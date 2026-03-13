क्या ज्यादा प्रोटीन डाइट किडनी के लिए खतरनाक होती है? जिम वाले लोगों के लिए जानना है जरूरी

प्रोटीन डाइट शरीर के कई जरूरी काम करता है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रोटीन का सेवन जरूर करना चाहिए। लेकिन, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन इनटेक करने से किडनी की सेहत पर असर पड़ सकता है।

High Protein Diet for Kidney Health: प्रोटीन सेहत के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। यह शरीर के कई कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए ज्यादातर लोग अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन शामिल करते हैं। खासकर, फिटनेस फ्रीक और बॉडी बिल्डिंग वाले लोग प्रोटीन इनटेक सबसे ज्यादा मात्रा में करते हैं। कोई खाद्य पदार्थों से प्रोटीन लेता है, तो कोई सप्लीमेंट्स या प्रोटीन पाउडर के जरिए प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। प्रोटीन का सेवन हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। लेकिन, कई लोग प्रोटीन को जरूरी समझते हैं अधिक मात्रा में इसका इनटेक कर लेते हैं। जबकि, प्रोटीन का ज्यादा सेवन किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए प्रोटीन को सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। प्रोटीन का अधिक सेवन किडनी की सेहत को प्रभावित कर सकता है। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के सीनियर कंसल्टेंट-नेफ्रोलॉजी डॉ. कमल कुमार कासवान (Dr. Kamal Kumar Kaswan, Senior Consultant - Nephrology, Narayana Hospital, Jaipur) से जानते हैं कि ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी को क्या नुकसान होता है?

शरीर के लिए प्रोटीन क्यों जरूरी होता है?

प्रोटीन को शरीर के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक माना जाता है। यह मांसपेशियों के लिए जरूरी होता है और ऊतकों का निर्माण करता है।

हार्मोन्स और एंजाइम बनाने के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी पोषक तत्व होता है।

खासकर, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उन्हें प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान मसल्स पेन हो सकता है और इसके रिपेयर के लिए प्रोटीन डाइट लेना जरूरी होता है। हालांकि, कई लोग जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का सेवन कर देते हैं। अगर लंबे समय तक ज्यादा प्रोटीन लिया जाता है, तो इसका सीधा असर किडनी की सेहत पर पड़ सकता है।

ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी पर क्या असर पड़ता है?

जब ज्यादा प्रोटीन का सेवन किया जाता है, तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। किडनी, इन अपशिष्ट पदार्थों या टॉक्सिंस को बाहर निकालने का काम करती हैं।

ऐसे में जब लंबे समय तक हाई प्रोटीन डाइट ली जाती है, तो किडनी को प्रोटीन से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करने या बाहर निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से किडनी पर ज्यादा दबाव पड़ने लगता है। इससे धीरे-धीरे किडनी की कार्यक्षमता कम होने लगती है और किडनी से जुड़ी समस्याएं विकसित होनी शुरू हो जाती हैं।

किन लोगों को प्रोटीन कम लेना चाहिए?

अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही किडनी से जुड़ी कोई समस्या है, तो उसे प्रोटीन का कम मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। इन लोगों को हाई प्रोटीन डाइट फायदे के बजाय, नुकसान पहुंचा सकती है। इससे किडनी की कार्यक्षमता तेजी से कम हो सकती है और किडनी को अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मुश्किल हो सकती है।

अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हैं, तो उन्हें भी ज्यादा प्रोटीन का सेवन करने से बचना चाहिए।

किडनी के लिए कौन-से पोषक तत्व जरूरी हैं?

Highlights:

किडनी को हेल्दी बनाए रखना बहुत जरूरी है।

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए ज्यादा प्रोटीन का सेवन करने से बचें।

किडनी के लिए विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन भी जरूरी है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।