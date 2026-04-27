क्या सच में रोज मल्टीविटामिन लेना जरूरी है?

शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन का इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन क्या रोजाना मल्टीविटामिन लेना सही है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब डॉ. नवीन संचेती से।

मल्टीविटामिन शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं।

आजकल हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स का चलन भी काफी बढ़ गया है। कई लोग बिना सोचे-समझे रोजाना मल्टीविटामिन लेना शुरू कर देते हैं, यह सोचकर कि इससे उनकी सेहत बेहतर रहेगी और शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाएंगे। कुछ लोग दोस्त, परिवार और अन्य लोगों को देखकर मल्टीविटामिन खाने लगते हैं कि अगर उसे इस गोली से फायदा हुआ है तो मुझको भी हो जाएगा। पर क्या वाकई ऐसा होता है? क्या सच में हर व्यक्ति के लिए रोज मल्टीविटामिन लेना जरूरी है?

मल्टीविटामिन क्या होते हैं?

फरीदाबाद के सेक्टर- 8 स्थित सर्वोदय अस्पताल में कार्यरत डॉ. नवीन संचेती बताते हैं कि मल्टीविटामिन ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनमें एक साथ कई तरह के विटामिन और मिनरल्स शामिल होते हैं, जैसे विटामिन A, B, C, D, E, आयरन, कैल्शियम, जिंक आदि। मुख्य रूप से मल्टीविटामिन को लेने का मुख्य उद्देश्य होता है शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना। आज के समय में जब दूध और खाद्य पदार्थों में बड़ी मात्रा में मिलावट की जा रही है, तब मल्टीविटामिन गोलियों के जरिए लोग अपने शरीर में पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं।

मल्टीविटामिन हमेशा डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए।

क्या हर व्यक्ति को मल्टीविटामिन की जरूरत होती है?

इस सवाल का सीधा जवाब देते हुए डॉ. नवीन संचेती कहते हैं नहीं। हर व्यक्ति को रोजाना मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप अपने रोजमर्रा के खानपान में सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स को शामिल कर रहे हैं, तो आपको मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति, जो रोजाना फल, सब्जियां, अनाज, दाल, दूध और प्रोटीन युक्त भोजन करता है, उसे आमतौर पर किसी प्रकार के मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती है।

किन लोगों के लिए मल्टीविटामिन फायदेमंद हो सकते हैं?

हर किसी व्यक्ति को मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में मल्टीविटामिन लेना फायदेमंद हो सकता है:

खराब डाइट वाले लोग- जो लोग अपनी रोजमर्रा के खानपान में जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स का ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, तो उनके खाने में पोषण की कमी होती है। ऐसे में उन्हें मल्टीविटामिन से फायदा मिल सकता है। प्रेग्नेंसी और डिलीवरी- प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में कई प्रकार के बदलाव आते हैं। ऐसे में मां और गर्भस्थ शिशु को अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है। इसलिए प्रेग्नेंसी के दौरान डॉक्टर की सलाह पर मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद भी पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन लेना अच्छा रहता है। बुजुर्ग लोग- डॉक्टर बताते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है, ऐसे में सप्लीमेंट मदद कर सकते हैं।

मल्टीविटामिन शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है।

You may like to read

क्या रोज मल्टीविटामिन लेना नुकसानदायक हो सकता है?

बहुत से लोग यह मानते हैं कि मल्टीविटामिन लेना हमेशा सुरक्षित है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। डॉ. नवीन संचेती का कहना है कि किसी भी अन्य दवा कि तरह ही अगर एक निश्चित मात्रा से ज्यादा मल्टीविटामिन का सेवन किया जाए, तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। रोज मल्टीविटामिन लेने से शरीर को विभिन्न प्रकार के नुकसान हो सकते हैं :

1. टॉक्सिसिटी

मल्टीविटामिन का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में टॉक्सिसिटी जमा हो सकती है। विटामिन A, D, E और K जैसे फैट-सॉल्युबल विटामिन शरीर में जमा हो सकते हैं, जो टॉक्सिसिटी का कारण बनते हैं।

2. पेट की परेशानी

यह बात ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती है, लेकिन मल्टीविटामिन को पचाने के लिए शरीर को अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत होती है। मल्टीविटामिन का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से गैस, उल्टी, या कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

3. दवाओं के साथ रिएक्शन

मल्टीविटामिन कुछ सप्लीमेंट्स अन्य दवाओं के असर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इससे किसी पुरानी बीमारी को बढ़ावा भी मिल सकता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

क्या मल्टीविटामिन से तुरंत फायदा होता है?

नहीं, मल्टीविटामिन कोई जादुई दवा नहीं है जो तुरंत असर दिखाए। इसका असर धीरे-धीरे होता है और केवल तब जब शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी हो। अगर आपके शरीर में पहले से ही पर्याप्त विटामिन हैं, तो ज्यादा मात्रा में मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेने से शरीर को किसी प्रकार का फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी, शारीरिक थकान या किसी अन्य प्रकार की परेशानी है तो मल्टीविटामिन का सेवन करने से पहले डॉक्टर से इस बारे में बात करें। बिना किसी डॉक्टरी सलाह के मल्टीविटामिन बिल्कुल न लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या छोटे शिशु को स्तनपान करवा रही हैं तो मल्टीविटामिन की डोज का ख्याल जरूर रखें।