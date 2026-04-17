क्या लिवर ट्रांसप्लांट के बाद सामान्य जीवन जी सकते हैं?

Life After Liver Transplant: लिवर ट्रांसप्लांट के बाद अक्सर मरीज और उसके परिजन के मन में सवाल रहता है कि क्या उसका जीवन सामान्य रह सकता है? इस विषय की जानकारी के लिए हमने डॉक्टर से बात की है। आइए जानते हैं-

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Life After Liver Transplant: लिवर ट्रांसप्लांट का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है कि क्या आगे वह व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है? इस तरह के सवाल न सिर्फ मरीज के मन में उठता है, बल्कि उसके परिवार वाले भी इस तरह के सवाल डॉक्टर्स से करते नजर आते हैं। इसकी जानकारी के लिए हमने यशोदा हॉस्पिटल्स, हैदराबाद के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. विजयकुमार सी. बाड़ा से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अगर लिवर ट्रांसप्लांट के बाद मरीज की सही देखभाल की जाए, तो वह एक सामान्य जी सकता है। आइए इस विषय को अधिक गहराई से समझते हैं-

क्या ट्रांसप्लांट के बाद सामान्य जीवन जीना संभव है?

डॉक्टर विजयकुमार का कहना है कि अधिकतर मरीज 3 से 6 महीने के अंदर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आते हैं। वे सामान्य लोगों की तरह अपने काम पर वापस जा सकते हैं। इतना ही नहीं, वे ट्रैवल भी कर सकते हैं। साथ ही हल्का-फुल्का एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और परिवार के साथ सामान्य जीवन जी सकते हैं। हालांकि, इसके लिए मरीज को एक सही पोस्ट-ट्रांसप्लांट रूटीन को अपनाने की जरूरत होती है।

लिवर ट्रांसप्लांट के बाद किन बातों का रखना होता है ध्यान?

डॉक्टर कहते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ चीजों को जीवनभर अपनाने की जरूरत होती है। सबसे अहम है नियमित चेकअप उन्हे कराना होता है। इसके साथ ही समय-समय पर ब्लड टेस्ट और जरूरत पड़ने पर बायोप्सी करानी होती है, ताकि नए लिवर की स्थिति पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा, शरीर नए लिवर को स्वीकार करे, इसके लिए डॉक्टर इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं देते हैं, जिन्हें जीवनभर लेना पड़ता है।

लिवर ट्रांसप्लांट के बाद डाइट में बदलाव क्यों है जरूरी?

अगर किसी व्यक्ति का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे में उन्हें एक बेहतर लाइफस्टाइल को फॉलो करने की जरूरत होती है। मुख्य रूप से डाइट को लेकर अधिक सजग रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को अपने डाइट में ताजे फल, हरी सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर आहार शामिल करना चाहिए। कच्चा खाना और बिना पाश्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स से बचना जरूरी है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इसके साथ ही शुरुआत में हल्की एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग करें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार धीरे-धीरे योग या जॉगिंग शुरू की जा सकती है।

लिवर ट्रांसप्लांट के बाद क्या नहीं खाना चाहिए?

अगर आपका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो कुछ चीजों से दूरी बनाने की जरूरत होती है,जैसे-

शराब, तंबाकू और अन्य नशे से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ये नए लिवर पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं और उसकी कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

इसके अलावा तेल-मसाले वाली चीजों से दूरी बनाकर रखें, इससे लिवर पर काफी प्रेशर बढ़ सकता है।

कच्ची चीजों को खाने से बचें, ताकि लिवर पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।

लिवर ट्रांसप्लांट के बाद क्या चुनौतियां आ सकती हैं?

ट्रांसप्लांट के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे थकान, वजन बढ़ना या संक्रमण का खतरा हो सकता है। लेकिन सही मॉनिटरिंग और समय पर इलाज से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है।

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मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। कई मरीजों को चिंता या डर महसूस हो सकता है, ऐसे में काउंसलिंग और परिवार का सहयोग बहुत मददगार साबित होता है।

लिवर ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल है?

डॉ. बाड़ा के अनुसार, आज के समय में लिवर ट्रांसप्लांट की सफलता दर काफी अच्छी है। कई केंद्रों में एक साल की सर्वाइवल रेट 90% से ज्यादा है और कई मरीज 20 साल या उससे अधिक समय तक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं।

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डॉक्टर कहते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद जीवन रुकता नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। सही देखभाल, नियमित जांच और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर आप न सिर्फ सामान्य बल्कि बेहतर जीवन भी जी सकते हैं।