बार-बार सिरदर्द होता है तो कराएं ये 5 टेस्ट, पता चलेगी असल वजह

Headache Causes in Hindi: अगर आपको बार-बार सिरदर्द होता है तो एक बार डॉक्टर से मिलकर कुछ टेस्ट जरूर कराएं। इससे आपको सिरदर्द होने के पीछे का कारण पता चलेगा।

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Tests for Headache: क्या आपको भी बार-बार सिरदर्द होता है? अगर हां, तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज बिल्कुल न करें। क्योंकि बार-बार होने वाला सिरदर्द कुछ स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से भी हो सकता है। लंबे समय तक होने वाला सिरदर्द गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है। इसलिए सिरदर्द क्यों हो रहा है, इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। तनाव, नींद की कमी, हार्मोनल असंतुलन और आंखों की कमजोरी सिरदर्द के आम कारण हो सकते हैं। इसके अलावा, कुछ मेटाबॉलिक डिजीज और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी सिरदर्द का कारण बन सकते हैं। इसलिए अगर आपको बार-बार सिरदर्द हो रहा है तो ये 5 टेस्ट जरूर कराएं। आइए, आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट-इंटरनल मेडिसिन डॉ. विक्रमजीत सिंह (Dr Vikramjeet Singh, Senior Consultant, Internal Medicine at Aakash Healthcare) से जानते हैं कि सिरदर्द होने पर कौन-से टेस्ट कराने चाहिए?

सिरदर्द होने पर कौन-से टेस्ट कराएं?

1. ब्लड प्रेशर की जांच

अगर आपको अक्सर ही सिरदर्द रहता है, तो ब्लड प्रेशर की जांच जरूर कराएं। कई बार हाई बीपी की वजह से भी सिरदर्द की समस्या होती है। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते है। लेकिन, अगर लंबे समय तक सिरदर्द रहता है, तो यह हाई बीपी का प्रमुख संकेत हो सकता है। हाई बीपी की वजह से सिरदर्द के साथ चक्कर, धुंधला दिखाई देना या थकान भी महसूस हो सकता है। इसलिए नियमित रूप से हाई बीपी की जांच बहुत जरूरी है।

2. आंखों की जांच

सिरदर्द होने पर आंखों की जांच जरूर करवानी चाहिए। क्योंकि कई बार लंबे समय तक स्क्रीन देखने, गलत चश्मा नंबर या आंखों में तनाव के कारण भी सिरदर्द हो सकता है। इतना ही नहीं, आंखों की रोशनी कम होने या नंबर बदलने पर भी माथे के आस-पास दर्द हो सकता है। आंखों की जांच करके पता लग सकता है कि सिरदर्द का कारण आंखों से जुड़ा हुआ है या नहीं।

3. ब्लड शुगर की जांच

अगर आपको अक्सर ही सिरदर्द की समस्या रहती है, तो एक बार ब्लड शुगर की जांच जरूर कराएं। हाई ब्लड शुगर की वजह से भी सिरदर्द हो सकता है। शरीर में ग्लूकोज का स्तर असंतुलित होने से सिरदर्द की समस्या बढ़ सकती है।

4. थायराइड की जांच

थायराइड की वजह से भी सिरदर्द हो सकता है। अगर आपको अक्सर ही सिरदर्द रहता है, तो एक बार थायराइड टेस्ट जरूर कराएं। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, दोनों ही स्थितियों में थकान, मूड स्विंग्स और सिरदर्द जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं।

5. विटामिन डी और विटामिन बी12 की जांच

शरीर के लिए विटामिन डी और विटामिन बी12, दोनों ही जरूरी होते हैं। शरीर में इन दोनों की कमी से सिरदर्द हो सकता है। इसलिए अगर आपका अक्सर ही सिरदर्द रहता है, तो एक बार विटामिन डी और बी12 की जांच जरूर कराएं। विटामिन बी12 की कमी से नसों पर प्रभाव पड़ता है, इससे बार-बार सिरदर्द हो सकता है।

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Highlights:

विटामिन बी12 की कमी से सिरदर्द की समस्या हो सकती है।

थायराइड और हाई शुगर लेवल सिरदर्द का कारण बन सकते हैं।

कई बार आंखों से जुड़ी समस्याएं होने पर भी सिरदर्द हो सकता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।