आयुष्मान भारत योजना के तहत करवाना है कैंसर का इलाज? तो ध्यान में रखें ये 2 बातें

Is cancer treated under PMJAY in hindi: अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति आयुष्मान भारत के तहत कैंसर का इलाज करवाना चाहता है, तो उसे कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में।

Is cancer treated under PMJAY in hindi: भारत में कैंसर एक गंभीर और तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। हर साल लाखों नए कैंसर मरीज सामने आते हैं और इलाज की ऊँची लागत के कारण बहुत-से परिवार आर्थिक संकट में आ जाते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat - PM-JAY) करोड़ों लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है।

इस आर्टिकल में हम विस्तार से समझेंगे कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कैंसर का इलाज कैसे करवाया जा सकता है, आयुष्मान भारत योजना के तहत कौन लोग कैंसर का इलाज करवाने के लिए पात्र हैं और इलाज के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।

आयुष्मान भारत योजना क्या है?

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) भारत सरकार की एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके अंतर्गत गरीब और वंचित परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है। ह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाई गई है, जो महंगे इलाज का खर्च उठाने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है।

क्या आयुष्मान भारत योजना में कैंसर का इलाज शामिल है?

हां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की वेबसाइट पर छपी जानकारी बताती है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कैंसर से जुड़े लगभग सभी प्रमुख इलाज और प्रक्रियाएं कवर की जाती हैं। इस योजना के तहत के तहत कैंसर के इलाज में निम्नलिखित चीजों को कवर किया जाता है।

कैंसर की जांच (Diagnostic Tests) बायोप्सी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी सर्जरी (Cancer Surgery) ICU और हॉस्पिटल स्टे दवाइयां और कंज्यूमेबल्स प्री और पोस्ट-हॉस्पिटलाइजेशन खर्च

आपकी जानकारी के लिए बता दें आयुष्मान भारत योजना के तहत कैंसर के मरीजों से इलाज के दौरान मरीज से कोई पैसा नहीं लिया जाता है।

आयुष्मान भारत योजना में कैंसर के कौन-कौन से प्रकार कवर होते हैं?

आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, आयुष्मान भारत के तहत कई प्रकार के कैंसर का इलाज उपलब्ध है, जैसे:

आयुष्मान भारत योजना के तहत कौन है पात्र

हर व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं होता। पात्रता मुख्य रूप से SECC डेटा (Socio-Economic Caste Census) पर आधारित है।

ग्रामीण क्षेत्र में पात्रता

कच्चे मकान में रहने वाले परिवार भूमिहीन मजदूर अनुसूचित जाति/जनजाति महिला मुखिया वाले परिवार दिव्यांग सदस्य वाला परिवार

शहरी क्षेत्र में पात्रता

घरेलू कामगार रिक्शा चालक निर्माण मजदूर स्ट्रीट वेंडर सफाई कर्मचारी

कौन बनवा सकता है आयुष्मान कार्ड

कैसे पता करें कि आपका नाम आयुष्मान भारत में है या नहीं?

1. ऑनलाइन तरीका- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर, मोबाइल नंबर या राशन कार्ड से नाम खोजें। मोबाइल नंबर डालते ही आपको पता चल जाएगा आप आयुष्मान भारत योजना के तहत किसी बीमारी का इलाज करवाने के लिए उपयुक्त हैं या नहीं।

2. ऑफलाइन तरीका- अगर आपको ऑनलाइन आयुष्मान भारत योजना में पात्रता खोजने में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो आप नजदीकी CSC (Common Service Centre), सरकारी अस्पताल का आयुष्मान मित्र और ग्राम पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाकर भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत जानकारी लेने के लिए अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड साथ लेकर जाएं।

आयुष्मान कार्ड क्या है और क्यों जरूरी है?

आयुष्मान कार्ड योजना का पहचान पत्र होता है। इसके बिना इलाज संभव नहीं होता है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों में शामिल हैः

आधार कार्ड राशन कार्ड मोबाइल नंबर

आयुष्मान भारत के तहत कैंसर के इलाज की प्रक्रिया क्या है?

