क्या सच में ज्यादा बोलने वालों की उम्र कम होती है, क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है

Jyada Bolne ki Aadat ke Nuksan: हर किसी के अंदर कोई न कोई अनोखी बात होती है, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं जो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते और चुपचाप रहते हैं तो वहीं कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं जिन्हें खूब बोलने की आदत होती है। लेकिन हर किसी को अपना अंदाज पसंद होना चाहिए क्योंकि वे इसी तरह से बने होते हैं। लेकिन कई बार मजाक में ही सही ज्यादा बोलने वालों के बारे में बोल दिया जाता है कि उनकी उम्र कम होती है। लेकिन मजाक-मजाक में ही सही लेकिन काफी समय से लोग ऐसा बोलते आ रहे हैं। कभी-कभी लगता है कि इतने समय से लोग बोलते आ रहे हैं और इतने लोग बोल रहे हैं कहीं से सच तो नहीं। लेकिन सिर्फ सच मान लेने से तो बात सच नहीं हो जाती ना! और इसलिए जरूरी है इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन का पता लगाना। इस लेख में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों लोग ज्यादा बोलने वालों के बारे में कहते हैं कि उनकी उम्र कम होती है?
अगर आपने भी यही सुना है कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनकी उम्र कम हो जाती है तो आपको बता दें कि मेडिकल साइंस में इसका कोई प्रमाण नहीं है। किसी भी रिसर्च में अब तक ऐसा साबित नहीं हो पाया है कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है। ज्यादा बोलना या कम बोलना सिर्फ एक आदत है और इसका जीवनकाल पर सीधा कोई पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ तथ्य हैं जो बताते हैं कि ज्यादा बोलने वालों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है।
एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल - कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत होती है और सीधे तौर पर ज्यादा बोलने से एनर्जी का इस्तेमाल भी होता है। ऐसे में ज्यादा बोलने पर शारीरिक और मानसिक थकान के लक्षण देखे जा सकते हैं, लेकिन इसका कोई सीधा असर व्यक्ति की उम्र पर नहीं पड़ता है।
मानसिक स्वास्थ्य पर असर - जिन लोगों को ज्यादा बोलने की आदत होती है, उनमें अक्सर एंग्जायटी या डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर देखे जा सकते है। ऐसा अक्सर ज्यादा बोलने की आदत से दूसरे लोगों के मन में उस व्यक्ति के लिए बनने वाली छवि से पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव से होता है।
अगर आपको ज्यादा बोलने की आदत है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बोलने की आदत तो आपको धीरे-धीरे इसे कम करने की आदत डाल लेनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया है कि जो लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं उन पर सामाजिक दबाव पड़ सकता है और इस कारण से मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आपको धीरे-धीरे बहुत ज्यादा बोलने की आदत को कम कर देना चाहिए। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि ज्यादा बोलने वाले लोगों को ऐसी समस्याएं हों, क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग अक्सर मिल जाते हैं जिन्हें ज्यादा बोलने की आदत होती है और वे अपनी लाइफ में खुश रहते हैं।
अगर आपको ज्यादा बोलने की आदत है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए -
शब्दों का सही चुनाव - ज्यादा बोलने वालों के लिए सबसे जरूरी है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप बोल रहे हैं, उससे सुनने वाले व्यक्ति या जिसके बारे में बात हो रही है उस पर कैसा असर होगा। शब्दों का सही चुनाव करें और आदरपूर्ण बात करें। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी का अनादर नहीं कर रहे हैं।
सुनने की आदत भी डालें - ज्यादा बोलने की आदत तब तक सही रहती है, जब तक आपको सुनने की आदत हो। अगर आप सिर्फ बोलते ही हैं और सुनते नहीं है, तो इसका प्रभाव आपकी सामाजिक छवि पर पड़ता ही है। इसलिए आप जब भी किसी से बात करते हैं, तो सामने वाले की बात को भी ध्यानपूर्वक सुनें और सोच-समझ कर ही उसका जवाब दें।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
