क्या फ्रिज में रखा खाना बारिश के मौसम में भी सेफ है? जानें सही फूड स्टोरेज के तरीके

बारिश के मौसम में फ्रिज में रखा खाना हमेशा सुरक्षित हो, यह जरूरी नहीं है। तापमान, स्टोरेज का तरीका और भोजन को कितनी देर तक रखा गया है, ये सभी बातें उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा तय करती हैं। एक्सपर्ट से जानिए किन गलतियों से फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है।

monsoon food safety (AI generated image)

बारिश का मौसम हर किसी को पसंद होता है और अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है तो उनका जवाब भी यही होगा कि “बारिश का मौसम तपती गर्मी में ठंडक लेकर आता है इसलिए अच्छा लगता है” लेकिन यह जानते हुए भी कि बारिश का मौसम अचानक से बदलाव और ह्यूमिडिटी के कारण कई बीमारियां लेकर आता है। डॉ. अरविंद अग्रवाल डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टिट्यूट दिल्ली के अनुसार इस मौसम में ज्यादातर लोगों के बीमार पड़ने के पीछे का कारण अक्सर खानपान से भी जुड़ा होता है। लोगों को अक्सर लगता है कि फ्रिज में रखा खाना अक्सर इस मौसम से प्रभावित नहीं होता है, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आपको भी यही लगता है कि मानसून यानी बारिश के दिनों में आपके फ्रिज में रखा खाना सुरक्षित है, तो आपको इस लेख में दी गई जानकारी जरूर पढ़नी चाहिए।

फ्रिज में रखा खाना कितना सेफ

फ्रिज में रखा खान भी सिर्फ तभी सुरक्षित रह पाता है, जब उसे सही तरीके से स्टोर किया गया हो। अगर भोजन को सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया या उसे लंबे समय तक फ्रिज में रखा गया है, तो समय के साथ उसमें कई तरह के बदलाव आने लगते हैं। भले ही कम तापमान बैक्टीरिया की बढ़त को धीमा कर देता है, लेकिन उसे पूरी तरह रोक नहीं पाता। कुछ बैक्टीरिया और फंगस फ्रिज के तापमान में भी जीवित रह सकते हैं और धीरे-धीरे बढ़ सकते हैं।

भोजन को सुरक्षित रखने का तरीका

अगर ऐसे बारिश के मौसम में आप अपने खाने को खराब होने से से बचाना चाहते हैं, तो पका हुआ भोजन कमरे के तापमान पर दो घंटे से अधिक न रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के मौसम में नमी अधिक होने के कारण यह समय और भी कम हो सकता है। ऐसे में खाना ठंडा होते ही उसे साफ, एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख देना चाहिए।

Fridge food safety (AI generated image)

गर्म भोजन को सीधे फ्रिज में भी न रखें, क्योंकि इससे इससे फ्रिज का तापमान बढ़ सकता है और बाकी खाद्य पदार्थ भी प्रभावित हो सकते हैं। फ्रिज में रखा खाना भी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रहता। सामान्य तौर पर पकी हुई सब्जी, दाल या चावल 24 से 48 घंटे के भीतर इस्तेमाल कर लेना बेहतर माना जाता है। दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों को हमेशा तय तापमान पर रखें और उनकी एक्सपायरी डेट पर ध्यान दें। यदि किसी खाद्य पदार्थ से बदबू आए, रंग बदल जाए या उसका स्वाद अलग लगे, तो उसे खाने की बजाय तुरंत फेंक देना चाहिए।

बारिश के दिनों में सफाई का खास ध्यान

फल और सब्जियों को फ्रिज में रखने से पहले अच्छी तरह साफ और सूखा लें। गीले फल या पत्तेदार सब्जियां जल्दी खराब हो सकती हैं। कच्चे मांस, मछली या चिकन को हमेशा अलग बंद डिब्बे में रखें, ताकि उनका रस अन्य खाद्य पदार्थों में न फैले। इससे क्रॉस-कंटैमिनेशन का खतरा कम होता है। बचा हुआ खाना दोबारा खाने से पहले उसे अच्छी तरह गर्म करना भी जरूरी है। केवल हल्का गर्म करना पर्याप्त नहीं होता। भोजन का तापमान इतना होना चाहिए कि अगर उसमें कोई रोगाणु पनप रहा हो तो वह नष्ट हो जाए।

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Fridge food safety monsoon (AI generated image)

हालांकि, किसी भी भोजन को बार-बार गर्म करके खाना सही नहीं माना जाता, क्योंकि इससे उसकी गुणवत्ता और पोषण दोनों प्रभावित हो सकते हैं। फ्रिज की नियमित सफाई भी उतनी ही जरूरी है। सप्ताह में कम से कम एक बार फ्रिज के अंदर की ट्रे और शेल्फ साफ करें। साथ ही फ्रिज का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजर का तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखें। याद रखें, सिर्फ फ्रिज में खाना रख देना ही पर्याप्त नहीं है। सही तापमान, साफ-सफाई, एयरटाइट स्टोरेज और समय पर भोजन का उपयोग ही बारिश के मौसम में आपके परिवार को फूड पॉइजनिंग और अन्य संक्रमणों से सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल बारिश के मौसम में भोजन को खराब होने से बचाने के तरीकों के बारे में शैक्षणिक एवं सूचनात्मक जानकारी देना है। Thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।