Step 1: पहले जांच करवाएं। अगर कैंसर के लक्षण दिखाई दें तो पहले किसी सरकारी या सूचीबद्ध अस्पताल में जांच कराएं। Step 2: इस योजना के तहत कैंसर का इलाज केवल सूचीबद्ध अस्पतालों में ही मौजूद है। इसलिए कैंसर का इलाज करवाते समय चेक करें आपका अस्पताल PM-JAY empanelled hospitals की लिस्ट में है या नहीं। Step 3: आयुष्मान मित्र से संपर्क करें। हर सूचीबद्ध अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र होता है, जो मरीज की पात्रता जांचता है। इलाज पैकेज अप्रूवल कराता है और डॉक्यूमेंटेशन पूरा करता है। कैंसर के मरीज इलाज की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आयुष्मान मित्र से बातचीत जरूर करें। Step 4: आयुष्मान भारत के तहत सिर्फ कैंसर ही नहीं, बल्कि किसी भी बीमारी का इलाज करवाने से पहले प्री-ऑथराइजेशन करवाना जरूरी होता है। इस प्रक्रिया के तहत मरीज को इलाज शुरू होने से पहले योजना के पोर्टल पर अप्रूवल लिया जाता है। Step 5: जैसे ही मरीज की डिटेल्स को सरकारी पोर्टल से अप्रूव मिल जाता है, मरीज को अस्पताल में पूरी तरह से कैशलेस इलाज मिलता है।

कैंसर इलाज के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखें?

आप या आपके परिवार का कोई व्यक्ति अगर आयुष्मान भारत योजना के तहत कैंसर का इलाज करवाना चाहता है, तो उसे नीचे बताई गई बातों का खास ध्यान रखना होगा।

सही अस्पताल- केंद्र सरकार की इस योजना के तहत कैंसर का इलाज करवाने से पहले अस्पतालों की लिस्ट जांच लें। जिन अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना लागू होती है, वहीं पर इलाज करना ज्यादा बेहतर होता है। पैकेज की जानकारी लें- योजना के तहत इलाज करवाते समय पैकेज की जानकारी जरूर लें। अस्पताल में मौजूद आयुष्मान मित्र से पूछें कि आपकी योजना के तहत कौन-कौन सी सेवाएं कवर हैं। इलाज के दौरान आपको कौन से मेडिकल टेस्ट और दवाओं का भुगतान करना पड़ेगा।

इन नंबरों से भी मांग सकते हैं मदद

आयुष्मान भारत योजना के तहत आपको कैंसर या किसी भी अन्य बीमारी का इलाज (जिसके लिए आप पात्र हैं) करवामे में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो आप केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्प लाइन नंबर 14555 / 1800-111-565 पर फोन करके मदद मांग सकते हैं। फोन पर जानकारी प्राप्त करने में आपको किसी प्रकार की परेशानी आती है, तो राज्य स्वास्थ्य एजेंसी और जिला आयुष्मान कार्यालय से भी मदद मांगी जा सकती है।

आयुष्मान भारत योजना के फायदे क्या-क्या हैं

वेबसाइट पर छपी जानकारी के अनुसार, आयुष्मान भारत योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नीचे बताई गई सुविधाएं दी जाती हैं।

सूचीबद्ध सरकार और निजी अस्पताल में 5 लाख रुपये तक मुफ्त में इलाज मिलता है। लेकिन ये योजना हर किसी अस्पताल में लागू नहीं होती है। इसलिए मरीज को इलाज करवाने से पहले सूचीबद्ध अस्पतालों की लिस्ट जरूर चेक करनी चाहिए। ये योजना सिर्फ मरीज को नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए कवर देती है। आपने इस योजना के तहत अगर इनरोल किया हुआ है, तो आयुष्मान मित्र से परिवार को क्या-क्या कवर मिलेगा, इसकी जानकारी जरूर लें। भारत में मौजूद किसी भी अन्य इंश्योरेंस के मुकाबले आयुष्मान योजना भारत में व्यक्ति की उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। साथ ही, अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी पहले से है, तो उसे भी इस योजना में कवर किया जाता है।

आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं

अगर आप आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए नीचे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करें।

आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए क्या-क्या दस्तावेज चाहिए?

