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Omicron Or Cold Mai Antar Kaise Kare: बदलते मौसम के साथ ही गले में खराश, नाक बहना और हल्की खांसी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, इन लक्षणों को नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि ये सामान्य सर्दी-जुकाम के साथ-साथ कोविड-19 (विशेषकर ओमिक्रॉन और उसके सब-वेरिएंट्स) के भी शुरुआती संकेत हो सकते हैं। अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि क्या उन्हें सामान्य वायरल संक्रमण है या वे कोविड-19 की चपेट में आ गए हैं। इन दोनों के बीच के अंतर को समझने के लिए हमने ज़िनोवा शाल्बी अस्पताल, मुंबई के कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर सात्विक पटेल से बात की।
उन्होंने बताया कि 'बदलते मौसम में गले की खिचखिच, बहती नाक और हल्की खांसी अब केवल मामूली जुकाम का संकेत नहीं रह गई हैं। पिछले कुछ सालों में कोविड-19 के ओमिक्रॉन और उसके नए सब-वेरिएंट्स ने इन लक्षणों को काफी उलझा दिया है। आज के समय में यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि आपको साधारण वायरल बुखार है या आप कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, क्योंकि दोनों के शुरुआती लक्षण लगभग एक जैसे ही दिखते हैं।' आइए हम इस बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं।
डॉक्टरों के मुताबिक, ओमिक्रॉन के मामले में अक्सर गले में चुभन और तेज सिरदर्द जैसे लक्षण पहले दिखाई देते हैं, जबकि सामान्य फ्लू में छींकें और बदन दर्द ज्यादा हावी रहता है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बिना टेस्ट कराए इन दोनों के बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन है। अगर आप इन्हें 'मामूली सर्दी' समझकर नजरअंदाज करते हैं, तो आप न केवल अपनी सेहत जोखिम में डालते हैं बल्कि अनजाने में दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं।
ऐसे में बचाव का सबसे बेहतर तरीका यही है कि लक्षण दिखते ही खुद को आइसोलेट कर लें और डॉक्टर की सलाह पर जरूरी जांच कराएं। इसके अलावा, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना और हाथों की सफाई रखना आज भी उतना ही जरूरी है जितना पहले था। सही समय पर लिया गया फैसला आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकता है।
चिकित्सकों का मानना है कि दोनों ही श्वसन तंत्र (Respiratory system) से जुड़ी बीमारियां हैं, इसलिए इनके लक्षण काफी मिलते-जुलते हैं। हालांकि, इनके फैलने की रफ्तार और तीव्रता में अंतर होता है।
जब बात शरीर में हो रहे बदलावों को समझने की आती है, तो सामान्य सर्दी-जुकाम और कोविड-19 (ओमिक्रॉन सहित) के बीच बारीक अंतर को पहचानना बेहद जरूरी है। सामान्य सर्दी-जुकाम की शुरुआत अक्सर धीरे-धीरे होती है। इसमें आपको पहले हल्का गले में दर्द या नाक बहने जैसे संकेत मिलते हैं, जो धीरे-धीरे समय के साथ बढ़ते हैं। इसके विपरीत, कोविड-19 के मामले में लक्षण अक्सर अचानक और काफी तीव्रता के साथ प्रकट होते हैं, जिससे मरीज को संभलने का मौका कम मिलता है।
बुखार इन दोनों स्थितियों के बीच एक बड़ा अंतर पैदा करने वाला कारक है। सर्दी-जुकाम में आमतौर पर बुखार नहीं होता, या यदि होता भी है तो वह बहुत हल्का रहता है और जल्दी उतर जाता है। वहीं, कोविड-19 के मरीजों में अक्सर सामान्य से उच्च स्तर का बुखार देखा जाता है, जो काफी तेज होता है और बार-बार लौटकर आ सकता है।
खांसी के स्वरूप की बात करें तो जुकाम में यह हल्की होती है और इसमें बलगम भी आ सकता है, लेकिन कोविड-19 में रोगी को लगातार गंभीर सूखी खांसी की शिकायत हो सकती है जो गले में चुभन पैदा करती है।
शरीर की ऊर्जा के स्तर में भी स्पष्ट अंतर देखा गया है। साधारण फ्लू या जुकाम में व्यक्ति को हल्की सुस्ती या कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन वह आमतौर पर अपने दैनिक कार्य करने में सक्षम होता है। इसके उलट, कोविड-19 या ओमिक्रॉन संक्रमण होने पर मरीज को अत्यधिक थकान और शरीर के जोड़ों व मांसपेशियों में भारी दर्द का अनुभव होता है, जिससे उठना भी मुश्किल हो सकता है। गले की खराश दोनों स्थितियों में आम है, लेकिन कोविड के मामलों में यह काफी अधिक कष्टदायक और 'खरोंच' जैसी महसूस हो सकती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वाद और गंध का अचानक चले जाना या सांस लेने में कठिनाई होना जैसे लक्षण केवल कोविड-19 के गंभीर संक्रमण की ओर इशारा करते हैं। ये लक्षण सामान्य सर्दी-जुकाम में लगभग न के बराबर या बहुत ही दुर्लभ मामलों में देखे जाते हैं। यदि आपको अचानक तेज बुखार के साथ सांस फूलने या सीने में दबाव जैसी समस्या महसूस हो, तो इसे साधारण जुकाम समझने की गलती बिल्कुल न करें और तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेकर टेस्ट करवाएं।
कोविड-19 के वायरस (SARS-CoV-2) ने समय के साथ कई रूप बदले हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने महामारी के स्वरूप को बदला है। ओमिक्रॉन और इसके सब-वेरिएंट्स (जैसे JN.1 आदि) में लक्षण पहले के डेल्टा या अन्य वेरिएंट्स की तुलना में फेफड़ों को कम, लेकिन ऊपरी श्वसन नली (Upper respiratory tract) को अधिक प्रभावित करते हैं। आइए आपको ओमिक्रॉन के प्रमुख लक्षणों के बारे में बताते हैं।
हालांकि ओमिक्रॉन को 'हल्का' माना जाता है, लेकिन बुजुर्गों, बच्चों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए यह खतरनाक हो सकता है।
यदि आपको निम्नलिखित में से कोई भी लक्षण महसूस हो, तो इसे केवल 'सीजनल फ्लू' न समझें-
सांस लेने में तकलीफ- यदि सीने में भारीपन हो या सांस फूल रही हो।
लगातार तेज बुखार- यदि दवा लेने के बावजूद बुखार कम न हो रहा हो।
ऑक्सीजन लेवल- पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक करें, यदि यह 94% से नीचे जाता है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
मानसिक भ्रम- सोचने-समझने में कठिनाई या अत्यधिक सुस्ती।
विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी प्रकार के श्वसन संक्रमण से बचने के लिए बुनियादी सावधानियां ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हैं-
सामान्य सर्दी-जुकाम और कोविड-19 के बीच अंतर करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि लक्षण 3-4 दिनों में ठीक नहीं हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो स्व-चिकित्सा (Self-medication) करने के बजाय डॉक्टर की सलाह से कोविड-19 की जांच (टेस्ट) जरूर करवाएं। सही समय पर लिया गया निर्णय न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि आपके परिवार को भी संक्रमण से बचाता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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