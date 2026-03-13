क्या ज्यादा प्रोटीन डाइट किडनी के लिए खतरनाक होती है? जिम वाले लोगों के लिए जानना है जरूरी

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
High Protein Diet for Kidney Health: प्रोटीन सेहत के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। यह शरीर के कई कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए ज्यादातर लोग अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन शामिल करते हैं। खासकर, फिटनेस फ्रीक और बॉडी बिल्डिंग वाले लोग प्रोटीन इनटेक सबसे ज्यादा मात्रा में करते हैं। कोई खाद्य पदार्थों से प्रोटीन लेता है, तो कोई सप्लीमेंट्स या प्रोटीन पाउडर के जरिए प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। प्रोटीन का सेवन हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। लेकिन, कई लोग प्रोटीन को जरूरी समझते हैं अधिक मात्रा में इसका इनटेक कर लेते हैं। जबकि, प्रोटीन का ज्यादा सेवन किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए प्रोटीन को सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। प्रोटीन का अधिक सेवन किडनी की सेहत को प्रभावित कर सकता है। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के सीनियर कंसल्टेंट-नेफ्रोलॉजी डॉ. कमल कुमार कासवान (Dr. Kamal Kumar Kaswan, Senior Consultant - Nephrology, Narayana Hospital, Jaipur) से जानते हैं कि ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी को क्या नुकसान होता है?
खासकर, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उन्हें प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान मसल्स पेन हो सकता है और इसके रिपेयर के लिए प्रोटीन डाइट लेना जरूरी होता है। हालांकि, कई लोग जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का सेवन कर देते हैं। अगर लंबे समय तक ज्यादा प्रोटीन लिया जाता है, तो इसका सीधा असर किडनी की सेहत पर पड़ सकता है।
किडनी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी होता है। पानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information