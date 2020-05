Covid-19 End in India: कोविड इंफेक्शन की महामारी (Covid-19 Pandemic) ने भारत को बुरी तरह प्रभावित किया है। कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Outbreak) से अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा कर दी गयी। लेकिन, 3 मई को खत्म होने वाले इस लॉकडाउन के बारे में अटकलें लगायी जा रही हैं कि, उसे अब और आगे बढ़ाया जा सकता है। दरअसल, देश में कोविड-इंफेक्टेड लोगों की संख्या (Covid-cases in India) में बढ़ोतरी हो रही है। जिससे, लॉकडाउन में सख्ती बरतने और इसे आगे बढ़ाने की संभावनाएं अधिक हैं। (Covid-19 End in India in hindi) Also Read - लॉकडाउन में बच्चों के टीवी और मोबाइल देखने से हो गए हैं परेशान, तो फॉलो करें ये टिप्स

4 जून को 99 फीसदी कोरोना होगा खत्म (Covid-19 End in India):

गौरतलब है कि, 25 मार्च से शुरु हुए लॉकडाउन को अब 7 हफ्ते हो चुके हैं। इस दौरान बहुत-से लोग अपने घर से ही ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो वहीं, लोगों की सोशल लाइफ पूरी तरह खत्म हो गयी है। इसीलिए, अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि, आखिर कब खत्म होगा लॉकडाउन और कब खत्म होगा कोरोना वायरस? लेकिन, अब इससे जुड़ी एक राहतभरी खबर सामने आयी है। सिंगापुर के रिसर्चस की एक टीम ने अनुमान लगाया है कि 25 मई तक भारत से कोविड-19 इंफेक्शन का प्रभाव 97 फीसदी कम हो जाएगा। इसी तरह 4 जून तक यह 99 फीसदी तक कम हो जाएगा। (Covid-19 End in India according to experts) Also Read - Covid-19 Effect: क्या अगले दो वर्षों तक बना रहेगा कोरोना का कहर? जानें, क्या है विशेषज्ञों का कहना

एक आर्टिफिशियल लॉगरिथम (artificial intelligence) के आधार पर सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन(Singapore University of Technology and Design) ने यह भविष्यवाणी की है। इस डेटा में अनुमान लगाया गया है कि दुनिया के 131 देशो से कोरोनावायरस कब खत्म होगा। Also Read - Covid-19 Live Updates: भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 37,336, अब तक 1,218 लोगों की मौत

चीन हुआ कोरोना मुक्त

नवंबर 2019 से चीन के ही वुहान से शुरु हुए कोरोना वायरस से चीन अब पूरी तरह उबर चुका है। रविवार को चीन ने घोषणा कर दी कि उनके देश में अब कोरोना खत्म हो चुका है। वहीं, चीन के बाहर कोरोना ने फरवरी महीने में ज़ोर पकड़ा और फरवरी के तीसरे सप्ताह में इससे होने वाली मृत्यु की ख़बरें आने लगीं। अब तक दुनियाभर में कोरोना वायरस से 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

अगस्त में होगा भारत कोरोना-मुक्त!

तो वहीं, भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव मार्च के दूसरे सप्ताह से दिखना शुरु हो गया। जब दिल्ली और केरल में कोरोना वायरस के मामले सबसे पहले दिखायी पड़े। सुरक्षा के मद्देनज़र 25 मार्च से भारत में व्यापक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गयी। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 25 मई तक कोरोना का प्रभाव 97 प्रतिशत, तो वहीं 31 मई यह 99 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। इस रिपोर्ट में भारत को कोविड-19 से पूरी तरह मुक्त होने के लिए 25 जुलाई-1 अगस्त तक के समय का अनुमान जताया गया है।

दुनिया के बाकी देशे कब होंगे कोरोना-मुक्त?

ब्रिटेन में 13 अगस्त तक कोरोना से 100 प्रतिशत रिकवरी का अनुमान लगाया जा रहा है।

ईरान 21 नवंबर तक कोरोना महामारी से मुक्त हो सकता है।

अमेरिका में 11 मई तक 97 प्रतिशत, 23 मई तक 99 प्रतिशत और 26 अगस्त शत प्रतिशत कोरोना खत्म होने की उम्मीद जतायी गयी है।

कोवि़ड-19 की वजह से नहीं लग रहे बच्चों को टीके, दुनियाभर के बच्चों के लिए बढ़ा पोलियो और खसरा का खतरा

Parenting Tips: बंद हो गए हैं स्कूल तो करें होम स्कूलिंग, जनता कर्फ्यू के दौरान बच्चों को यूं करें पढ़ने-लिखने के लिए प्रेरित