Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
मुझको शादी के बाद अक्सर ही पीरियड्स में देरी हो रही है? क्या ये नॉर्मल है? मुझको घबराने की जरूरत को नहीं है, क्या इस बारे में मैं अपने डॉक्टर या परिवारवालों से बात करूं?
Is it normal for periods to become irregular after marriage : दिल्ली के एलांटिस हेल्थकेयर के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मनन गुप्ता का का कहना है कि शादी के बाद महिलाओं के शरीर में कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। इससे महिलाओं के शरीर का हार्मोन ट्रिगर होता है। इन बदलावों के कारण महिलाओं के पीरियड्स प्रभावित हो सकते हैं। जिसके कारण कई बार महिलाओं को समय से पहले पीरियड्स आ जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में पीरियड्स काफी देरी से आते हैं।
डॉक्टर कहते हैं कि शादी के पहले 3 से 6 महीनों तक पीरियड्स का इनरेगुलर होना बहुत ही आम समस्या है। अगर पीरियड्स कुछ महीनों में अपने-आप नियमित हो जाएं, तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती। लेकिन जिन महिलाओं के पीरियड्स शादी के बाद 6 महीने बाद भी इनरेगुलर बने रहते हैं, तो यह चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में तुरंत महिलाओं को डॉक्टर से बात करनी चाहिए।
इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ. मनन गुप्ता कहते हैं- हां बिल्कुल शादी के बाद अगर किसी महिला के पीरियड्स कई महीनों तक मिस रहते हैं, तो यह प्रेग्नेंसी का पहला संकेत हो सकता है। इसलिए शादी के बाद जिन महिलाओं के पीरियड्स नहीं आते हैं उन्हें सबसे पहले प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है।
डॉ. मनन गुप्ता के साथ बातचीत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको शादी के बाद किसी भी प्रकार से पीरियड्स में परेशानी आ रही है, तो इस बारे में डॉक्टर से खुलकर बातचीत करें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information