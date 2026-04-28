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भारत के विभिन्न राज्यों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत विभिन्न राज्यों में मई में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। IMD ने बढ़ती गर्मी के बीच हीट स्ट्रोक की संभावना भी ज्यादा जताई है। IMD से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन भी हीट स्ट्रोक को लेकर चेतावनी जारी कर चुका है। संगठन का कहना है कि जिस तरह से वर्तमान में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में हीट स्ट्रोक केवल एक मौसमी समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह एक गंभीर पब्लिक हेल्थ चुनौती बन चुका है। इस पर चिंता जताते हुए WHO ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हीटवेव और उससे जुड़ी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इतना नहीं, हीट वेव के कारण अन्य प्रकार के नए रोगों को खतरा भी कई गुणा ज्यादा हो रहा है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की बेवसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि हीट स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जब शरीर का तापमान अचानक 40°C या उससे ज्यादा हो जाता है। इस परिस्थिति में शरीर अपने कूलिंग सिस्टम पर काम करना बंद कर देता है। बढ़ते तामपान और गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक की परेशानी उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है, जिन्हें पसीना कम आता है।
गर्मियों में हीट स्ट्रोक एक आम समस्या है।
हीट स्ट्रोक के प्रमुख लक्षणों में शामिल हैः
रिसर्च बताती है कि अगर हीट स्ट्रोक का इलाज समय पर न किया जाए तो यह गंभीर और कुछ मामलों में जानलेवा भी साबित हो सकता है।
World Health Organization के अनुसार, हीटवेव अब पहले की तुलना में ज्यादा बार, ज्यादा लंबे समय तक और ज्यादा तेज हो रही है। बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। हर साल लाखों लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बीमार पड़ते हैं और हजारों की मौत हो जाती है। WHO का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में हीट स्ट्रेस से होने वाली मौतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है।
Heat stroke पर WHO ने चेतावनी दी है।
रिसर्च बताती है कि जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के कारण पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। इसका सीधा असर हीटवेव पर पड़ता है। दरअसल, औद्योगिकीकरण, जंगलों की कटाई, पेड़ों की संख्या कम होने और शहरीकरण के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इन कारणों से गर्मी ज्यादा तीव्र और खतरनाक होती जा रही है। WHO के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान ज्यादा बढ़ना और हीट वेव की समस्या बहुत ही आम है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हीट वेव से बचाव के लिए कुछ टिप्स भी शेयर किए हैं। इन्हें अपनाकर न सिर्फ बीमारियों से बचा जा सकता है, बल्कि भविष्य में होने वाली गंभीर स्थिति को दूर रखा जा सकता है।
Disclaimer: हीट स्ट्रोक और जलवायु परिवर्तन आज के समय की बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियां बन चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी साफ है कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में हालात और गंभीर हो सकते हैं। गर्मी में तेज धूप के कारण अगर आपको हीट स्ट्रोक की समस्या हो रही है तो इस विषय पर अपने डॉक्टर से बात करें।
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