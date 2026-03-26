Women Health: महिलाओं को कौन से 5 टेस्ट साल में एक बार जरूर कराने चाहिए?

Women Health Checkups: अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ खास टेस्ट हैं जिन्हें नियमित रूप से कराते रहना चाहिए।

घर के काम की जल्दी और होने का डर जैसी सामान्य लाइफस्टाइल, घर की जिम्मेदारियां और दिनभर की इसी दौड़-भाग भी कई बार हमें मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार बना सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे में आप अपनी सेहत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती। असल में हम अक्सर अपने परिवार और करियर में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि अपनी सेहत को समय ही नहीं देती और छोटी-बड़ी परेशानियों को तो मानों इग्नोर करना जैसे हम महिलाओं का कर्तव्य बन गया हो। महिलाओं के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि शुरुआती लक्षणों को पहचानकर गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि यह स्वास्थ्य जांच कैसे करवाई जाए तो हम आपको यहां आज ऐसे ही 5 जांच के बारे में बता रहे हैं, जो हर महिला को साल में कम से कम एक बार जरूर करवानी चाहिए।

कोलेस्ट्रॉल टेस्ट (Cholesterol Test)

कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों से जुड़ा है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ते ही दिल की बीमारियां परेशान करने लगती हैं। महिलाओं में खासकर मेनोपॉज के बाद बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है और दिल की सेहत को प्रभावित करने लगता है। ऐसे में आपको नियमित रूप से कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी चाहिए, ऐसा न होने पर स्ट्रोक और क्लोटिंग और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए समय पर टेस्ट कराने से ऐसी समस्याओं का समय से पता चल सकता है।

ब्लड प्रेशर और कार्डियक चेकअप (Blood Pressure and cardiac check up

इतने सभी कामों के बीच ब्लड प्रेशर का बढ़ना आपको आम सा लग सकता है, जिसे आप नजरअंदाज भी कर देती हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए यह खतरनाक साबित होता है। असल में उच्च रक्तचाप अक्सर बिना किसी स्पष्ट लक्षणों के सामने आता है और ध्यान न देने पर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी की समस्याओं का कारण बन जाता है। ऐसे में आपको सालाना कार्डियक चेकअप में ईसीजी और ईको जैसी जांच को शामिल करना चाहिए। यह जांच महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच साबित हो सकता है।

(और पढ़ें - हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण)

थायराइड टेस्ट (T1, T2, and T3 test)

महिलाओं में थायराइड की समस्या अक्सर पुरुषों के मुकाबले अधिक पाई जाती है। ऐसे में थायराइड हार्मोन का असंतुलन महिलाओं में वजन बढ़ने, थकान, बाल झड़ने और मानसिक असंतोष जैसी समस्याओं को लेकर आता है। इसलिए आपको टी- 1, 2, 3 टेस्ट जरूर करवाने चाहिए, जिससे थायराइड की समस्या समय रहते पता चल जाती है और उपचार भी सही समय पर शुरू हो जाता है।

कैंसर स्क्रीनिंग (Cancer screening)

महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, त्वचा कैंसर की जांच का समय पर इसका पता लगाना जीवन रक्षक साबित हो सकता है। मैमोग्राफी, पेट्रोल टेस्ट और पीएपी स्मीयर टेस्ट स्क्रीनिंग महिलाओं में शुरुआती कैंसर का पता लगाने में मदद करता है। वहीं प्रारंभिक जांच से उपचार आसान और सफल होता है और जीवन को बचाया भी जा सकता है।

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विटामिन और हड्डियों की जांच (Vitamin Test And Bone Examination)

महिलाओं के द्वारा हड्डियों की कमजोरी और विटामिन की कमी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे में कैल्शियम, विटामिन डी और हड्डियों की घनत्व जांच अगर आप सम से करवाती रहें तो ऑस्टियोपोरोसिस और अन्य पोषण संबंधी समस्याओं का समय रहते पता लग जाता है। यह जांच खासकर उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो मेनोपॉज से गुजर रही हैं।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।