कैंसर का इलाज करवाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

इलाज के दौरान पोषण- डॉक्टर बताते हैं कि कैंसर के इलाज के दौरान पोषण का विशेष महत्व होता है। कैंसर और उसके इलाज से शरीर कमजोर हो सकता है, भूख कम लग सकती है या मतली, उल्टी और स्वाद में बदलाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में संतुलित और पौष्टिक आहार लेना जरूरी है। प्रोटीन युक्त खाना, ताजे फल-सब्जियां, पर्याप्त पानी और आवश्यक विटामिन शरीर के इम्यून सिस्टम को बनाने में मदद करते हैं। कैंसर से रिकवरी के लिए मरीज का सही पोषण युक्त खाना बहुत जरूरी है। किसी भी कारण से यदि मरीज सामान्य भोजन नहीं ले पा रहा है, तो न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से विशेष डाइट प्लान बनाया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान दें- कैंसर के इलाज के दौरान शरीर के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। कैंसर का नाम सुनते ही कई लोगों में भय, चिंता और अवसाद की भावना आ जाती है। कई बार कैंसर के इलाज के दौरान बाल झड़ना, शारीरिक बदलाव या थकान जैसी स्थितियां मरीज के आत्मविश्वास को प्रभावित कर देती हैं। ऐसे में परिवार का सहयोग और आसपास का माहौल पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि जो कैंसर के मरीज मानसिक तौर पर ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, उनकी रिकवरी ज्यादा आसान हो जाती है। संक्रमण से बचाव- कैंसर के इलाज के दौरान संक्रमण से बचाव का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। कीमोथेरेपी जैसी प्रक्रियाएं शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती हैं। इससे संक्रमण का खतरा पहले से ज्यादा होता है। इसलिए कैंसर के मरीजों के आसपास सफाई बनाकर रखनी चाहिए। इसके अलावा कैंसर के मरीजों को इलाज के दौरान भीड़भाड़ से बचना, हाथों की सफाई और डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। दवाओं को बीच में न छोड़ें- दवाओं का सही समय पर सेवन और डॉक्टर द्वारा निर्धारित शेड्यूल का पालन करना कैंसर के सफलता के लिए जरूरी है। कई बार मरीज इलाज के दुष्प्रभावों से परेशान होकर दवा छोड़ने का फैसल ले लेते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। यदि किसी दवा से असुविधा हो रही हो, तो डॉक्टर से चर्चा कर विकल्प तलाशना बेहतर है। हम मानते हैं कि कैंसर के इलाज के दौरान दी जाने वाली दवाएं खाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसे बीच में छोड़ना पहले से ज्यादा घातक साबित होता है। फॉलोअप है जरूरी- कैंसर से ठीक होने के बाद फॉलोअप चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। नियमित जांच से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कैंसर दोबारा न उभरे या यदि उभरे तो समय रहते उसका पता चल सके। डॉक्टर द्वारा सुझाए गए फॉलो-अप शेड्यूल का पालन जरूर करें। अगर आपको अपने शरीर में किसी प्रकार की समस्या या कोई बदलाव नजर आ रहा है, तो इस विषय पर डॉक्टर से बात जरूर करें।

कैंसर का इलाज

निष्कर्ष

आयुष्मान भारत योजना के तहत कैंसर का इलाज पूरी तरह संभव, सुरक्षित और कैशलेस है, बशर्ते मरीज सही प्रक्रिया अपनाए। अगर आपको आयुष्मान कार्ड योजना के बारे में किसी प्रकार की कोई दुविधा है या केंद्र सरकार की इस योजना के बारे में किसी प्रकार का कोई सवाल दिमाग में आ रहा है, तो इस विषय पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर बात करें।

