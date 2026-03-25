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क्या चांदी के बर्तनों में खाना खाना सच में फायदेमंद है? डॉक्टर से जानिए इसके पीछे की सच्चाई

लंबे समय से यह मान्यता है कि चांदी के बर्तनों में खाना खाने से स्वास्थ्य को कई लाभ होते हैं। क्या इस बात में कोई सच्चाई है, इस विषय के बारे में डॉक्टर से जानते हैं-

क्या चांदी के बर्तनों में खाना खाना सच में फायदेमंद है? डॉक्टर से जानिए इसके पीछे की सच्चाई
Eating Silver Plate
VerifiedMedically Reviewed By: Dr Brij Vallabh Sharma

Written by Kishori Mishra |Published : March 25, 2026 10:22 AM IST

Are silver utensils good for health? : भारत में सदियों से  चांदी के बर्तनों में खाना खाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। मुख्य रूप से किसी खास अवसरों, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में चांदी की थाली और कटोरी का उपयोग किया जाता है। ऐसी मान्यता प्रचलित है कि अगर आप चांदी के बर्तनों में खाना खाते हैं, तो  इससे स्वास्थ्य को कई फायदे हो सकते हैं। लेकिन क्या यह मान्यता वैज्ञानिक रूप से सही साबित होती है? एक सामान्य चिकित्सक के नजरिए से इस विषय को समझना जरूरी होता है। इस विषय की जानकारी के लिए हमने Dr. Brij Vallabh Sharma, Senior Consultant - Internal Medicine, Narayana Hospital Jaipur से बातचीत की है। डॉक्टर का कहना है कि चांदी में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। यह कई तरह के बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि पुराने समय में पानी को सुरक्षित रखने के लिए उसमें चांदी का सिक्का डाला जाता है।

क्या कहते हैं डॉक्टर

डॉक्टर कहते हैं  कि जब हम खाना चांदी के बर्तनों में परोसते हैं, तो तब यह संभावना रहती है कि कुछ हानिकारक बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। हालांकि, यह प्रभाव सीमित होता है और इसे पूरी तरह से संक्रमण से सुरक्षा का उपाय नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं चांदी के बर्तनों में खाना खाने से क्या लाभ होता है?

चांदी के बर्तनों में खाना खाने से सेहत पर कैसे पड़ता है असर??

डॉक्टर का कहना है कि चांदी के बर्तनों में खाना खाने से कुछ फायदे हमारे शरीर को हो सकते हैं, जैसे-

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इम्यूनिटी पर क्या पड़ता है असर

डॉक्टर का कहना है कि चांदी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है।  हालांकि, इस पर सीमित रिसर्च हैं, यह पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है। चांदी के सूक्ष्म कण शरीर में पहुंचते हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि भोजन का प्रकार और तापमान कैसा है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि चांदी के बर्तनों में खाना खाने से कोई सीधा और बड़ा इम्यूनिटी बूस्ट नहीं मिलता है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से साफ-सफाई बनाए रखने में मदद कर सकता है।

पाचन तंत्र पर कैसा होता है प्रभाव

कुछ लोग यह मानते हैं कि चांदी के बर्तनों में खाना खाने से पाचन बेहतर होता है। डॉक्टर कहते हैं कि यह धारणा पूरी तरह से प्रमाणित नहीं होती है, लेकिन यह जरूर देखा जाता है कि साफ और धातु के बर्तनों में भोजन करना स्वच्छता के लिहाज से बेहतर होता है। चांदी रि-एक्टिव धातु नहीं होती है, इसलिए यह भोजन के साथ आसानी से केमिकल प्रतिक्रिया नहीं करती। इससे भोजन का स्वाद और गुण सुरक्षित रहते हैं।

क्या हर तरह के भोजन के लिए सुरक्षित है चांदी?

चांदी के बर्तन सामान्यत: सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन बहुत अधिक खट्टे भोजन के साथ इनका उपयोग सीमित रखना बेहतर होता है। खट्टे पदार्थ जैसे- नींबू, इमली या सिरका चांदी के साथ हल्की प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जिससे धातु की चमक कम हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह प्रतिक्रिया बहुत हानिकारक नहीं होती है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करना सेहत के लिए सही नहीं माना जाता है।

क्या चांदी के बर्तन में खाने से नुकसान हो सकता है?

आमतौर पर चांदी के बर्तनों में खाना खाना सुरक्षित माना जाता है। लेकिन यदि बर्तन शुद्ध चांदी के नहीं होते और उनमें मिलावट होती है, तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा, चांदी के अत्यधिक संपर्क से शरीर में आर्जीरिया जैसी दुर्लभ स्थिति हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ बहुत अधिक मात्रा में चांदी के सेवन से ही होती है, जो सामान्य खाने के जरिए संभव नहीं होता है।

क्या रोजाना उपयोग करना सही है?

चांदी के बर्तनों का रोजाना उपयोग करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन विशेष अवसरों पर इनका उपयोग करना सुरक्षित और पारंपरिक रूप से संतोषजनक माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से इनका उपयोग करता है, तो यह सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि बर्तन साफ और शुद्ध हों।

परंपरा में है सुकून, लेकिन संतुलन जरूरी?

चांदी के बर्तनों में खाना खाना एक पारंपरिक और सुरक्षित अभ्यास माना जाता है। इसमें कुछ हद तक एंटी-बैक्टीरियल लाभ जरूर होते हैं, लेकिन इसे चमत्कारी स्वास्थ्य उपाय नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी चीज संतुलित आहार, साफ-सफाई और सही जीवनशैली होती है। चांदी के बर्तन इस दिशा में एक पूरक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इन पर पूरी तरह निर्भर रहना सही नहीं होता है।

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Higlights

  • चांदी के बर्तन में खाने से कुछ हद तक बैक्टीरियल परेशानी को दूर किया जा  सकता है।
  • हमेशा चांदी के बर्तन में खाना सही नहीं होता है।
  • खट्टे आहार चांदी के बर्तन में न खाएं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More