Women Health: महिलाओं के शरीर में दिखने वाली ये 5 बीमारियां जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए इग्नोर

Health Problems Risk in Women in Hindi: स्वास्थ्य की दृष्टि से महिलाओं का जीवन आसान नहीं माना जाता है, क्योंकि उनके जीवन की हर अवस्था अलग-अलग शारीरिक बदलाव और उनसे जुड़ी शारीरिक समस्याओं के साथ आती है। कभी किशोरावस्था तो कभी गर्भावस्था और उसके बाद रजोनिवृत्ति आदि ये अलग-अलग अवस्थाएं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बार-बार बदलाव लाती हैं। इससे महिलाओं का बार-बार हार्मोन बदलाव होता है, जिससे सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। परेशानी की बात है कि महिलाएं इस दौरान होने वाले परेशानियों का सामान्य समझकर नजरअंदाज करती रहती हैं, जो कि बड़ी परेशानियों को जन्म देता है। यह आम है कि इस दौरान आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं सामान्य लग सकती हैं, लेकिन उन्हें लगातार नजरअंदाज करना भविष्य में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। महिलाओं को अपने शरीर के संकेतों को समझना चाहिए न कि नजरअंदाज करना चाहिए। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि महिलाओं को किन हेल्थ प्रॉब्लम्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए।
अगर मासिक धर्म का चक्र बार-बार अनियमित होता है, फिर अत्यधिक या बहुत कम रक्तस्राव होता है तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। असल में यह हार्मोन असंतुलन, थायरॉयड समस्या या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जैसी बीमारियों का संकेत हो सकते हैं। स्थिति को नजरअंदाज करने से आगे चलकर प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए गलती से भी महिलाओं को अनियमित मासिक धर्म जैसे लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए।
अगर आपको निचले पेट में बार-बार दर्द होता है तो यह सामान्य नहीं है। यह गर्भाशय, अंडाशय में सिस्ट, संक्रमण या एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्याएं होने का एक जरूरी संकेत हो सकता है। इसलिए अगर निचले भाग में दर्द लंबे समय तक बना रहे तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं और परेशानी का पता लगाएं। लेकिन देखा गया है कि महिलाएं पेट के निचले हिस्से में होने वाले दर्द को इग्नोर करती रहती हैं।
यह समस्या किसी भी उम्र की महिलाओं में देखी जा सकती है, जिसमें असामान्य रूप से द्रव का स्राव होने लगता है। अगर किसी महिला को पीले का या दुर्गंध वाले द्रव का स्राव हो रहा है, तो यह संक्रमण या फिर किसी गंभीर बीमारी का संकेत है जिसे गलती से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके साथ-साथ खुजली या जलन होना भी संक्रमण, एलर्जी या अन्य किसी समस्या का संकेत हो सकता है। लंबे समय तक इन लक्षणों को इग्नोर करना कई गंभीर बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकती है।
स्तन में गांठ होना ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है और देखा जा रहा है कि हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में महिलाओं को गांठ जैसे इन लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए जब आपको स्तन में किसी प्रकार की गांठ, सूजन या लगातार दर्द महसूस हो तो यह कई बार हार्मोनल बदलाव के साथ-साथ स्तन कैंसर का भी संकेत हो सकता है। इसलिए अगर ब्रेस्ट में किसी भी तरह के बदलाव दिखते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज न करते हुए जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।
अगर आपको लगातार थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन रहता है या मूड में तेजी से बदलाव सकारात्मक व नकारात्मक बदलाव आते हैं तो यह हार्मोन असंतुलन, एनीमिया या थायरॉयड जैसी बड़ी परेशानी का संकेत हो सकते हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए जरूरी है कि वह नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और सक्रिय जीवनशैली अपनाएं।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
