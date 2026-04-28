हीटस्ट्रोक पर WHO ने जताई चिंता, कहा- क्लाइमेट चेंज से नई बीमारियों का बढ़ रहा है खतरा

भारत के विभिन्न राज्यों में तामपान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। बढ़ते तापमान के कारण हीट वेव का खतरा बढ़ रहा है। इससे लोगों में हीट स्ट्रोक की समस्या ज्यादा देखी जा रही है। WHO भी इस मामले पर चिंता जाहिर कर चुका है।

हीट वेव को लेकर WHO ने चेतावनी जारी है। (Image: AI Generated)

भारत के विभिन्न राज्यों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत विभिन्न राज्यों में मई में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। IMD ने बढ़ती गर्मी के बीच हीट स्ट्रोक की संभावना भी ज्यादा जताई है। IMD से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन भी हीट स्ट्रोक को लेकर चेतावनी जारी कर चुका है। संगठन का कहना है कि जिस तरह से वर्तमान में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में हीट स्ट्रोक केवल एक मौसमी समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह एक गंभीर पब्लिक हेल्थ चुनौती बन चुका है। इस पर चिंता जताते हुए WHO ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हीटवेव और उससे जुड़ी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इतना नहीं, हीट वेव के कारण अन्य प्रकार के नए रोगों को खतरा भी कई गुणा ज्यादा हो रहा है।

हीट स्ट्रोक क्या है और क्यों खतरनाक है?

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की बेवसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि हीट स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जब शरीर का तापमान अचानक 40°C या उससे ज्यादा हो जाता है। इस परिस्थिति में शरीर अपने कूलिंग सिस्टम पर काम करना बंद कर देता है। बढ़ते तामपान और गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक की परेशानी उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है, जिन्हें पसीना कम आता है।

गर्मियों में हीट स्ट्रोक एक आम समस्या है।

हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं?

हीट स्ट्रोक के प्रमुख लक्षणों में शामिल हैः

तेज बुखार और शरीर का गर्म होना चक्कर आना और बेहोशी सिरदर्द और उल्टी दिल की धड़कन तेज होना

रिसर्च बताती है कि अगर हीट स्ट्रोक का इलाज समय पर न किया जाए तो यह गंभीर और कुछ मामलों में जानलेवा भी साबित हो सकता है।

WHO ने हीट स्ट्रोक पर क्या कहा है?

World Health Organization के अनुसार, हीटवेव अब पहले की तुलना में ज्यादा बार, ज्यादा लंबे समय तक और ज्यादा तेज हो रही है। बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। हर साल लाखों लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बीमार पड़ते हैं और हजारों की मौत हो जाती है। WHO का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में हीट स्ट्रेस से होने वाली मौतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है।

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Heat stroke पर WHO ने चेतावनी दी है।

जलवायु परिवर्तन और हीट वेव के बीच क्या है कनेक्शन

रिसर्च बताती है कि जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के कारण पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। इसका सीधा असर हीटवेव पर पड़ता है। दरअसल, औद्योगिकीकरण, जंगलों की कटाई, पेड़ों की संख्या कम होने और शहरीकरण के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इन कारणों से गर्मी ज्यादा तीव्र और खतरनाक होती जा रही है। WHO के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान ज्यादा बढ़ना और हीट वेव की समस्या बहुत ही आम है।

जलवायु परिवर्तन कैसे नई बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है?

संक्रामक बीमारी- जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज्यादा संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ती गर्मी और बारिश से मच्छरों की संख्या बढ़ती है। इससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हैं। सांस की बीमारी- जलवायु परिवर्तन का असर सिर्फ तापमान पर नहीं बल्कि वायु प्रदूषण पर भी पड़ता है। ग्रीनहाउस गैसें और केमिकल मिलकर हवा की गुणवत्ता खराब करते हैं। हवा के दूषित होने से सांस की बीमारी का खतरा बढ़ता है। वायु प्रदूषण से अस्थमा, एलर्जी और फेफड़ों की बीमारियां बढ़ती हैं। मानसिक बीमारी- लगातार गर्मियों और बढ़ते तापमान के कारण प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ती है। इससे लोगों में मानसिक तनाव और चिंता की समस्याएं ज्यादा देखी जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली मानसिक बीमारी को क्लाइमेट एंग्जायटी भी कहा जाता है। पानी से जुड़ी बीमारी- वातावरण में होने वाले परिवर्तन का असर पानी पर भी देखा जाती है। इससे पानी के दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।

हीट वेव से बचाव के लिए क्या करें

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हीट वेव से बचाव के लिए कुछ टिप्स भी शेयर किए हैं। इन्हें अपनाकर न सिर्फ बीमारियों से बचा जा सकता है, बल्कि भविष्य में होने वाली गंभीर स्थिति को दूर रखा जा सकता है।

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हाइड्रेटेड रहें- हीट वेव के कारण होने वाले हीट स्ट्रोक से बचाव करने के लिए रोजाना 3 लीटर पानी जरूर पिएं। पानी के साथ- साथ गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए ORS और नारियल पानी का सेवन करें। इससे शरीर का हाइड्रेशन बना रहता है और हीट स्ट्रोक के कारण होने वाली बीमारियों का खतरा कम होता है। दोपहर में बाहर निकलने से बचें- हीट स्ट्रोक के खतरे से बचाव करने के लिए दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। घर से बाहर निकलते समय छाता, टोपी और सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें।

Disclaimer: हीट स्ट्रोक और जलवायु परिवर्तन आज के समय की बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियां बन चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी साफ है कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में हालात और गंभीर हो सकते हैं। गर्मी में तेज धूप के कारण अगर आपको हीट स्ट्रोक की समस्या हो रही है तो इस विषय पर अपने डॉक्टर से बात करें।