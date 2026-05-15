भारतीय बच्चों में डायबिटीज के खतरे को देखते हुए बनेंगी नई गाइडलाइंस, जानें क्या होंगे बदलाव

आजकल डायबिटीज सिर्फ बुजुर्गों व वयस्कों की बीमारी नहीं है बल्कि बच्चों में भी इसके मामले देखे जा रहे हैं। इस लेख में हेल्थ एक्सपर्ट से बच्चों में डायबिटीज से जुड़ी गाइडलाइन्स में हो रहे बदलावों के बारे में कुछ खास जानकारियां लेंगे।

Written By: Mukesh Sharma | Published : May 15, 2026 7:30 AM IST

Medically Verified By: Dr. Saurav Shishir Agrawal

diabetes in children (Image Credit: chatgpt)

जहां पहले भारतीयों के खाने को बहुत हेल्दी माना जाता है और हम भारतीय भी यही समझते थे की हमारा देसी खानपान दुनिया में सबसे अच्छा है। लेकिन धीरे-धीरे इसके परिणाम कुछ और ही सामने आ रहे हैं जैसे कि भारत का डायबिटीज कैपिटल बनना। इतना ही नहीं डायबिटीज अब बच्चों तक भी पहुंच गया है और देखा जा रहा है कि भारतीय बच्चों में डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बच्चों की डाइट और लाइफस्टाइल दोनों ही प्रभावित हुई हैं, जिसके कारण यह समस्या और ज्यादा बढ़ी है। इसको देखते हुए सरकार ने कुछ बदलाव भी किए हैं। डॉ. सौरव शिशिर अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट, एंडोक्राइनोलॉजी एंड डायबिटीज, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम ने इस बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं जिनके बारे में हम इस लेख में जानेंगे। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, तो आपको भी डॉक्टर द्वारा बताई गई इन जानकारियों के बारे में जरूर जानना चाहिए।

बच्चों के लिए नए गाइडलाइन्स

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। पहले यह चार मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित था, डिफेक्ट एट बर्थ (Defects at birth), डिजीज (Diseases), डेफिशियेंसी (Deficiencies) और डेवलपमेंटल डिले (Developmental delays) और इसलिए इसे “4Ds” कहा जाता है। ये आमतौर पर सभी जन्म से होने वाली और जेनेटिक बीमारियां ही शामिल थी। RBSK 2.0 के आने के बाद इस कार्यक्रम का दायरा अब और ज्यादा बढ़ गया है। एक बड़ा बदलाव यह है कि अब इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को भी शामिल किया गया है जैसे कि बच्चों में डायबिटीज।

बच्चों में बढ़ रहे डायबिटीज के मामले

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दूसरे चरण यानी RBSK 2.0 मे बच्चों में डायबिटीज को गंभीरता से लेने का महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत में बच्चों में टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं। पहले बच्चों में डायबिटीज का पता अक्सर लक्षण दिखने पर या संयोग से चलता था। अब इस कार्यक्रम के तहत 18 साल या उससे कम उम्र के सभी बच्चों की जांच की जाती है।

किन बच्चों को ज्यादा खतरा है

इस कार्यक्रम के दौरान जो जांच की जाती है, उसमें यह पता लगाया जाता है कि किन बच्चों में डायबिटीज का खतरा ज्यादा है। इस नए कार्यक्रम में जल्दी पहचान और समय पर इलाज करवाने पर खास ध्यान दिया गया है। अगर किसी बच्चे में लक्षण या जोखखम के संकेत मिलते हैं, तो आगे की जांच की जाती है। इसमें ब्लड ग्लूकोज टेस्ट भी शामिल है। अगर डायबिटीज की पुष्टि हो जाती है, तो बच्चे को सही स स्वास्थ्य के लिए से जोड़ा जाता है। इसमें जिला या बड़े अस्पताल शामिल होते हैं, जहां आगे का इलाज और देखभाल की जाती है।

नियमित जांच का रखा जाएगा ध्यान

एक बड़ा सुधार यह है कि अब लगातार देखभाल पर ध्यान दिया जा रहा है। पहले केवल बीमारी पहचानने तक काम सीमित था। अब RBSK 2.0 में बच्चों का लंबे समय तक ध्यान रखा जाता है। इसमें नियमित जांच, इंसुलिन जैसी दवाएं, निगरानी और सलाह शामिल हैं। यह सब सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के जरिए मिलता है। इससे डायबिटीज से जुड़ी गंभीर जटिलताएं जैसे कीटोएसिडोसिस और आंखों की बीमारी से बचाव होता है। इस कार्यक्रम में डिजिटल तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल बच्चों में डायबिटीज व उसकी जांच जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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