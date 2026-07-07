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खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से शरीर में क्या होता है?

क्या खाना खाने के तुरंत बाद आप लेट जाते हैं? अगर हां, तो इससे कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से क्या होता है?

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Written By: Kishori Mishra | Published : July 7, 2026 11:54 AM IST

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Medically Verified By: Dr. K. S. Somasekhar Rao

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Sleep After meal (Image Credit : ChatGPT)

खाना खाने के बाद अक्सर लोग थकान या आराम महसूस करते हैं और सीधे जाकर लेट जाते हैं या सो जाते हैं। यह आदत देखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन शरीर के अंदर यह पाचन तंत्र पर गहरा असर डाल सकती है। दरअसल, खाना खाने के बाद शरीर पूरी तरह डाइजेशन मोड में होता है, जिसमें पेट, आंतें और पाचन एंजाइम मिलकर भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करते हैं। ऐसे में शरीर की पोजिशन बहुत मायने रखती है। ऐसे में खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाया जाए, तो यह नैचुरल प्रक्रिया बाधित हो सकती है और कई तरह की परेशानियां शुरू हो सकती हैं।

यशोदा हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. के.एस सोमाशेकर राव के मुताबिक, खाना खाने के बाद कुछ समय तक शरीर को सीधी स्थिति में रखना चाहिए, ताकि पाचन सही तरीके से हो सके। डॉक्टर कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद लेटने से पेट का एसिड ऊपर की ओर जाने लगता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स और हार्टबर्न की समस्या बढ़ सकती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं, तो इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है?

खाने के बाद लेटने से शरीर पर क्या असर पड़ता है?

खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप लेटते हैं, तो इससे शरीर पर कई तरह के नकारात्म प्रभाव हो सकते हैं, जैसे-

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सीने में जलन की परेशानी

खाने के तुरंत बाद अगर आप लेट जाते हैं, तो इससे सीने में जलन की परेशानी हो सकती है। दरअसल, लेटने पर गुरुत्वाकर्षण का असर कम हो जाता है, जिससे पेट का एसिड भोजन नली तक पहुंच सकता है। इससे सीने में जलन, खट्टी डकार और असहजता महसूस होती है।

पाचन हो जाता है धीमाा

खाना खाने के बाद  अगर आप लेट जाते हैं, तो इससे पाचन धीमा हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि खाने के बाद शरीर को उसे पचाने के लिए एक्टिव रहने की जरूरत होती है। तुरंत लेटने से पाचन प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और पेट भारी लगने लगता है।

गैस और ब्लोटिंग की समस्या

अगर आप खाने के बाद लेट जाते हैं, तो खाना सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता है। खाना सही तरीके से आगे नहीं बढ़ने पर पेट में गैस बनने लगती है, जिससे पेट फूलना और दर्द जैसी परेशानी हो सकती है।

नींद की गुणवत्ता हो सकती है खराब

अगर खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं, तो इसकी वजह से शरीर पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाता और नींद बार-बार टूट सकती है। ऐसे में आपके नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है।

 लंबे समय में गर्ड का खतरा

अगर यह आदत रोजाना बनी रहे तो गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) जैसी समस्या का खतरा बढ़ सकता है।

खाने के बाद क्या करना चाहिए?

डॉक्टर कहते हैं कि खाने के बाद कम से कम 30-60 मिनट तक सीधा बैठना या हल्की वॉक करना आपके शरीर के लिए बेहतर हो सकता है। इससे आपके शरीर को कुछ फायदे हो सकते हैं, जैसे-

  • पाचन रहता है बेहतर
  • गैस बनने की संभावना होती है कम
  • ब्लड शुगर रहता है कंट्रोल
  • एसिड रिफ्लक्स का खतरा होता है कम

 क्या कहती है  रिसर्च?

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डायजेस्टिव एंड किडनी डिजीज (NIDDK) के अनुसार, खाने के तुरंत बाद लेटना एसिड रिफ्लक्स को बढ़ा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि खाने के कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद ही लेटने के लिए जाएं। यह आपके शरीर के लिए अच्छा होता है।

Disclaimer : खाना खाने के तुरंत बाद लेटना आरामदायक जरूर लगता है, लेकिन यह आदत पाचन पर सीधा असर डालती है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए भोजन के बाद थोड़ा चलना या बैठा रहना एक आसान और असरदार तरीका है।

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More