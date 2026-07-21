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खांसते समय पेट में दर्द होना क्या कोई गंभीर बीमारी का संकेत है?

हम में से कई लोगों को जब ज्यादा खांसी होती है, तो कभी पेट में खिंचाव तो कभी पसलियों के आसपास दर्द महसूस होता है। अगर आपको भी ऐसा होता है, तो डॉक्टर द्वारा बताई गई ये जानकारियां जानना बहुत जरूरी है।

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Written By: Vidya Sharma | Published : July 21, 2026 12:07 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Heerendra Singh

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कई बार खांसी इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति को खांसते समय पेट या पसलियों के आसपास दर्द होने लगता है। यह एक आम समस्या हो सकती है, लेकिन कई बार यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। अक्सर लगातार या तेज खांसी के कारण पेट की मांसपेशियों पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे दर्द महसूस होता है।

पारस हेल्थ, उदयपुर के इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट डॉ. हीरेंद्र सिंह का कहना है कि अगर यह दर्द कुछ दिनों में ठीक हो जाए और इसके साथ कोई अन्य गंभीर लक्षण न हों, तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती। लेकिन अगर दर्द लगातार बना रहे, बहुत तेज हो या अन्य लक्षणों के साथ हो, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।” आइए डॉक्टर से विस्तार से जानते हैं कि खांसते समय पेट या अन्य हिस्सों में दर्द क्यों होता है और ऐसे में क्या किया जाना चाहिए?

खांसी के दौरान पेट में दर्द क्यों होता है?

जब हम खांसते हैं तो पेट और छाती की मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ती हैं। बार-बार या लंबे समय तक खांसी होने पर इन मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है, जिससे दर्द होने लगता है। यह दर्द खासतौर पर वायरल संक्रमण, फ्लू, ब्रोंकाइटिस या लंबे समय तक रहने वाली खांसी के दौरान देखा जाता है।

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किन स्थितियों में यह गंभीर हो सकता है?

डॉक्टर बताते हैं कि कुछ मामलों में खांसी के साथ पेट में दर्द किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है, जैसे:

हर्निया (Hernia)- लगातार खांसने से पेट की कमजोर मांसपेशियों पर दबाव बढ़ता है, जिससे हर्निया होने की समस्या अधिक बढ़ जाती है या पहले से मौजूद हर्निया की समस्या बढ़ सकती है।

अपेंडिसाइटिस- अगर दर्द पेट के दाईं ओर निचले हिस्से में हो और खांसने पर बढ़ जाए, तो यह अपेंडिक्स की सूजन का संकेत हो सकता है।

पित्ताशय या किडनी की समस्या- कुछ मामलों में पित्ताशय की पथरी या किडनी संक्रमण के कारण भी खांसने पर दर्द बढ़ सकता है।

फेफड़ों की गंभीर बीमारी- निमोनिया या फेफड़ों के आसपास की झिल्ली (Pleura) में सूजन होने पर खांसी के साथ पेट या पसलियों के नीचे दर्द महसूस हो सकता है।

पेट की मांसपेशियों में चोट- बहुत तेज या लगातार खांसी से मांसपेशियों में सूक्ष्म चोट (Muscle Strain) भी हो सकती है। 

किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

अगर आपको खांसी के साथ पेट दर्द के अलावा डॉक्टर द्वारा बताए गए इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत मेडिकल जांच के लिए जाएं-

  • दर्द बहुत तेज हो या लगातार बढ़ रहा हो। 
  • तेज बुखार या ठंड लगना। 
  • खून वाली खांसी। 
  • सांस लेने में तकलीफ। 
  • उल्टी, जी मिचलाना या पेट में सूजन। 
  • मल या पेशाब में खून आना। 
  • दर्द के कारण चलने-फिरने या सीधे खड़े होने में परेशानी होना।

कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?

अगर पेट दर्द 2–3 दिनों से ज्यादा समय तक बना रहे, खांसी लगातार हो रही हो, दर्द बार-बार बढ़ रहा हो या दर्द के साथ ऊपर बताए गए कोई भी गंभीर लक्षण मौजूद हों, तो डॉक्टर से तुरंत जांच करानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर शारीरिक परीक्षण, रक्त जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे या सीटी स्कैन की सलाह दे सकते हैं।

बचाव के लिए कौन से उपाय करें?

  • खांसी का समय पर इलाज कराएं और लंबे समय तक खांसी को नजरअंदाज न करें। 
  • पर्याप्त पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें।
  • खांसते समय पेट पर हल्का सहारा (जैसे तकिया) देने से मांसपेशियों पर दबाव कम हो सकता है। 
  • धूम्रपान से बचें और धूल-धुएं के संपर्क में आने से बचें।
  • संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से पेट की मांसपेशियां मजबूत रहती हैं।

डिस्क्लेमर: खांसते समय पेट में दर्द होना हमेशा किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं होता। अधिकतर मामलों में यह खांसी के कारण मांसपेशियों में खिंचाव से होता है। हालांकि, अगर दर्द लगातार बना रहे या बहुत तेज हो या इसके साथ बुखार, सांस लेने में दिक्कत, खून वाली खांसी या पेट में सूजन जैसे लक्षण हों, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय पर जांच और सही उपचार से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है।

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More