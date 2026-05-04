बच्चों में डायबिटीज का इलाज होगा आसान, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस

बच्चों में बढ़ती डायबिटीज एक गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का यह नया मार्गदर्शन दस्तावेज एक सकारात्मक कदम होने वाला है। Integrated Continuum of Care मॉडल के जरिए अब बच्चों को शुरुआत से लेकर लंबे समय तक बेहतर और व्यवस्थित इलाज मिल सकेगा।

Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 4, 2026 1:13 PM IST

Image credits by: भारत को डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। (AI Generated image)

भारत में गलत खानपान, प्रदूषण, खराब लाइफस्टाइल और अन्य कई कारणों से डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रिसर्च बताती है कि देश में हर 3 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज या प्री- डायबिटीज से पीड़ित है। पहले डायबिटीज को मुख्य रूप से वयस्कों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब बच्चों में भी इसके मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। भारत में बच्चों में बढ़ते डायबिटीज के मामलों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने नई गाइडलाइंस जारी है। नेशनल समिट ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेज में मंत्रालय ने बच्चों में डायबिटीज मेलिटस पर व्यापक मार्गदर्शन दस्तावेज (Guidance Document) जारी किया है। यह पहल भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल करती है, जिन्होंने बचपन में डायबिटीज की देखभाल को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल किया गया है।

बच्चों में डायबिटीज गंभीर स्थिति है।

क्या है यह नया मार्गदर्शन दस्तावेज?

यह दस्तावेज बच्चों में डायबिटीज की पहचान, इलाज और लंबे समय में देखभाल के लिए एक समग्र और व्यवस्थित ढांचा प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य केवल बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि बच्चों में डायबिटीज की रोकथाम, समय पर पहचान और लगातार निगरानी को भी सुनिश्चित करना है। इस गाइडलाइन में शामिल किया हैः

बच्चों में डायबिटीज की शुरुआती पहचान डायबिटीज का समय पर इलाज नियमित फॉलो-अप खानपान और जीवनशैली में सुधार मानसिक और सामाजिक समर्थन

क्या है भारत में बच्चों में डायबिटीज की स्थिति

जानकारी के लिए बता दें कि भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है और अब इसका असर बच्चों में भी दिखने लगा है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (IDF) के अनुसार भारत में लगभग 2.8 लाख बच्चे डायबिटीज से पीड़ित हैं। इसमें मुख्य रूप से टाइप 1 डायबिटीज शामिल है। इसका मतलब है कि हर 1000 बच्चों में लगभग 9-10 बच्चे डायबिटीज और 150 से ज्यादा प्री- डायबिटीज की स्थिति से जूझ रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा बच्चों में डायबिटीज के मामले गुजरात में दर्ज किए जाते हैं।

#HealthForAll Union Health Ministry Releases Comprehensive Guidance Document on Diabetes Mellitus in Children at National Summit on Best Practices Initiative positions India among a select group of countries that have integrated childhood diabetes care into the public health… — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) May 3, 2026

बच्चों में डायबिटीज के प्रमुख कारण

भारत में बच्चों में डायबिटीज के कारणों में शामिल हैः

ज्यादा मात्रा में जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक और चीनी वाले ड्रिंक पीना। मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने के कारण भी बच्चों में डायबिटीज की संख्या बढ़ रही है। शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण मोटापे से भी बीमारी का खतरा बढ़ता है। अगर परिवार में माता- पिता को डायबिटीज रहा हो, तो बच्चों में भी यह होता है।

बच्चों में डायबिटीज के लक्षण

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स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन से क्या होगा?

भारत में पहले बच्चों में डायबिटीज का कारण पता लगाने के लिए किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं थी। इसके कारण बच्चों में डायबिटीज जैसी बीमारी का पता काफी देरी से चलता था। इसके कारण बच्चों में डायबिटीज के इलाज में असमानता देखी जाती है। साथ ही, भारतीय परिवारों में भी डायबिटीज के प्रति जागरूकता की कमी थी। अब नए दस्तावेज का उद्देश्य इन सभी समस्याओं को दूर करना है और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इन गाइडलाइन के अनुसार बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज की पहचान के लिए 4Ts मॉडल पर जोर जाएगा। इसमें टॉयलेट, प्यास, शारीरिक थकान और दुबलापन जैसे विभिन्न प्रकार के लक्षणों पर जोर दिया जाए। इससे माता-पिता, शिक्षक और बच्‍चों की देखभाल करने वाले लोग टाइप 1 डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों को जल्‍दी पकड़ पाएंगे।

इस पहल के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने बचपन में डायबिटीज की देखभाल को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया है। यह न केवल देश के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की मजबूत भूमिका को भी दर्शाता है।

FAQs डायबिटीज में अचानक मौत क्यों होती है? अचानक हार्ट अटैक, शुगर का बहुत ज्यादा या कम होना, और DKA जैसी स्थिति में इसका कारण बनती हैं। क्या बिना दवा के डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है? शुरुआती स्टेज में डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल हो सकती है, लेकिन कई मामलों में दवा जरूरी होती है। क्या डायबिटीज के कारण भी झनझनाहट हो सकती है? हां, इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। शुगर लेवल बढ़ा रहने से नसें डैमेज होने लगती हैं, जिसकी शुरुआत पैरों के तलवों में झनझनाहट से होती है।

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