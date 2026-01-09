Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Diabetes in India:डायबिटीज एक बेहद सामान्य बीमारी बन गई है। आजकल की खराब जीवनशैली, अस्वस्थ खान-पान और तनाव इसके सबसे प्रमुख कारण माने जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, साल 2022 में 18 साल और उससे अधिक आयु के 14 फीसदी वयस्क डायबिटीज से पीड़ित थे, जो 1990 से 7 फीसदी अधिक था। दरअसल, डायबटीज एक दीर्घकालिक बीमारी है यानी जो एक बाद निदान होने के बाद जीवनकाल साथ रहती है। डायबिटीज रोग तब होता है, जब अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है या शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है। आपको बता दें कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। जब इंसुलिनहार्मोन का उत्पादन नहीं हो पाता तो रक्त में शुगर का स्तर बढ़ने लगता है और व्यक्ति डायबिटीज की चपेट में आ जाता है। WHO के अनुसार, साल 2000 से डायबिटीज में होने वाली मृत्यु दर में लगातार वृद्धि हो रही है।
इंडियन डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार, देश में डायबिटीज के मामलों में लगातर वृद्धि देखने को मिल रही है। जहां साल 2000 में 3.27 करोड़ डायबिटीज रोगी थे, वहीं साल 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 8.98 करोड़ हो गया। आईडीएफ का अनुमान है कि साल 2050 तक भारत में डायबिटीज के मामले 15.67 करोड़ हो सकते हैं। यानी आने वाले सालों में डायबिटीज रोगियों का आंकड़ा लगातार बढ़ने वाला है।
आंकड़ों के अनुसार, डायबिटीज रोगियों के मामले में भारत ने सारे रिकॉर्डटोड़ दिए हैं। मधुमेह से पीड़ित वयस्कों की संख्या के मामले में देश विश्वस्तर पर दूसरे स्थान पर है। देश में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मामले 20 से 79 साल के आयु वर्ग के लोगों में सामने आते हैं। चाइना में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मामले हैं। चाइना पहले स्थान पर और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है।
डायबिटीज के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर हो सकते हैं। इसमें शामिल हैं-
जब डायबिटीज रोगियों में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है तो यह रोग कई गंभीर रोगों का कारण भी बन सकता है। डायबिटीज, हृदय, आंखों, किडनी और तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
