इतनी गर्मी में कुछ मिनट के लिए बाहर जाने से भी लग सकती है लू, एक्सपर्ट ने बताया कैसे बचें

गर्मियों का मौसम आमतौर पर स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं अपने साथ लेकर आता है, लेकिन लू लगना एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है जिसका जल्द से जल्द इलाज किया जाना बेहद जरूरी होता है। इस बारे में हम इस लेख में जानेंगे।

Written By: Mukesh Sharma | Published : May 24, 2026 10:34 AM IST

Medically Verified By: Dr. Pranjit Bhowmik

coming out in summer (Image Credit: chatgpt)

मई का महीना जल्दी ही खत्म होने वाला है और जून का महीना शुरू होने से पहले ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे का मौसम किस तरह का होने वाला है। गर्मियों का मौसम सिर्फ आपको परेशान ही नहीं करता है बल्कि स्वास्थ्य पर भी इसका गंभीर असर पड़ सकता है। गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं होने का खतरा रहता है, जिनमें डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी, चक्कर आना, कमजोरी और अन्य की समस्याएं हो सकती हैं। एशियन हॉस्पिटल के चेयरमैन- इंटरनल मेडिसिन (यूनिट-I) डॉ. प्रांजित भौमिक के अनुसार गर्मियों में हीट वेव के कारण बीमार होकर अस्पताल में आने वाले मामलों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में इस दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनके बारे में हम आगे इस लेख में जानेंगे लेकिन पहले जानें कि क्या कुछ समय के लिए बाहर निकलने से भी लू लग सकती है।

क्या कुछ मिनट धूप में जाना भी खतरनाक है?

यह पूरी तरह से आपके स्वास्थ्य और धूप व गर्मी कितनी ज्यादा है, इस बात पर निर्भर करता है। धूप के कारण शरीर का तापमान बढ़ने से रोकने के लिए शरीर को पर्याप्त पानी की जरूरत होती है, ताकि पसीने की मदद से शरीर को ठंडा रखा जा सके। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो ज्यादा समय तक बाहर धूप में या ज्यादा तापमान में रहने से शरीर अपने तापमान को मेंटेन नहीं कर पाता है और हीटवेव या लू लगने का शिकार हो जाता है।

(और पढ़ें - लू लगने पर शरीर के कौन से अंग पर असर होता है?)

शरीर में जरूरी मिनरल्स होना

आपका शरीर तेज धूप में या ज्यादा गर्मी के दौरान शरीर के तापमान को कितने समय तक मैनेज कर पाता है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके शरीर में जरूरी सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे जरूरी मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में हैं या नहीं। अगर शरीर में इन जरूरी पोषक तत्वों की कमी है, तो उसके कारण मांसपेशियां व तंत्रिकाएं भी ठीक से काम नहीं कर पाती है और एक तरह से पावर सेविंग मोड में चला जाता है।

शुरुआती संकेतों की पहचान जरूरी

यह बात सच है कि लू लगना या हीटवेव एक बेहद इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है, लेकिन अगर इसके शुरुआती लक्षणों को समय पर पहचान लिया जाए तो स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सकता है। इसके शुरुआती लक्षण जैसे मुंह सूखना, बिना बात थकान रहना, सिर भारी लगना, मांसपेशियों में ऐंठन या फोकस न कर पाना आदि हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण महसूस होते हैं, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।

कैसे करें बचाव

गर्मियों में हर किसी को पर्याप्त पानी पीते रहना चाहिए, साथ ही साथ नींबू पानी, छाछ, ORS और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त तरल पदार्थों का सेवन करते रहना चाहिए। अगर आप इनका सेवन करते रहेंगे, तो इससे शरीर गर्मी से और बेहतर तरीके से लड़ पाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको धूप में जाने की जरूरत नहीं पड़ती तो आपको इन पेय पदार्थों को नहीं पीना चाहिए। आपकी लाइफस्टाइल कैसी भी हो, आपको धूप में जाना पड़े या नहीं हर किसी को इन पेय पदार्थों का सेवन जरूर करना चाहिए।

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डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल डिहाइड्रेशन से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs लू लगने पर क्या करना चाहिए सबसे पहले मरीज को छाया में लेकर जाएं, पानी पिलाएं, उसके कपड़े ढीले करके गीले कपड़े के साथ उसके शरीर को ठंडा करने की कोशिश करें। छोटे बच्चों में लू लगने के लक्षण? अत्यधिक प्यास या निर्जलीकरण गहरे रंग का मूत्र सामान्य से अधिक चिड़चिड़ा शरीर का तापमान बढ़ना या 105°F (40.5°C) से अधिक तेज बुखार होना। धूप से स्किन को क्या नुकसान होते हैं? तेज धूप से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें (UV Rays) सनबर्न, एजिंग और पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं पैदा कर सकती हैं।