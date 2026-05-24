इतनी गर्मी में कुछ मिनट के लिए बाहर जाने से भी लग सकती है लू, एक्सपर्ट ने बताया कैसे बचें

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 24, 2026 10:34 AM IST
Medically Verified By: Dr. Pranjit Bhowmik
मई का महीना जल्दी ही खत्म होने वाला है और जून का महीना शुरू होने से पहले ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे का मौसम किस तरह का होने वाला है। गर्मियों का मौसम सिर्फ आपको परेशान ही नहीं करता है बल्कि स्वास्थ्य पर भी इसका गंभीर असर पड़ सकता है। गर्मियों के मौसम में स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं होने का खतरा रहता है, जिनमें डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी, चक्कर आना, कमजोरी और अन्य की समस्याएं हो सकती हैं। एशियन हॉस्पिटल के चेयरमैन- इंटरनल मेडिसिन (यूनिट-I) डॉ. प्रांजित भौमिक के अनुसार गर्मियों में हीट वेव के कारण बीमार होकर अस्पताल में आने वाले मामलों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में इस दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिनके बारे में हम आगे इस लेख में जानेंगे लेकिन पहले जानें कि क्या कुछ समय के लिए बाहर निकलने से भी लू लग सकती है।
यह पूरी तरह से आपके स्वास्थ्य और धूप व गर्मी कितनी ज्यादा है, इस बात पर निर्भर करता है। धूप के कारण शरीर का तापमान बढ़ने से रोकने के लिए शरीर को पर्याप्त पानी की जरूरत होती है, ताकि पसीने की मदद से शरीर को ठंडा रखा जा सके। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो ज्यादा समय तक बाहर धूप में या ज्यादा तापमान में रहने से शरीर अपने तापमान को मेंटेन नहीं कर पाता है और हीटवेव या लू लगने का शिकार हो जाता है।
(और पढ़ें - लू लगने पर शरीर के कौन से अंग पर असर होता है?)
आपका शरीर तेज धूप में या ज्यादा गर्मी के दौरान शरीर के तापमान को कितने समय तक मैनेज कर पाता है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके शरीर में जरूरी सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे जरूरी मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में हैं या नहीं। अगर शरीर में इन जरूरी पोषक तत्वों की कमी है, तो उसके कारण मांसपेशियां व तंत्रिकाएं भी ठीक से काम नहीं कर पाती है और एक तरह से पावर सेविंग मोड में चला जाता है।
यह बात सच है कि लू लगना या हीटवेव एक बेहद इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है, लेकिन अगर इसके शुरुआती लक्षणों को समय पर पहचान लिया जाए तो स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सकता है। इसके शुरुआती लक्षण जैसे मुंह सूखना, बिना बात थकान रहना, सिर भारी लगना, मांसपेशियों में ऐंठन या फोकस न कर पाना आदि हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण महसूस होते हैं, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।
गर्मियों में हर किसी को पर्याप्त पानी पीते रहना चाहिए, साथ ही साथ नींबू पानी, छाछ, ORS और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त तरल पदार्थों का सेवन करते रहना चाहिए। अगर आप इनका सेवन करते रहेंगे, तो इससे शरीर गर्मी से और बेहतर तरीके से लड़ पाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको धूप में जाने की जरूरत नहीं पड़ती तो आपको इन पेय पदार्थों को नहीं पीना चाहिए। आपकी लाइफस्टाइल कैसी भी हो, आपको धूप में जाना पड़े या नहीं हर किसी को इन पेय पदार्थों का सेवन जरूर करना चाहिए।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल डिहाइड्रेशन से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
सबसे पहले मरीज को छाया में लेकर जाएं, पानी पिलाएं, उसके कपड़े ढीले करके गीले कपड़े के साथ उसके शरीर को ठंडा करने की कोशिश करें।
अत्यधिक प्यास या निर्जलीकरण गहरे रंग का मूत्र सामान्य से अधिक चिड़चिड़ा शरीर का तापमान बढ़ना या 105°F (40.5°C) से अधिक तेज बुखार होना।
तेज धूप से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें (UV Rays) सनबर्न, एजिंग और पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं पैदा कर सकती हैं।