पेरेंटेस के मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या IUGR बेबी पूरी तरह से स्वस्थ रहता है? यह उनके लिए एक बड़ी चिंता भी होती है। तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि कई IUGR बेबी पूरी तरह स्वस्थ जन्म लेते हैं। मुख्य रूप से रूप से अगर समय पर निगरानी और सही निर्णय लिया जाए, तो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है।

हालांकि, जन्म के बाद कुछ बच्चों को NICU की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा उनका वजन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त देखभाल करनी पड़ सकती है। लेकिन ज्यादातर मामलों में सही देखभाल से बच्चे धीरे-धीरे सामान्य विकास पकड़ लेते हैं।

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Highlights

IUGR बेबी की ग्रोथ नॉर्मल बच्चों की तरह होती है, बस थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है।

फीटल डिस्ट्रेस होने पर IUGR में जल्दी डिलीवरी हो सकती है।

धूम्रपान करने से IUGR बेबी हो सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।