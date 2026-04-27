क्या सच में रोज मल्टीविटामिन लेना जरूरी है?

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आजकल हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स का चलन भी काफी बढ़ गया है। कई लोग बिना सोचे-समझे रोजाना मल्टीविटामिन लेना शुरू कर देते हैं, यह सोचकर कि इससे उनकी सेहत बेहतर रहेगी और शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाएंगे। कुछ लोग दोस्त, परिवार और अन्य लोगों को देखकर मल्टीविटामिन खाने लगते हैं कि अगर उसे इस गोली से फायदा हुआ है तो मुझको भी हो जाएगा। पर क्या वाकई ऐसा होता है? क्या सच में हर व्यक्ति के लिए रोज मल्टीविटामिन लेना जरूरी है?
फरीदाबाद के सेक्टर- 8 स्थित सर्वोदय अस्पताल में कार्यरत डॉ. नवीन संचेती बताते हैं कि मल्टीविटामिन ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जिनमें एक साथ कई तरह के विटामिन और मिनरल्स शामिल होते हैं, जैसे विटामिन A, B, C, D, E, आयरन, कैल्शियम, जिंक आदि। मुख्य रूप से मल्टीविटामिन को लेने का मुख्य उद्देश्य होता है शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना। आज के समय में जब दूध और खाद्य पदार्थों में बड़ी मात्रा में मिलावट की जा रही है, तब मल्टीविटामिन गोलियों के जरिए लोग अपने शरीर में पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं।
मल्टीविटामिन हमेशा डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए।
इस सवाल का सीधा जवाब देते हुए डॉ. नवीन संचेती कहते हैं नहीं। हर व्यक्ति को रोजाना मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप अपने रोजमर्रा के खानपान में सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स को शामिल कर रहे हैं, तो आपको मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति, जो रोजाना फल, सब्जियां, अनाज, दाल, दूध और प्रोटीन युक्त भोजन करता है, उसे आमतौर पर किसी प्रकार के मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती है।
हर किसी व्यक्ति को मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में मल्टीविटामिन लेना फायदेमंद हो सकता है:
मल्टीविटामिन शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है।
बहुत से लोग यह मानते हैं कि मल्टीविटामिन लेना हमेशा सुरक्षित है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। डॉ. नवीन संचेती का कहना है कि किसी भी अन्य दवा कि तरह ही अगर एक निश्चित मात्रा से ज्यादा मल्टीविटामिन का सेवन किया जाए, तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। रोज मल्टीविटामिन लेने से शरीर को विभिन्न प्रकार के नुकसान हो सकते हैं :
मल्टीविटामिन का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में टॉक्सिसिटी जमा हो सकती है। विटामिन A, D, E और K जैसे फैट-सॉल्युबल विटामिन शरीर में जमा हो सकते हैं, जो टॉक्सिसिटी का कारण बनते हैं।
यह बात ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती है, लेकिन मल्टीविटामिन को पचाने के लिए शरीर को अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत होती है। मल्टीविटामिन का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से गैस, उल्टी, या कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
मल्टीविटामिन कुछ सप्लीमेंट्स अन्य दवाओं के असर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इससे किसी पुरानी बीमारी को बढ़ावा भी मिल सकता है।
नहीं, मल्टीविटामिन कोई जादुई दवा नहीं है जो तुरंत असर दिखाए। इसका असर धीरे-धीरे होता है और केवल तब जब शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी हो। अगर आपके शरीर में पहले से ही पर्याप्त विटामिन हैं, तो ज्यादा मात्रा में मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेने से शरीर को किसी प्रकार का फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी, शारीरिक थकान या किसी अन्य प्रकार की परेशानी है तो मल्टीविटामिन का सेवन करने से पहले डॉक्टर से इस बारे में बात करें। बिना किसी डॉक्टरी सलाह के मल्टीविटामिन बिल्कुल न लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या छोटे शिशु को स्तनपान करवा रही हैं तो मल्टीविटामिन की डोज का ख्याल जरूर रखें।
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