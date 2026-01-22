Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Thyroid Ke Kya Lakshan Hote Hain: अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना और थकान जैसी समस्याएं कई महिलाओं के लिए सामान्य लग सकती हैं। लेकिन कई बार ये थायराइड से जुड़ी परेशानी का संकेत भी हो सकती हैं, जिसका पता साधारण ब्लड टेस्ट के जरिए लगाया जा सकता है। बहुत सी महिलाएं इन लक्षणों को सिर्फ थकावट या जीवनशैली की वजह समझ लेती हैं, जबकि समय पर जांच कराने से सही कारण पता चल जाता है।
रिसा IVF की को-फाउंडर और सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रीता बक्शी का कहना है कि 'आप अपनी जीवनशैली, खानपान, नींद और जरूरी स्वास्थ्य जांचों की मदद से अपने शरीर को बेहतर स्थिति में रख सकती हैं और थायराइड से जुड़े जोखिमों को कम कर सकती हैं। कुछ छोटे लेकिन असरदार बदलाव लंबे समय में स्वास्थ्य को संतुलित रखने में काफी मदद कर सकते हैं।' आइए हम इसपर थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
थायराइड गले के सामने स्थित एक छोटी ग्रंथि है जो हार्मोन बनाकर शरीर के मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा को नियंत्रित करती है। इसके काम में गड़बड़ी होने पर शरीर में कई बदलाव दिख सकते हैं।
नोट: अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो थायराइड की जांचकराना जरूरी है।
थायराइड को कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन कुछ सरल बदलाव रोजमर्रा की जीवन शैली में करने से इसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। सही खानपान, नियमित व्यायाम, नींद और तनाव कम करना बहुत मदद करता है। आप इन तरीकों को अपना सकते हैं-
थायराइड की समस्या को समय पर पहचानने के लिए कुछ जरूरी जांचें कराना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जांच आपके थायराइड हार्मोन के स्तर को समझने में मदद करती हैं और सही इलाज तय करने में उपयोगी होती हैं। आमतौर पर थायराइड की ब्लड जांच ओवरनाइट फास्टिंग के बाद कराई जाती है, ताकि रिपोर्ट ज्यादा सटीक आ सके।
अनियमित पीरियड्स, अचानक वजन बढ़ना या लगातार थकान जैसी समस्याओं को हल्के में न लें। ये संकेत सिर्फ थकान या दिनचर्या की वजह से नहीं, बल्कि थायराइड जैसी गुप्त समस्या का भी इशारा हो सकते हैं। सही जानकारी, समय पर जांच और रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों में बदलाव आपके शरीर को संतुलित रखने में बहुत मदद कर सकते हैं। हमेशा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और यदि आवश्यक लगे तो विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें, ताकि समस्या बढ़ने से पहले ही सही कदम उठाए जा सकें।
