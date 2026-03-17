क्या पेशाब में कभी-कभी जलन होना नॉर्मल है? जानें कब खतरनाक बनती है यह स्थिति

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क्या आपको कभी पेशाब में जलन हुई है? अगर हां, तो आपको पता ही होगा कि यह काफी पीड़ादायक स्थिति होती है। पेशाब में जलन की समस्या बेहद आम है, खासकर महिलाओं में यह ज्यादा देखने को मिलती है। जब पेशाब में जलन होती है, तो डॉक्टर इस संकेत को अनदेखा न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह कई गंभीर बीमारियों की तरफ इशारा करता है। लेकिन, क्या पेशाब में कभी-कभी जलन होना भी गंभीर समस्या है? या पेशाब में कभी-कभी जलन होने की समस्या को नजरअंदाज किया जा सकता है? आइए, इस बारे में विस्तार से जानते हैं एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare) से-
अगर पेशाब में जलन कभी-कभार हो और 1–2 दिन में खुद ही ठीक हो जाए तो आमतौर पर इस स्थिति को गंभीर नहीं माना जाता है। यह अक्सर शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) या ज्यादा मसालेदार खाना खाने से हो सकती है। लेकिन अगर आपको बार-बार पेशाब में जलन हो जाती है, तो इसे बिल्कुल नॉर्मल न समझें। यह किसी बीमारी की ओर इशारा कर सकता है।
पेशाब में जलन कई कारणों से हो सकती है। इसमें शामिल हैं-
अगर आप दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो इससे पेशाब गाढ़ा हो सकता है और इसमें यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। इसकी वजह से आपको पेशाब करते समय जलनमहसूस हो सकती है। यह जलन डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है।
महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पेशाब में जलन का सबसे आम कारण है। इसमें बैक्टीरिया मूत्रमार्ग में संक्रमण पैदा कर देते हैं। अगर यूटीआई का समय पर इलाज न किया जाए, तो इससे किडनी की बीमारी का खतरा भी बढ़ता है।
बहुत ज्यादा मसालेदार, खट्टा या प्रोसेस्ड फूड्स खाने से पेशाब में जलन की समस्या हो सकती है। मसालेदार खाना मूत्रमार्ग में इरिटेशन पैदा कर सकता है।
अगर किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट में पथरी हो, तो पेशाब करते समय दर्द या जलन हो सकती है। इसलिए अगर आपको अक्सर ही पेशाब में जलन होती है, तो किडनी की जांच जरूर कराएं।
अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें तो इनकी अनदेखी बिल्कुल न करें। ये यूरिन इन्फेक्शन, किडनी इंफेक्शन या पथरी जैसी समस्याओं का संकेत हो सकते हैं।
अगर आपको अक्सर ही पेशाब में जलन होती है तो आप कुछ टिप्स को जरूर फॉलो करें।
अगर पेशाब में जलन 2–3 दिन से ज्यादा बनी रहे या बार-बार पेशाब करते समय दर्द हो तो इन स्थिति को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। इस स्थिति में डॉक्टर से तुरंत जांच करवाना जरूरी है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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