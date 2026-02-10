Add The Health Site as a
पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन: क्या खांसने या हंसते समय यूरिन निकल जाना नॉर्मल है?

Pelvic floor dysfunction: अगर हंसते या खांसते समय, पेट पर ज्यादा जोर लगने पर आपका यूरिन निकल जाता है, तो इसे सामान्य न समझें। आइए आपको बताते हैं डॉक्टर इस विषय पर क्या कहते हैं।

VerifiedVERIFIED By: Dr. Rita Bakshi

Written by Vidya Sharma |Updated : February 10, 2026 5:06 PM IST

Pet Par Jor Lagne Mai Susu Kyu Aati Hai: क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी हंसते समय या खांसते समय थोड़ा यूरिन निकल गया हो? यह आपको शुरुआत में आम समस्या लग सकती है, लेकिन बता दें कि इसे पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसके बारे में बहुत-सी महिलाएं खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। खांसते समय, छींकने पर या हंसते हुए अगर थोड़ी-सी यूरिन लीक हो जाती है, तो अक्सर लोग इसे नॉर्मल समझ लेते हैं या फिर उम्र का असर मान लेते हैं। लेकिन सच यह है कि यह शरीर का एक संकेत हो सकता है कि पेल्विक फ्लोर मसल्स कमजोर हो रही हैं।

हम जानते हैं कि बहुत ही कम महिलाएं इस विषय पर जानती हैं, लेकिन सभी के लिए इस पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन से जुड़ी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए यह क्या होता है? इसके लक्षण क्या हैं? और यह क्यों होता है? इससे जुड़ी सारी जानकारी पानी के लिए हमने RISAA IVF की को-फाउंडर और सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रीता बक्शी से बात की। उन्होंने इस विषय पर सरल शब्दों में और बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, ताकि महिलाओं सहित सभी लोगों को यह समझने में परेशानी न हो।

पहले जानें पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन क्या है?

पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन तब होता है जब पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां सही तरीके से काम नहीं कर पातीं। ये मांसपेशियां यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस और आंतों को सहारा देती हैं। जब ये मांसपेशियां कमजोर या ढीली हो जाती हैं, तो खांसने, छींकने या हंसने पर यूरिन लीक होने लगती है, जो सामान्य नहीं है, बल्कि यह स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस (Stress Incontinence) नामक स्थिति है।

पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन होने के कारण

पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन होने के कई कारण हो सकते हैं, जो नीचे दिए गए हैं- 

  1. प्रेग्नेंसी और डिलीवरी
  2. उम्र बढ़ना और हार्मोनल बदलाव
  3. ज्यादा वजन या मोटापा
  4. लंबे समय तक कब्ज
  5. भारी सामान उठाना या लगातार खांसी

पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन का पता कैसे चलता है?

पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन में शरीर कुछ ऐसे संकेत देने लगता है जिन्हें अक्सर महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं। इसके लक्षण धीरे-धीरे सामने आते हैं और अगर समय पर ध्यान न दिया जाए, तो रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। आइए इसके आम लक्षण समझते हैं।

पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन के लक्षण:

  1. खांसने, छींकने या हंसने पर यूरिन निकल जाना
  2. बार-बार पेशाब लगना
  3. पेशाब रोकने में परेशानी
  4. पेल्विक एरिया में भारीपन
  5. पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन का इलाज और बचाव के तरीके

पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे ठीक न किया जा सके। सही समय पर पहचान, थोड़ी सावधानी और सही इलाज से इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।

इलाज के तरीके

पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज (कीगल एक्सरसाइज): ये एक्सरसाइज पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करती हैं। नियमित रूप से करने पर यूरिन कंट्रोल बेहतर हो सकता है।

पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन के इलाज के तरीके

इलाज का तरीकाविस्तार
लाइफस्टाइल में बदलावसही खानपान, समय पर पेशाब जाना और लंबे समय तक पेशाब रोकने से बचना बहुत जरूरी है।
कब्ज का इलाजअगर कब्ज की समस्या है, तो उसे ठीक करना जरूरी है, क्योंकि बार-बार जोर लगाने से पेल्विक मसल्स और कमजोर हो जाती हैं।
डॉक्टर की सलाह से इलाजकुछ मामलों में डॉक्टर दवाइयों, फिजियोथेरेपी या खास ट्रीटमेंट की सलाह दे सकते हैं, जो मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है।

महत्वपूर्ण नोट: हर महिला की समस्या और शरीर की स्थिति अलग होती है। इसलिए पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन का इलाज भी हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। किसी भी एक्सरसाइज, दवा या ट्रीटमेंट को शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, ताकि सही और सुरक्षित इलाज किया जा सके।

आखिर में क्या बोलीं डॉक्टर?

पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन को समझना और समय रहते इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यह समस्या धीरे-धीरे बढ़ती है, लेकिन सही देखभाल और छोटे-छोटे बदलावों से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर शरीर बार-बार कोई संकेत दे रहा है, तो उसे अनदेखा न करें। सही मार्गदर्शन और जागरूकता से आप अपनी सेहत और आत्मविश्वास दोनों को बेहतर बना सकती हैं।

