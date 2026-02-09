क्या शादी के बाद पीरियड्स इनरेगुलर होना नॉर्मल है? डॉ. मनन गुप्ता दे रहे हैं इस सवाल का जवाह

कई महिलाओं के मन में शादी के बाद यह सवाल उठता है कि पीरियड्स का इनरेगुलर होना क्या नॉर्मल है? कुछ महिलाओं को शादी के तुरंत बाद पीरियड्स देर से आने लगते हैं, तो कुछ को जल्दी-जल्दी या बहुत कम ब्लीडिंग होने लगती है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

मुझको शादी के बाद अक्सर ही पीरियड्स में देरी हो रही है? क्या ये नॉर्मल है? मुझको घबराने की जरूरत को नहीं है, क्या इस बारे में मैं अपने डॉक्टर या परिवारवालों से बात करूं?

Is it normal for periods to become irregular after marriage : दिल्ली के एलांटिस हेल्थकेयर के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मनन गुप्ता का का कहना है कि शादी के बाद महिलाओं के शरीर में कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। इससे महिलाओं के शरीर का हार्मोन ट्रिगर होता है। इन बदलावों के कारण महिलाओं के पीरियड्स प्रभावित हो सकते हैं। जिसके कारण कई बार महिलाओं को समय से पहले पीरियड्स आ जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में पीरियड्स काफी देरी से आते हैं।

शादी के बाद पीरियड्स देरी से आने के कारण

हार्मोनल बदलाव- डॉ. मनन गुप्ता बताते हैं कि शादी के बाद महिला के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तर में उतार-चढ़ाव होता है। यह हार्मोन सीधे पीरियड्स सर्कल को प्रभावित करता है। हार्मोनल बदलावों के कारण शादी के बाद महिलाओं को देरी से या जल्दी पीरियड्स आ सकते हैं। कुछ मामलों में शादी के बाद होने वाले बदलावों के कारण पीरियड्स मिस तक हो सकते हैं। इमोशनल बदलाव- शादी एक बड़ा लाइफ इवेंट है। नई जिम्मेदारियां, नया परिवार, नई लाइफस्टाइल और कई बार अनजाना तनाव मानसिक दबाव पैदा करता है। महिलाओं का शारीरिक और मानसिक तनाव का सीधा असर हाइपोथैलेमस पर पड़ता है, जो पीरियड्स को नियंत्रित करता है। फिजिकल रिलेशन- शादी के बाद नियमित शारीरिक संबंध बनने से शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं। इससे शुरुआती कुछ महीनों तक पीरियड्स इनरेगुलर हो सकते हैं, जो आमतौर पर समय के साथ अपने-आप ठीक हो जाते हैं। वजन में बदलाव- डॉक्टर का कहना है कि शादी के बाद खान-पान की आदतें बदलने से वजन बढ़ या घट सकता है। वजन का बहुत जल्दी बदलना पीरियड्स साइकिल को बिगाड़ सकता है। लाइफस्टाइल में बदलाव- शादी के बाद महिलाओं की लाइफस्टाइल में अचानक से बदलाव आने लगता है। नींद का पैटर्न बदलना, देर रात तक जागना, फिजिकल इंटीमेसी के कारण पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं।

शादी के बाद पीरियड्स इनरेगुलर होना कब नॉर्मल माना जाता है?

डॉक्टर कहते हैं कि शादी के पहले 3 से 6 महीनों तक पीरियड्स का इनरेगुलर होना बहुत ही आम समस्या है। अगर पीरियड्स कुछ महीनों में अपने-आप नियमित हो जाएं, तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती। लेकिन जिन महिलाओं के पीरियड्स शादी के बाद 6 महीने बाद भी इनरेगुलर बने रहते हैं, तो यह चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में तुरंत महिलाओं को डॉक्टर से बात करनी चाहिए।

क्या शादी के बाद पीरियड्स न आना प्रेग्नेंसी का संकेत है?

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ. मनन गुप्ता कहते हैं- हां बिल्कुल शादी के बाद अगर किसी महिला के पीरियड्स कई महीनों तक मिस रहते हैं, तो यह प्रेग्नेंसी का पहला संकेत हो सकता है। इसलिए शादी के बाद जिन महिलाओं के पीरियड्स नहीं आते हैं उन्हें सबसे पहले प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है।

निष्कर्ष

डॉ. मनन गुप्ता के साथ बातचीत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको शादी के बाद किसी भी प्रकार से पीरियड्स में परेशानी आ रही है, तो इस बारे में डॉक्टर से खुलकर बातचीत करें।

Add The HealthSite as a Preferred Source

TRENDING NOW

Highlights

शादी के बाद हार्मोनल बदलाव होते हैं, इससे पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं।

अनियमित पीरियड्स होने पर ज्यादा घबराना नहीं चाहिए।

पीरियड्स से जुड़ी परेशानी होने पर महिलाओं को डॉक्टर से बात करनी चाहिए।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।