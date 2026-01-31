क्या डायबिटीज जेनेटिक होता है? जानें यह माता-पिता से बच्चों तक कैसे पहुंचता है

Is Diabetes Genetic: डायबिटीज एक जेनेटिक बीमारी है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोगों को माता-पिता से बच्चों डायबिटीज विरासत में मिले।

Is Diabetes Genetic: डायबिटीज आजकल की एक आम बीमारी बन गई है, जो ज्यादातर लोगों में देखने को मिलती है। डायबिटीज को जीवनशैली से जुड़ी बीमारी माना जाता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक खराब जीवनशैली और अस्वस्थ खान-पान का सेवन करता है, तो उसमें डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, डायबिटीज जेनेटिक भी होता है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या डायबिटीज माता-पिता से बच्चों तक पहुंच सकता है? क्या अगर माता-पिता को डायबिटीज है, तो बच्चों में यह बीमारी होना तय है? तो आइए, आकाश हेल्थकेयर की सीनियर कंसल्टेंट-एंडोक्रिनोलॉजी डॉ. मोनिका शर्मा से जानते हैं डायबिटीज माता-पिता से बच्चों तक कैसे पहुंचता है?

टाइप 1 डायबिटीज

टाइप 1 डायबिटीज आमतौर पर बच्चों और युवाओं में देखने को मिलती है। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिक होता है, लेकिन इसका जोखिम कम रहता है। अगर माता-पिता में से किसी एक को टाइप 1 डायबिटीज है, तो बच्चों में इसका खतरा काफी कम रहता है।

टाइप 2 डायबिटीज

टाइप 2 डायबिटीज सबसे आम है। ज्यादातर लोगों में टाइप 2 डायबिटीज ही देखने को मिलता है। टाइप 2 डायबिटीज जेनेटिक भी होता है। अगर माता-पिता को टाइप 2 डायबिटीज है, तो बच्चें में इसका जोखिम काफी बढ़ जाता है। हालांकि, यह बीमारी सीधे ट्रांसफर नहीं होती है। बल्कि, प्रवृत्ति (predisposition) मिलती है। गलत खान-पान, मोटापा, शारीरिक गतिविधि की कमी और तनाव इस प्रवृत्ति को बीमारी में बदल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि डायबिटीज से बचाव के लिए खान-पान का विशेष ध्यान देना जरूरी होता है।

जेस्टेशनल डायबिटीज

प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज को जेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। प्रेग्नेंसी में होने वाली यह डायबिटीज, बच्चे में जोखिम बढ़ा सकती है। जिन महिलाओं को प्रेग्नेंसी के दौरान डायबिटीज होता है, उनके बच्चों में भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है।

डायबिटीज माता-पिता से बच्चों तक कैसे पहुंचती है?

डायबिटीज रोग बच्चों को सीधे विरासत में नहीं मिलता है। बल्कि, कुछ जीन होते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। जब ये जीन अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ मिलते हैं, तो डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

जेनेटिक डायबिटीज का जोखिम कैसे कम करें?

अगर परिवार में डायबिटीज का इतिहास है, तो आपको कुछ सावधानियां जरूर अपनानी चाहिए। ताकि, डायबिटीज विकसित होने का खतरा कम हो सके।

बचपन से संतुलित आहार की आदत डालें।

मीठे और प्रोसेस्ड फूड का सेवन सीमित मात्रा में करें।

रोजाना शारीरिक गतिविधि या व्यायाम जरूर करें।

वजन को नियंत्रित रखना जरूरी होता है।

नियमित ब्लड शुगर जांच कराएं, जिससे समय पर डायबिटीज का निदान हो सके।

कब जांच करानी चाहिए?

अगर आपके माता-पिता या दादा-दादी में से किसी को डायबिटीज है, तो कम उम्र से ही बच्चों का ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते रहना चाहिए। अगर कोई लक्षण महसूस नहीं हो रहा है, तो भी डायबिटीज की जांच जरूर कराएं।

