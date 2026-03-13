Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Exercise Karte Samay Bone Ki Care Kaise Kare: आजकल फिटनेस को लेकर लोगों में जागरूकता तेजी से बढ़ी है। जिम जाना, योग करना या घर पर वर्कआउट करना कई लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। हालांकि, एक्सरसाइज करते समय कई बार लोगों को अपने जोड़ों या शरीर से ‘कट-कट’ या ‘क्रैकिंग’ जैसी आवाज सुनाई देती है। ऐसे में कई लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं यह किसी गंभीर समस्या का संकेत तो नहीं है।
सामान्य तौर पर देखा जाए तो हर व्यक्ति ने कभी न कभी अपने जोड़ों से इस तरह की आवाज महसूस की होगी- जैसे घुटनों को मोड़ते समय, कंधा घुमाते समय या उंगलियां चटकाने पर। ज्यादातर मामलों में यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है और इससे घबराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह आवाज किसी समस्या की ओर भी इशारा कर सकती है।
हमारे शरीर के जोड़ों में एक खास तरह का तरल पदार्थ होता है जिसे सिनोवियल फ्लूड कहा जाता है। यह तरल जोड़ों को चिकना बनाए रखता है और हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है। जब हम एक्सरसाइज करते समय जोड़ों को मोड़ते या घुमाते हैं, तो इस फ्लूड में मौजूद छोटे-छोटे गैस बबल्स फट सकते हैं। इसी वजह से ‘क्रैक’ या ‘कट-कट’ जैसी आवाज सुनाई देती है।
अधिकतर मामलों में यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया होती है और इससे जोड़ों को कोई नुकसान नहीं होता। खासतौर पर अगर यह आवाज बिना दर्द के आती है, तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती।
जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से एक्सरसाइज करता है, तो शरीर के कई जोड़ों की मूवमेंट बढ़ जाती है। कुछ लोगों में लंबे समय तक बैठने या कम शारीरिक गतिविधि के कारण जोड़ों में जकड़न हो सकती है। ऐसे में अचानक एक्सरसाइज शुरू करने पर जोड़ों से आवाज आ सकती है। वर्कआउट के शुरुआती चरण में यह ज्यादा महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे-जैसे शरीर एक्टिव होता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, यह समस्या अक्सर कम हो जाती है।
हालांकि हर बार जोड़ों से कट-कट की आवाज सामान्य नहीं होती। अगर इस आवाज के साथ कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई दें, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो सकता है। उदाहरण के लिए-
ऐसी स्थिति में यह किसी लिगामेंट स्ट्रेन, कार्टिलेज डैमेज या शुरुआती आर्थराइटिस का संकेतभी हो सकता है। इसलिए यदि दर्द के साथ यह समस्या लगातार बनी रहे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
कई बार लोग बिना सही तकनीक जाने या बिना ट्रेनर की सलाह के एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। गलत तरीके से वर्कआउट करने से जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, जिससे आवाज या दर्द महसूस हो सकता है। उदाहरण के लिए, स्क्वाट या लंज जैसी एक्सरसाइज गलत मुद्रा में करने से घुटनों पर अधिक दबाव पड़ता है। इसी तरह भारी वजन उठाते समय शरीर की सही पोजीशन न होने से कंधों या पीठ में समस्या हो सकती है।
एक्सरसाइज से पहले वार्म-अप करना बहुत जरूरी होता है। वार्म-अप से मांसपेशियां और जोड़ों धीरे-धीरे एक्टिव होते हैं और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग करने से शरीर की लचीलापन बढ़ता है और जोड़ों की मूवमेंट बेहतर होती है। अगर कोई व्यक्ति सीधे भारी एक्सरसाइज शुरू कर देता है, तो इससे जोड़ों पर अचानक दबाव पड़ सकता है और आवाज आने की संभावना बढ़ जाती है।
जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार भी बेहद महत्वपूर्ण है। कैल्शियम, विटामिन D और प्रोटीन से भरपूर भोजन हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा शरीर में पर्याप्त पानी होना भी जरूरी है, क्योंकि यह जोड़ों के लुब्रिकेशन में मदद करता है।
अगर एक्सरसाइज करते समय कभी-कभार जोड़ों से आवाज आती है और उसके साथ दर्द नहीं है, तो आमतौर पर यह सामान्य माना जाता है। लेकिन यदि आवाज के साथ दर्द, सूजन या मूवमेंट में परेशानी हो, तो किसी विशेषज्ञ से जांच करवाना बेहतर होता है।
