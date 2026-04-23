सिर्फ दिल, लिवर और किडनी ही नहीं, जीवन के लिए ये 5 अंग भी हैं बेहद जरूरी

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Important Organs of Body: क्या आपको पता है जीवन को सही तरीके से जीने के लिए किन अंगों का स्वस्थ रहना जरूरी होता है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा- हार्ट, लिवर और किडनी। ये तीनों अंग जीवन के लिए हैं भी सबसे ज्यादा जरूरी। लेकिन, इनके अलावा भी कई ऐसे अंग हैं जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे कौन-से अंग हैं, जो जीवन के लिए इतने जरूरी हैं। आपको बता दें कि आंतें, अग्न्याशय, त्वचा और फेफड़ों का स्वस्थ रहना जरूरी होता है। इन अंगों में गड़बड़ी आने पर संपर्ण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आइए, आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट-इंटरनल मेडिसिन डॉ. विक्रमजीत सिंह (Dr Vikramjeet Singh, Senior Consultant, Internal Medicine at Aakash Healthcare) से जानते हैं कि जीवन के लिए जरूरी अंग कौन-कौन से हैं?
जिस तरह से जीवन के लिए हार्ट, किडनी और लिवर जरूरी है, उसी तरह ब्रेन यानी मस्तिष्क भी बहुत जरूरी है। मस्तिष्क शरीर का कंट्रोल सेंटर है। यह व्यक्ति की सोच, याद्दाश्त और भावनाओं की मूवमेंट को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क सांस लेने से लेकर दिल की धड़कन तक को कंट्रोल करता है। यह निर्णय लेने और सीखने की क्षमता देता है। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए पूरी नींद लें और स्ट्रेस कम करें।
फेफड़े भी जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए फेफड़ों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। फेफड़े शरीर को ऑक्सीजन देने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम करते हैं। फेफड़े शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और शरीर की ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए धूम्रपान बिल्कुल न करें और रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए मास्क का उपयोग करें।
हमारे जीवन के लिए अग्न्याशय बहुत जरूरी होता है। अग्न्याशय पाचन और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। यह शरीर में इंसुलिन का उत्पादन करके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अग्न्याशय खाने के पचाने में भी मदद करता है। अग्न्याशय को स्वस्थ रखने के लिए मीठे का सेवन कम मात्रा में करें। हेल्दी खाना खाएं और वजन को नियंत्रण में रखें।
स्वस्थ जीवन जीने के लिए हड्डियों का स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। हड्डियां सिर्फ शरीर को सहारा ही नहीं देती हैं, बल्कि कई जरूरी काम भी करती हैं। हड्डियां शरीर को स्ट्रक्चर देती हैं और कैल्शियम स्टोर करने में मदद करती हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन जरूर करें। धूप में समय बिताएं और हल्की एक्सरसाइज भी करें।
स्वस्थ जीवन जीने के लिए त्वचा का हेल्दी रहना जरूरी होता है। त्वचा शरीर का सबसे अहम अंग है। यह शरीर को बैक्टीरिया और इंफेक्शन आदि से बचाती है। साथ ही, शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करती है। स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। स्किन के लिए बैलेंस और हेल्दी डाइट लेना जरूरी होता है।
हार्ट, लिवर और किडनी तो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं ही। लेकिन, इनके अलावा अग्न्याशय, आंते, त्वचा, हड्डियां, मांसपेशियां, मस्तिष्क और फेफड़े भी बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए इन सभी अंगों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है।
यह अंग शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और पाचन का काम करता है।
अग्न्याशय, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है।
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