क्या दूध पीना हड्डियों के लिए काफी है? डॉक्टर से जानें कैसे करें बॉन्स को स्ट्रांग

Haddiya Kaise Majboot Kare: अक्सर हम दिन में दो बार दूध पीते हैं, यह सोचकर कि हड्डियां मजबूत होंगी, लेकिन क्या यह सही है? आइए विस्तार से जानते हैं।

कमजोर हड्डियां

Kya Doodh Pina Haddiyo Ke Liye Kafi Hai: बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन क्या सिर्फ दूध पीने से हड्डियां मजबूत रहती हैं?एशियन हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर दीपक कुमार मिश्रा का कहना है कि ‘हड्डियों की सेहत सिर्फ दूध पीने से नहीं, बल्कि सही खान-पान, जीवनशैली और नियमित व्यायाम से भी जुड़ी होती है।’ यानी कि सिर्फ दूध पीने से कुछ नहीं होता है आपको अन्य बातों पर भी ध्यान देना होगा।

डॉक्टर आगे बताते हैं कि ‘दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, लेकिन सिर्फ दूध पीने से हड्डियां मजबूत नहीं होती हैं। शरीर को कैल्शियम के साथ विटामिन डी, प्रोटीन और अन्य मिनरल्स की भी जरूरत होती है ताकि हड्डियों का सही विकास और मजबूती बनी रहे।’ आइए हम डॉक्टर से थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि आप कैल्शियम की पूर्ति कैसे कर सकते हैं।

क्यों जरूरी है कैल्शियम?

कैल्शियम हड्डियों की मजबूती का मुख्य घटक है। यह हड्डियों को मजबूत और घना बनाने में मदद करता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो, तो हड्डियां कमजोर और भुरभुरी हो सकती हैं जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है।

सिर्फ दूध क्यों नहीं है पर्याप्त?

दूध में कैल्शियम होता है, लेकिन शरीर में इसके सही अवशोषण के लिए विटामिन डी बेहद जरूरी है। अगर विटामिन डी की कमीहो, तो शरीर कैल्शियम को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसके अलावा मैग्नीशियम, फास्फोरस और प्रोटीन भी हड्डियों की मजबूती में अहम भूमिका निभाते हैं।

धूप का भी है अहम रोल

विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूरज की रोशनी है। रोजाना 15-20 मिनट धूप में बैठने से शरीर में विटामिन डी का स्तर बेहतर रहता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। डॉक्टर कहते हैं, ‘आजकल लोग धूप से दूर रहते हैं जिससे विटामिन डी की कमी तेजी से बढ़ रही है। यह हड्डियों के कमजोर होने का एक बड़ा कारणहै। इसलिए केवल दूध पर निर्भर रहना सही नहीं है।’

एक्सरसाइज से मिलती है मजबूती

वेट-बेयरिंग एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, योग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। ये एक्सरसाइज हड्डियों की घनत्व को बढ़ाती हैं और उम्र के साथ होने वाले नुकसान को कम करती हैं।

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डाइट में क्या शामिल करें?

दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट

हरी पत्तेदार सब्जियां (पालक, मेथी)

बादाम, तिल और सोया प्रोडक्ट

अंडा और मछली

कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर फूड

किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए?

महिलाएं, खासकर मेनोपॉज के बाद

बुजुर्ग लोग

जो लोग धूप में कम जाते हैं

जिनकी डाइट संतुलित नहीं है

कब लें डॉक्टर की सलाह?

अगर आपको बार-बार हड्डियों में दर्द, कमजोरी या जल्दी फ्रैक्चर होने जैसी समस्या हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय रहते जांच और इलाज से बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। दूध हड्डियों के लिए फायदेमंद जरूर है, लेकिन यह अकेला समाधान नहीं है। सही डाइट, पर्याप्त धूप और नियमित एक्सरसाइज के साथ ही आप अपनी हड्डियों को लंबे समय तक मजबूत और स्वस्थ रख सकते हैं।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।