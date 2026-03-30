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क्या बच्चों को ज्यादा चीनी देना उनके दिमाग पर डाल रहा है असर? जानिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं

Bacho Ko Thodi Jyada Sugar Dene Se Kya Hota Hai: हममें से बहुत से माता-पिता ऐसे हैं जो थोड़ा-थोड़ा करके अपने बच्चे को बहुत ही ज्यादा मात्रा में शुगर खिला देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये उनके दिमाग पर असर डालता है?

क्या बच्चों को ज्यादा चीनी देना उनके दिमाग पर डाल रहा है असर? जानिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं
बच्चों को चीनी देने के नुकसान
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Sumit Chakravarty

Written by Vidya Sharma |Published : March 30, 2026 3:35 PM IST

Kya Jyada Sugar Dimag Par Asar Dalti Hai: आजकल बच्चों की डाइट में मीठी चीजों का चलन तेजी से बढ़ा है- जैसे चॉकलेट, कैंडी, पैकेज्ड जूस, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और शुगर से भरपूर स्नैक्स आदि। माता-पिता अक्सर बच्चों को खुश करने या उनकी पसंद के चलते इन चीजों का सेवन बढ़ा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ज्यादा चीनी का सेवन बच्चों के दिमाग और व्यवहार पर असर डाल सकता है?

एशियन हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक्स एंड नियोनाटोलॉजी एं NICU हेड और एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर सुमित चक्रवर्तीके अनुसार, अधिक चीनी का सेवन केवल मोटापा या दांतों की समस्या तक सीमित नहीं है। यह बच्चों के मस्तिष्क के विकास और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। लंबे समय तक अधिक चीनी लेने से बच्चों में ध्यान की कमी, चिड़चिड़ापन और व्यवहार में बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए हम डॉक्टर से थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि चीनी बच्चों के दिमाग पर कैसे असर डालती है।

कैसे असर डालती है चीनी?

जब बच्चा ज्यादा शुगर लेता है, तो शरीर में ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और फिर अचानक गिरता है। यह उतार-चढ़ाव बच्चे के मूड और ऊर्जा स्तर को प्रभावित करता है। इससे बच्चा कभी बहुत ज्यादा एक्टिव तो कभी सुस्त और थका हुआ महसूस कर सकता है।

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इसके अलावा, अधिक चीनी का सेवन दिमाग में डोपामाइन के स्तर को प्रभावित करता है, जो 'फील-गुड' हार्मोन है। धीरे-धीरे बच्चा मीठे के प्रति ज्यादा आकर्षित होने लगता है, जिससे एक तरह की आदत या क्रेविंग बन सकती है।

क्या यह दिमाग के विकास को प्रभावित करता है?

कुछ रिसर्च यह बताती हैं कि बहुत अधिक शुगर का सेवन बच्चों की मेमोरी, लर्निंग और ध्यान केंद्रित करने की क्षमताको प्रभावित कर सकता है। खासतौर पर बढ़ते बच्चों में, जब दिमाग तेजी से विकसित हो रहा होता है, तब संतुलित पोषण बेहद जरूरी होता है।

डॉक्टर की राय

बाल रोग विशेषज्ञ कहते हैं, ‘बच्चों के मस्तिष्क का विकास शुरुआती वर्षों में बहुत तेजी से होता है, इसलिए इस समय उनकी डाइट का सीधा असर उनके व्यवहार और सीखने की क्षमता पर पड़ता है। अधिक चीनी का सेवन बच्चों में मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और ध्यान की कमी जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि केवल चीनी ही इन समस्याओं का कारण है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला फैक्टर जरूर है। संतुलित आहार, जिसमें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स शामिल हों, बच्चों के ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी है।’

किन बच्चों में ज्यादा जोखिम?

जो बच्चे पहले से ही कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ज्यादा स्क्रीन टाइम में रहते हैं या जिनकी डाइट असंतुलित होती है, उनमें ज्यादा शुगर का असर अधिक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा, जिन बच्चों में पहले से व्यवहार संबंधी समस्याएंहैं, उनमें भी मीठे का ज्यादा सेवन लक्षणों को बढ़ा सकता है।

कैसे करें कंट्रोल?

  • बच्चों को पूरी तरह मीठे से दूर रखना जरूरी नहीं है, लेकिन मात्रा नियंत्रित करना बेहद जरूरी है।
  • पैकेज्ड जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह ताजे फल और घर का बना खाना दें।
  • बच्चों को हेल्दी स्नैक्स की आदत डालें।
  • स्क्रीन टाइम कम करें और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं।

कब सतर्क हों?

अगर बच्चे में लगातार चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी, नींद की समस्या या व्यवहार में बदलाव दिख रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह केवल शुगर का असर नहीं, बल्कि किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है। साथ ही डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे के खाने से शुगर को पूरी तरह से हटा दें। इसे आप गुड़ या खजूर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, कि शरीर में नेचुरल शुगर जाती रहे और एनर्जी बनी रहे।

कुल मिलाकर, बच्चों की डाइट में चीनी की मात्रा को संतुलित रखना बेहद जरूरी है। थोड़ी-बहुत मिठास ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मीठा बच्चों के दिमाग और शरीर दोनों पर असर डाल सकता है। सही समय पर सही आदतें अपनाकर आप अपने बच्चे के बेहतर मानसिक और शारीरिक विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं।

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Highlights

  • अधिक शुगर लेने से कभी बच्चा अधिक एक्टिव तो कभी बहुत सुस्त दिखता है।
  • बच्चों की डाइट में चीनी की मात्रा को संतुलित रखना बेहद जरूरी है।
  • बच्चे को चीनी की जगह गुण व खजूर खिलाएं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More