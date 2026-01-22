अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना और थकान: क्या थायराइड हो सकता है कारण?

Irregular Periods Or Thyroid: क्या आपके पीरियड्स भी फिक्स डेट पर नहीं आते हैं या वजन बढ़ने और थकान होने जैसी समस्या हो रही है? अगर हां तो यह थायराइड का संकेत हो सकता है।

Thyroid Ke Kya Lakshan Hote Hain: अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना और थकान जैसी समस्याएं कई महिलाओं के लिए सामान्य लग सकती हैं। लेकिन कई बार ये थायराइड से जुड़ी परेशानी का संकेत भी हो सकती हैं, जिसका पता साधारण ब्लड टेस्ट के जरिए लगाया जा सकता है। बहुत सी महिलाएं इन लक्षणों को सिर्फ थकावट या जीवनशैली की वजह समझ लेती हैं, जबकि समय पर जांच कराने से सही कारण पता चल जाता है।

रिसा IVF की को-फाउंडर और सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रीता बक्शी का कहना है कि 'आप अपनी जीवनशैली, खानपान, नींद और जरूरी स्वास्थ्य जांचों की मदद से अपने शरीर को बेहतर स्थिति में रख सकती हैं और थायराइड से जुड़े जोखिमों को कम कर सकती हैं। कुछ छोटे लेकिन असरदार बदलाव लंबे समय में स्वास्थ्य को संतुलित रखने में काफी मदद कर सकते हैं।' आइए हम इसपर थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।

थायराइड क्या है और इसके लक्षण

थायराइड गले के सामने स्थित एक छोटी ग्रंथि है जो हार्मोन बनाकर शरीर के मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा को नियंत्रित करती है। इसके काम में गड़बड़ी होने पर शरीर में कई बदलाव दिख सकते हैं।

मुख्य प्रकार और लक्षण-

हाइपोथायरायडिज्म (कम सक्रिय थायराइड)

ज्यादा थकान महसूस होना

वजन बढ़ना

ठंड लगना

बाल और नाखून कमजोर होना

हाइपोथायरायडिज्म (ज्यादा सक्रिय थायराइड)

वजन कम होना

हृदय की धड़कन तेज होना

बार-बार पसीना आना

नींद न आना, बेचैनी

नोट: अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो थायराइड की जांचकराना जरूरी है।

थायराइड को नियंत्रित करने के उपाय

थायराइड को कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन कुछ सरल बदलाव रोजमर्रा की जीवन शैली में करने से इसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। सही खानपान, नियमित व्यायाम, नींद और तनाव कम करना बहुत मदद करता है। आप इन तरीकों को अपना सकते हैं-

संतुलित आहार लें: फल, सब्जियां, दालें और अनाज शामिल करें।

मिट्टी के नीचे उगने वाले खाद्य पदार्थ सीमित करें: जैसे आलू, शकरकंद, मूली और चुकंदर का अधिक सेवन न करें।

नियमित हल्का व्यायाम करें: योग, सैर या स्ट्रेचिंग।

पर्याप्त नींद लें: रोजाना 7-8 घंटे।

तनाव कम करें: ध्यान, गहरी साँस या रिलैक्सेशन करें।

जरूरी जांच करवाएं और डॉक्टर की दवा समय पर लें।

जरूरी स्वास्थ्य जांच और टेस्ट

थायराइड की समस्या को समय पर पहचानने के लिए कुछ जरूरी जांचें कराना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जांच आपके थायराइड हार्मोन के स्तर को समझने में मदद करती हैं और सही इलाज तय करने में उपयोगी होती हैं। आमतौर पर थायराइड की ब्लड जांच ओवरनाइट फास्टिंग के बाद कराई जाती है, ताकि रिपोर्ट ज्यादा सटीक आ सके।

यह जांचे कराना है बहुत जरूरी

TSH टेस्ट: थायराइड हार्मोन का संतुलन जांचने के लिए।

FT3 और FT4 टेस्ट: शरीर में एक्टिव थायराइड हार्मोन के स्तर को समझने के लिए।

अल्ट्रासाउंड: थायराइड ग्रंथि में सूजन या गांठ का पता लगाने के लिए।

एंटीबॉडी टेस्ट: ऑटोइम्यून थायराइड की संभावना जांचने के लिए।

आखिर में डॉक्टर क्या बोले?

अनियमित पीरियड्स, अचानक वजन बढ़ना या लगातार थकान जैसी समस्याओं को हल्के में न लें। ये संकेत सिर्फ थकान या दिनचर्या की वजह से नहीं, बल्कि थायराइड जैसी गुप्त समस्या का भी इशारा हो सकते हैं। सही जानकारी, समय पर जांच और रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों में बदलाव आपके शरीर को संतुलित रखने में बहुत मदद कर सकते हैं। हमेशा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और यदि आवश्यक लगे तो विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें, ताकि समस्या बढ़ने से पहले ही सही कदम उठाए जा सकें।